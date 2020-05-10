Швейцарские альпийские турбазы готовятся к странному летнему сезону. Иностранных туристов, наверное, в этом году в горах почти не будет, а те, кто попадет сюда, будут обязаны иметь с собой лицевую маску, дезинфицирующее средство для рук и собственные маты под спальные мешки. Чрезвычайные времена требуют нестандартных мер и подходов к организации туристической деятельности, в противном случае даже в условиях снятого карантина можно будет остаться «на бобах».

Горные турбазы были включены в число предприятий, которые правительство Швейцарии позволило вновь открыть уже с 11 мая, предлагая швейцарцам открыть для себя возможности туризма и ночевки в родных горах, почти ни в чем не уступающие по качеству и комфорту полноценному жилью. Горные красоты есть в Андах, на Кавказе и в Саянах? Это верно, но только в Швейцарии можно в совершенно диких горных регионах встретить «трёхзвездочные» турбазы. В Швейцарии таких насчитывается около 250. Образуя единую сеть, они каждую ночь предлагают оценить комфорт почти 1 200 номеров и спальных помещений.

Neuer Inhalt newsletter subscription Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

Раньше в них порой бывало тесновато из-за наплыва туристов, но в этом году, конечно, все изменится, так как правила «социального дистанцирования» необходимо соблюдать теперь и в горах. То, что можно считать хорошей новостью для гостей, для хозяев является причиной головной боли, потому что чем меньше туристов, тем меньше выручки, а расходы на эксплуатацию и содержание жилья в зачастую труднодоступных горных регионах, понятное дело, находятся на уровне далеко выше среднего. Прибыль таких турбаз невелика даже в лучшие времена, когда порой организаторам приходится даже выкладывать дополнительные матрасы, чтобы разместить всех, кто пришел с просьбой «пустите переночевать».

Наполовину пуст

Кристиан Вэфлер (Christian Wäfler), директор турбазы «Лэммерен» (Lämmeren, см. фотогалерею), рассказал порталу швейцарского иновещания на 10 языках SWI swissinfo.ch, что этим летом он ожидает в лучшем случае заполняемости своей базы на 50%, при этом ему пришлось вложить немало денег в организацию дополнительных мер безопасности, включая установку в столовой барьеров из плексигласа.

Его турбазу, расположенную высоко над перевалом Гемми, соединяющим Бернские и Валлийские Альпы, пришлось в 2017 году ремонтировать и реконструировать, что обошлось в 2,5 млн шв. франков. Эти инвестиции еще предстоит окупить. Владельцы турбаз являются, как правило, членами Швейцарского альпийского клуба (SAC-CAS), бюджет которого складывается в основном из ежегодных взносов, выплачиваемых 150 000 членами Клуба.

Какой-то доход приносит коммерческая деятельность, например организованные туры, курсы обучения технике альпинизма и навыкам горноспасательных работ. Часть прибыли направляется на ремонт турбаз, но в этом году в связи с их принудительным закрытием весной на эти цели средств будет куда меньше обычного. Как сообщал недавно швейцарский общественный негосударственный телеканал SRF, турбазы, входящие в SAC-CAS, недосчитаются в 2020 году 7,5 миллионов швейцарских франков.



Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!