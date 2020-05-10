Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Science

Фотогалерея Скромное обаяние швейцарских высокогорных турбаз

A helicopter transports material for the construction of the water purification system of the SAC's Terri Mountain Hut

Вертолет перевозит стройматериалы для реконструкции системы водоочистки турбазы «SAC Terri» (Keystone/Arno Balzarini). 

Guests sitting and relaxing in the recreation room of the Saoseo mountain hut.

Гости в комнате отдыха турбазы Saoseo в регионе Валь-ди-Кампо на юго-востоке Швейцарии недалеко от итальянской границы (Keystone/Arno Balzarini). 

A signpost at the Panten Bridge behin Tierfehd in Linthal in the canton of Glarus, Switzerland

Указатели к трём горным турбазам Швейцарского альпийского клуба (SAC) Keystone/Arno Balzarini.

An alpinist prepares dinner in the old Fridolin mountain hut.

Приготовление пищи на старой горной турбазе «Фридолин», построенной еще в 1890 году. Кантон Гларус на востоке Швейцарии (Keystone/Arno Balzarini). 

A helicopter flies to the Laemmeren hut, pictured on the Gemmi Pass above Leukerbad

Вертолет доставляет продовольствие на турбазу «Леммерен», регион перевала Гемми. Keystone / Christian Beutler. 

People enjoy the view of the Moiry Glacier the direction of the Moiry mountain hut

Гости наслаждаются видом на Ледник Мойри на турбазе в Альпах кантона Вале. Keystone/Anthony Anex. 

Hut ward assistants Daniela and Sandra make up the beds in the Saseo mountain hut of the Swiss Alpine Club's (SAC)

Сотрудники турбазы Saoseo заправляют кровати в спальном помещении. Этим летом свободных мест тут будет достаточно (Keystone / Arno Balzarini). 

New materials are brought by helicopter for renovatations of the Laemmeren hut.

Строительные материалы для реконструкции турбазы «Laemmeren» приходится доставлять на вертолете, 2017 год (Keystone / Christian Beutler).

Corno Gries Hut in Ticino, over 2300 meters above sea level.

Наслаждение отдыхом на турбазе «Corno Gries» в кантоне Тичино на юге Швейцарии (Heintz Jean/Hemis.fr).

The hut ward assistant prepares salad for the guests in the kitchen of the Saseo mountain hut.

Сотрудник готовит салат для гостей турбазы Saoseo (Keystone/Arno Balzarini).

Die Gelten-Huette des Schweizerischen Alpenclubs SAC im Kanton Bern, aufgenommen im Jahr 2017.

Турбаза «Гельтен» в Бернских Альпах (Keystone/Francoise Funk-salami). 

Mountaineersat the Solvay hut on the Matterhorn in the Canton of Valais.

Только для опытных альпинистов: турбаза Solvay на склоне горы Маттерхорн (Keystone/Alessandro Della Bella). 

Climbers hang wet clothing on the washing line in front of the SAC's Schoenbiel Hut above Zermatt

Альпинисты развешают мокрую одежду для сушки перед турбазой SAC's Schoenbiel в регионе города Церматт (Keystone / Arno Balzarini).

A helicopter flies to the Laemmeren hut on the Gemmi Pass above Leukerbad

Снабжать турбазы в горах продуктами и строительными материалами могут только вертолеты (на фото: турбаза «Laemmeren»). KEYSTONE/Christian Beutler.

Guetss enjoy the sunset from the cabin stands Gelmerhuette during a beautiful summer sunset.

Гости наслаждаются закатом на турбазе Gelmer в Бернских Альпах. Комплекс был построен в 1926 году (Keystone/Anthony Anex).

An image gallery about the SAC

Швейцарские альпийские турбазы готовятся к странному летнему сезону. Иностранных туристов, наверное, в этом году в горах почти не будет, а те, кто попадет сюда, будут обязаны иметь с собой лицевую маску, дезинфицирующее средство для рук и собственные маты под спальные мешки. Чрезвычайные времена требуют нестандартных мер и подходов к организации туристической деятельности, в противном случае даже в условиях снятого карантина можно будет остаться «на бобах».

Горные турбазы были включены в число предприятий, которые правительство Швейцарии позволило вновь открыть уже с 11 мая, предлагая швейцарцам открыть для себя возможности туризма и ночевки в родных горах, почти ни в чем не уступающие по качеству и комфорту полноценному жилью. Горные красоты есть в Андах, на Кавказе и в Саянах? Это верно, но только в Швейцарии можно в совершенно диких горных регионах встретить «трёхзвездочные» турбазы. В Швейцарии таких насчитывается около 250. Образуя единую сеть, они каждую ночь предлагают оценить комфорт почти 1 200 номеров и спальных помещений. 

Neuer Inhalt

newsletter subscription

Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

Раньше в них порой бывало тесновато из-за наплыва туристов, но в этом году, конечно, все изменится, так как правила «социального дистанцирования» необходимо соблюдать теперь и в горах. То, что можно считать хорошей новостью для гостей, для хозяев является причиной головной боли, потому что чем меньше туристов, тем меньше выручки, а расходы на эксплуатацию и содержание жилья в зачастую труднодоступных горных регионах, понятное дело, находятся на уровне далеко выше среднего. Прибыль таких турбаз невелика даже в лучшие времена, когда порой организаторам приходится даже выкладывать дополнительные матрасы, чтобы разместить всех, кто пришел с просьбой «пустите переночевать».

Наполовину пуст 

Кристиан Вэфлер (Christian Wäfler), директор турбазы «Лэммерен» (Lämmeren, см. фотогалерею), рассказал порталу швейцарского иновещания на 10 языках SWI swissinfo.ch, что этим летом он ожидает в лучшем случае заполняемости своей базы на 50%, при этом ему пришлось вложить немало денег в организацию дополнительных мер безопасности, включая установку в столовой барьеров из плексигласа. 

Незабываемые маршруты Все, что нужно знать о хайкинге в Швейцарии!

Все что нужно знать о хайкинге в Швейцарии вы найдёте в нашем справочном материале. Хорошей дороги!

Его турбазу, расположенную высоко над перевалом Гемми, соединяющим Бернские и Валлийские Альпы, пришлось в 2017 году ремонтировать и реконструировать, что обошлось в 2,5 млн шв. франков. Эти инвестиции еще предстоит окупить. Владельцы турбаз являются, как правило, членами Швейцарского альпийского клуба (SAC-CAS), бюджет которого складывается в основном из ежегодных взносов, выплачиваемых 150 000 членами Клуба. 

Какой-то доход приносит коммерческая деятельность, например организованные туры, курсы обучения технике альпинизма и навыкам горноспасательных работ. Часть прибыли направляется на ремонт турбаз, но в этом году в связи с их принудительным закрытием весной на эти цели средств будет куда меньше обычного. Как сообщал недавно швейцарский общественный негосударственный телеканал SRF, турбазы, входящие в SAC-CAS, недосчитаются в 2020 году 7,5 миллионов швейцарских франков.

Собачья жизнь День из жизни швейцарской спасательной собаки

Как проходит подготовка и обучение швейцарских горно-спасательных собак? Подробности в нашем материале, включая видео!

Ключевые слова

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта