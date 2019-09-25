Индракала Ядав, вторая справа, является представителем нового поколения женщин-политиков в Непале. (swissinfo.ch)

Представительство женщин в непальском парламенте резко выросло за последние десять лет. Это результат внедрения системы гендерных квот, сделавшей Конституцию этой страны одной из самых прогрессивных в Азиатском регионе мира. Но женщины-политики и правозащитники говорят, что до реального равенства полов Непалу ещё далеко.

«Людей по-прежнему сложно заставить понять, что женщины, как и мужчины, — это уважаемые граждане; что относиться к ним нужно соответственно, следуя принципам равенства; что общество должно всерьёз заняться созданием среды, гарантирующей их участие в общественной жизни», — говорит Тхам Майа Тхапа (Tham Maya Thapa), одна из трёх женщин в федеральном правительстве НепалаВнешняя ссылка. Занимая должность Министра по делам женщин, детей и пожилых граждан она по долгу службы ищет любые способы, которые могли бы преодолеть косность традиционных патриархальных умонастроений в обществе.

Тхам Майа Тхапа считает, что, несмотря на существование законов, защищающих женщин от насилия и дискриминации, такое мышление всё ещё в этой стране преобладает. Например, в Непале по-прежнему закрывают глаза на случаи сексуальных домогательств или изоляции женщин в период менструаций. Да и все формы бытового насилия и дискриминации по половому признаку пола пока всё ещё в Непале являются повседневным явлением.

Министр Там Майа Тапа — одна из десятка защитниц прав женщин, с которыми мы поговорили в Непале. Она считает, что конституционные реформы и законодательные меры необходимы, но недостаточны для того, чтобы в обществе произошли реальные изменения, необходимые для достижения подлинного равенства. Несмотря на то, что в области законодательства здесь уже принимаются соответствующие шаги, женское участие в принятии политических решений пока ещё довольно заметно ограничено.

Профессор Рену Адхакари (Renu Adhakary) из НПО «Центр женской реабилитации». (swissinfo.ch)

Непал, это государство в Гималаях, всего лишь десять лет назад обрело мир, провозгласив республику. Новая Конституция, принятая в 2015 году, гарантирует, что 33% всех законодателей в парламенте — должны быть женщинами. На местном уровне по меньшей 40% всех политических постов должны быть заняты представительницами прекрасного пола. Эти положения существенным образом изменили традиционный общественный уклад Непала, где ещё в 2007 году всего лишь 6% депутатов непальского парламента были женского пола.

В мире не так много других стран, где участие женщин в политической жизни государства закреплено в Конституции, и вовлечение их в принятие жизненно важных для страны решений обязательно здесь в соответствии с действующим законодательством. Такой курс стал целенаправленной мерой, призванной решить давнюю проблему дискриминации по принципу пола и касты, определявших положение человека в обществе этой страны. Эти изменения также свидетельствуют об отказе от прошлого, когда у женщин традиционно было меньше возможностей сделать так, чтобы их голос был услышан.

Конституция требует, чтобы женщина была либо президентом страны, либо вице-президентом. То же самое относится и к должностям председателя парламента и главы судебной ветви власти. В муниципалитетах мэром или его заместителем также должна быть женщина. В каждом административном районе каждого муниципалитета должно быть зарезервировано два места для женщин, одно из которых должна занимать женщина из касты далитов («неприкасаемых»), представители которой исторически не имели права занимать руководящие посты.

Более 70% населения муниципалитета Катахари Гаупалика (Katahari Gaupalika) в регионе Биратнагар составляют далиты или неприкасаемые. На фото: местные политики-женщины со своими мужьями. (swissinfo.ch)

Помимо гендерных квот Конституция Непала также установила многопартийную демократическую систему, она гарантирует свободные выборы, обеспечивая защиту базовых прав человека, включая свободу прессы. По данным недавнего рейтинга Межпарламентского союза и организации «ООН-женщины» (структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин), в результате этих изменений Непал стал второй наиболее прогрессивной азиатской страной после Восточного Тимора с точки зрения участия женщин в политике.

Новое поколение женщин-политиков

Согласно данным, собранным Центром Непальских женщин- далитовВнешняя ссылка, почти 7 000 из 13 486 мест, полученных женщинами на последних местных выборах в 2017 году, были предоставлены представительницам общин далитов. Эти реформы пропорционального гендерного представительства впервые сделали участие женщин этой касты в политике реальностью.

Но именно далиты, представители самой социально дискриминированной общины Непала, продолжают подвергаться преследованиям и насилию со стороны представителей старых элит. Как говорят правозащитники, этим женщинам приходится вести трудную битву за то, чтобы их услышали, чтобы их уважали и поддерживали однопартийцы, члены местных администраций и общин, и даже родные и близкие. Не далее, как в апреле этого года Дирекция по развитию и сотрудничеству (DEZA, автономное подразделение МИД Швейцарии) начало оказывать активную поддержку программе She Leads NepalВнешняя ссылка, предназначенной для женщин-руководителей в сельских районах.

Индракала Ядав (Indrakala Yadav) — одна из этих новых женщин-политиков из касты далитов, заместитель мэра в сельском муниципалитете Лаксимия. Она была избрана, благодаря обещанию построить новые объекты инфраструктуры, и ещё потому, что она обеспечивала малоимущим женщинам доступ к питьевой воде. Индракала Ядав говорит, что мэр-мужчина не хочет работать с ней над новым бюджетом для финансирования муниципальных мер в области занятости, поскольку скептически относится к ней и ее способностям. Проект бюджета составили, поэтому, с ней не посоветовавшись. В муниципальной администрации всего работают 15 человек, но именно она была единственной, кого исключили из этого процесса, и она единственной была женщиной.

Индракала Ядав (Indrakala Yadav) принадлежит к неприкасаемым и она заместитель мэра муниципалитета Лаксимия (Laximiya) в Непале. (swissinfo.ch)

Рита Кумари Мишра (Rita Kumari Mishra) из касты далитов — тоже заместитель мэра. Она живет и работает в городе Джанакпур. Когда мы с ней встретились, Рита Кумари Мишра рассказала, с каким противодействием она столкнулась, когда она начала «пробивать» проект расширения сети местных дорог. «В итоге мужчины потратили семь лет, чтобы сделать 20% всей работы, а я выполнила оставшиеся 80%», — говорит она. Однако стало очевидно, что работать ей будет непросто, особенно, когда глава города Сударсан Сингх (Sudarsan Singh) в интервью заявил, что «для должности заместителя мэра ей не хватает образования».



Такое отношение, наверное, не удивило бы Бималу Рай Паудьял (Bimala Rai Paudyal), члена нижней палаты парламента Непала, с которой мы встретились в Катманду. Она говорит, что, когда женщины пытаются заниматься политикой, их навыки и способности часто подвергают сомнению. По её словам, иногда женщинам приходится убеждать даже членов своей семьи в правильности такого выбора. При этом «люди никогда не сомневаются в способностях мужчин», — говорит она, даже если женщинам приходится работать в два раза больше.

Многие сторонники идеи гендерного равенства говорят, что установление системы квот — это только первый шаг. «Чтобы обеспечить защиту прав женщин недостаточно демократии, ведь в демократической системе всё решает голос большинства», — говорит Инду Туладхар (Indu Tuladhar), женщина-адвокат и директор правозащитной организации Himal Innovative Developmental and Research.

Ещё многое предстоит сделать

Таким образом, хотя страна и опережает своих соседей и аналогичные по уровню страны, защитники прав женщин и политики по всей стране говорят, что непальское общество и правительство должны сделать гораздо больше для достижения реального гендерного равенства. Все они согласны с тем, что за жестокое обращение и насилие над женщинами нужно наказываться более сурово.

Бандана Рана (Bandana Rana), член Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAWВнешняя ссылка), говорит, что непальская Конституция в этом отношении — одна из самых прогрессивных в мире. Но, как считает эта правозащитница, «Непал продолжает сталкиваться с целым рядом проблем, поскольку в стране все еще нет механизма мониторинга, в частности, ситуации, в которой находятся жертвы насилия». Профессор Рену Адхикари (Renu Adhikary), основательница и председатель НПО «Реабилитационный центр для женщинВнешняя ссылка», некоммерческой организации, которая пытается решать проблему ограниченного влияния женщин-политиков в Непале, говорит, что соответствующего законодательства для этого недостаточно.

Она считает, что «гендерное насилие может быть искоренено, только если удастся изменить менталитет народа». Большинство проблем начинается в семье и в небольших социальных группах, и изменить ситуацию на таком уровне гораздо сложнее, чем ввести избирательные квоты. Как объясняет Чанда Чаундхари (Chanda Chaudhary), член Палаты представителей парламента Непала, случаи домашнего насилия и даже изнасилований зачастую замалчиваются.

Надо, кроме того, обеспечить женщинам наличие ресурсов и времени для участия в общественной жизни. Представительницы прекрасного пола по-прежнему ведь обязаны заботиться о членах семьи и детях, а многие политики женского пола сталкиваются с экономическими проблемами, и им приходится просить разрешения у мужа, выдвигаясь на ту или иную выборную должность, а иногда даже и уезжать из родного дома. Кроме того, в политических партиях Непала все еще доминируют мужчины. Чаундхари полагает, что финансовая независимость и поддержка семьи — это ключевые факторы, способствующие расширению участия женщин в политике.

Некоторые активистки считают, что не только они сами, но и мужчины тоже должны менять отношение к женщинам в непальском обществе. «Нужно, чтобы мужчины помогали женщинам и выступали за их права. Тогда можно будет решить существующие проблемы и обеспечить условия для более гармоничного сосуществования полов», — говорит Дил Кумари Панта (Dil Kumari Panta), лидер молодёжного отделения Центрального комитета Коммунистической партии Непала. Все согласны с тем, что до подлинного равенства полов Непалу ещё далеко. «Когда, возвратившись с работы, муж просит чашку чая, я завариваю и приношу ему чай», — говорит депутат парламента Бимала Рай Падьял (Bimala Rai Paudyal). «Но себе чай приходится делать мне самой, даже если я страшно устала на работе».

Женщины в политике В настоящее время женщины составляют лишь одну пятую от общего числа парламентариев в мире. Согласно данным исследования «Женщины в политике в 2019 году», проведённом Межпарламентским союзом и организацией «ООН-женщиныВнешняя ссылка», только в трёх странах (Руанда, Куба и Боливия) из 193-х женщины занимают более 50% мест в национальном парламенте. В Швейцарии нет системы гендерных квот. Страна занимает 37 место в мире по уровню участия женщин в законодательной власти (32,5% в большой палате парламента и 15,2% в малой палате). Тем не менее, сейчас в Конфедерации идёт массовая кампания, направленная на расширение участия женщин в политике и устранение гендерного дисбаланса в экономике. Так, в частности, 14 июня 2019 года в стране прошла историческая «женская забастовка». Гендерное равенство — одна из главных тем дебатов в преддверии парламентских выборов в октябре 2019 года. Конец инфобокса

(eqda)

*Этот материал является частью проекта En Quête d’AilleursВнешняя ссылка (Looking Beyond), программы обмена между журналистами из Швейцарии и развивающихся стран.



Русскоязычную версию материала подготовила: Нина Шулякова.

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