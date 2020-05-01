Озеро Грюйер возле местечка Брок в кантоне Фрибург. В этом году весна в Швейцарии необычайно засушлива.

(Valeriano Di Domenico)

Год 2020-й должен был стать решающим годом в борьбе с изменением климата и глобальным потеплением. Однако коронавирус отодвинул экологические проблемы на второй план. Тем не менее нынешняя пандемия тоже вполне сможет дать новый импульс дебатам об изменении климата и о том, как мы могли бы противодействовать загрязнению окружающей среды.

До недавнего времени мы вообще не имели никакого понятия, что такое коронавирус. А сегодня он определяет всю нашу жизнь и развитие общества в целом. Возникает вопрос, почему в этой сложной ситуации нам все равно следует думать о таянии ледников или о периодах аномальной жары — то есть проблемах, которые, возможно, будут определять нашу повседневную жизнь лишь через 30 или 40 лет? Вопрос вполне легитимен. И тем не менее, даже между нынешней пандемией и климатом, который установится на планете через полвека, есть точки соприкосновения.

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Во времена пандемии коронавируса наша «экологическая совесть» подвергается тяжелому испытанию. Используя автомобиль с целью выезда в ближайший пригород мы просто хотим хотя бы на несколько часов вырваться из домашней изоляции. Думать в этот момент о парниковых газах никто не хочет. Мы без колебаний используем пластиковые пакеты, чтобы утилизировать в них потенциально зараженные предметы, например маски и носовые платки.

В течение дня мы постоянно пользуемся водопроводом, чтобы, как требует от нас правительство, как можно чаще мыть руки — при том, что на одну такую гигиеническую процедуру мы тратим до девяти литров воды. Следует ли нам окончательно отодвинуть вопросы защиты климата на «благополучное завтра»? Вот и Грета Тунберг куда-то делась с экранов, и школьники больше не митингуют по пятницам, они теперь сидят дома и учатся дистанционно.

Коронавирус и изменение климата — это два фундаментальных вопроса, вставших сейчас перед человечеством, но между ними есть принципиальное различие, как подчеркивает Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш. Вирус Covid-19 — это временная проблема, которая однажды исчезнет. Процессы же климатических изменений на планете останутся, и они «будут нашей проблемой на протяжении всех последующих десятилетий».

«Мы должны срочно заняться нынешним санитарным кризисом со всеми его социальными и экономическими последствиями, но мы не должны забывать, что времени на предотвращение (катастрофических последствий) изменения климата остаётся все меньше», — указывает Ник Мэбей (Nick Mabey) из независимого международного Аналитического центра по вопросам изменения климата E3GВнешняя ссылка с офисами в Лондоне, Берлине, Брюсселе и Вашингтоне.

Чистый воздух, но ненадолго

Изменение климата, похоже, пока исчезло из общественных дебатов, тем более что прямо сейчас коронавирус оказывает очевидно положительное влияние на состояние окружающей среды. В результате закрытия многих компаний и целых отраслей промышленности, включая резкое сокращение объемов авиационных и автомобильных перевозок, во многих городах мира снизились показатели по выбросам в атмосферу вредных веществ, так что качество воздуха там значительно улучшилось.

Внешний контент Amazing change in aviation traffic. March ‘19 vs ‘20 pic.twitter.com/ZCuWKJnFGD — Sam Morgan (@SamJamesMorgan) March 25, 2020 Изменения авиатрафика. Март 2019 и март 2020 гг.

Но вряд ли это тот путь, которым над следует идти. «Причин для особой радости у нас нет», — предупреждает базирующаяся в Женеве Всемирная метеорологическая организация (WMO). По ее мнению, пандемия вряд ли окажет долгосрочное позитивное воздействие на окружающую среду, и уж тем более на климат. «Как только пандемия закончится, мир снова будет функционировать по-старому — выбросы CO2 снова увеличатся», — предсказывает в интервью швейцарской франкоязычной газете «24 Heures» ведущий чиновник ВМО Ларс Питер Рийшойгаард (Lars Peter RiishojgaardВнешняя ссылка).

Франц Перрез (Franz PerrezВнешняя ссылка) возглавляет швейцарскую делегацию при Конференции сторон или COP/КС. Это орган, ответственный за мониторинг и обзор осуществления положений Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.

По его словам, «задача будет теперь заключаться в том, чтобы оживить экономику методами, совместимыми с целями в области климата и с принципами устойчивого развития». Георг Клингер (Georg Klinger), эксперт-эколог из левой организации Greenpeace SchweizВнешняя ссылка, уточняет это положение.

Он считает, что все «реализуемые сейчас федеральным правительством Швейцарии меры по выводу экономики страны из искусственной антивирусной комы, должны способствовать прежде всего перестройке промышленности Швейцарии в смысле её перевода на режим низких уровней выбросов парниковых газов».

В частности, швейцарский «Гринпис» призывает правительство и кантоны оказывать финансовую поддержку «грязным» компаниям только в том случае, если они сами будут выполнять целевые требования по поэтапному сокращению своих выбросов парниковых газов до чистого нуля уже в период до 2030 года.

Социализм как путь спасения климата?

Это же пожелание высказывает и Огюстен Франьер (Augustin FragnièreВнешняя ссылка), левый эксперт-эколог из Междисциплинарного центра по вопросам устойчивого развития (Sustainability expert) при Лозаннском университете. Но он идет куда дальше. По его мнению, компании и отрасли, которые особенно вредны для окружающей среды, например транснациональные корпорации, авиационная и автомобильная промышленность, должны получать помощь только в том случае, если они будут развивать свои «программы защиты климата».

Значит ли это, что государство, используя «удачный момент», должно подвергнуть свою же промышленность откровенному климатическому шантажу? «Нынешняя эпидемия показывает, что то, что в обычной повседневной жизни казалось совершенно немыслимым, очень быстро становится достижимым в случае смены контекста», — указывает он. То есть ответ на этот вопрос он дает положительный.

(Валерий Курту)

Более того, он призывает по сути переходить к социализму, указывая, что в ситуации пандемии «даже продвинутые демократические страны готовы прибегнуть к чрезвычайно решительным мерам (по сворачиванию демократических прав и свобод), когда на карту поставлено здоровье народа».

Но это ли путь Швейцарии? Здесь все экологические проблемы всегда решались на стыке федерализма, демократии, в том числе прямой, и инновационных научных разработок, а не путем раздувания полномочий федерального центра в ущерб всем действующим в стране сдержкам и противовесам.

Очевидно, что Швейцария будет и дальше идти именно таким путем, тем более что и сами такого рода экологи-радикалы понимают это и не возлагают особых надежд на правительства, громко сетуя, правда, при каждом удобном случае, что «единственной целью правительств будет стимулирование экономики таким же образом, как всегда — то есть эксплуатируя ископаемые виды топлива. Это они хорошо умеют».

Огюстен Франьер убежден, что для противодействия этим тенденциям следует делать ставку на гражданское общество и внепарламентские, активистские методы движения в защиту окружающей среды. «Битва против изменения климата будет выиграна прежде всего на улицах, и только потом на избирательных участках».

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Итак, Швейцарию ожидает «экологическая война»? Скорее всего нет, потому что даже движения, которые устраивают «климатические забастовки», призывают не выходить на улицы, смыкаясь с правыми и левыми экстремистами, а все-таки в интересах климата и окружающей среды прислушиваться к науке и действовать научным, а не экстремистским образом.

Эти движения призывают подойти к климатическому кризису с той же «солидарностью между поколениями», что и в ситуации с Covid-19, тем более что «вакцины от потепления климата найти невозможно». Так что таких экспертов, как Огюстен Франьер, в Швейцарии всерьез воспринимают немногие.

Перенос конференций В результате коронавирусной пандемии было отложено несколько важных международных экологических конгрессов и мероприятий — например, Саммит ООН по океанам и биоразнообразию, а также 26-я Международная конференция ООН по изменению климата (COP26), которая должна была состояться в Глазго (Шотландия) в ноябре. Ее отложили до 2021 года. COP26 считается самой важной конференцией со времени проведения COP21 в Париже в 2015 году, которая завершилась подписанием исторического соглашения по климату. В ходе этой конференции планируется провести проверку выполнения странами обязательств по сокращению выбросов в соответствии с парижским документом. На данный момент степень их реализации, как говорят многие эксперты, далеко недостаточна для достижения цели по ограничению повышения средней температуры атмосферы двумя градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. «Конференции отложены, но консультации и переговоры продолжаются, и мы по-прежнему поддерживаем двусторонние и многосторонние контакты со многими странами», — отмечает Франц Перрез (Franz Perrez) в разговоре с порталом SWI swissinfo.ch. «Еще до начала пандемии коронавируса такие крупные экономики, как Европейский союз и Китай, а также многие развивающиеся страны объявили о том, что им необходимо больше времени для пересмотра и актуализации своих порой очень амбициозных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. В этом отношении перенос COP26 является даже вполне позитивным развитием ситуации». «В феврале 2020 года Швейцария уже представила свои новые цели в области достижения своей полной климатической нейтральности уже в период до 2050 года», — говорит Ф. Перрез. Однако для ее подтверждения на законодательном уровне потребуется еще немало времени, поскольку парламентские дебаты по новой редакции «Закона о СО2», являющегося одним из столпов швейцарской климатической политики, были также из-за пандемии отложены.

Конец инфобокса

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