Климатические активисты демонстрируют перед зданием банка Credit Suisse в Лозанне в мае 2019 года. (© Keystone / Jean-christophe Bott)

Швейцарские климатические активисты чувствуют себя все более вольготно. В прошлом 2019 году, наряду со срывом работы швейцарского парламента, покраской реки в зелёный цвет, демонстративными похоронами глетчера и мощными компаниями травли и запугивания в социальных сетях, они устроили в одном из филиалов банка Credit Suisse сеанс игры в теннис.

Банк подал в суд, и вот сегодня суд неожиданно вынес оправдательный приговор. Обвинения в незаконном проникновении на территорию частной собственности были сняты, суд последовал за стороной защиты, которая указывала, что активисты действовали оправданно, находясь в ситуации «климатического чрезвычайного положения». Как реагируют швейцарские СМИ на этот неожиданный вердикт?

По мнению судьи, действия двенадцати активистов были «необходимыми и уместными» в связи с климатической катастрофой, поэтому их акция в филиале банка была «единственным эффективным способом убедить банк отреагировать на их критику и привлечь внимание общественности к проблеме защиты климата». Напомним, что в Швейцарии и в Европе набирает силу молодежное климатическое движение, прицельно атакующие банки, промышленные и торговые предприятия, которые, с их точки зрения не ведут «этической и климатически ответственной бизнес-стратегии».

В адрес банка CS климатические активисты высказывали претензии, связанные со спонсорским сотрудничеством банка со швейцарской звездой мирового тенниса Роджером Федерером. Мол, прикрываясь его позитивным имиджем банк одновременно инвестировал в проекты и компании, наносящие вред климату.

Так реагирует пресса Швейцарии

Немецкоязычное швейцарское общественное (негосударственное) радио SRFВнешняя ссылка считает, что «для активистов это двойная победа. Они не только выиграли в суде, получив оправдательный приговор, но они и привлекли к себе всеобщее внимание — даже газета „Нью-Йорк ТаймсВнешняя ссылка“ сообщала об этом судебном процессе». Процесс в Лозанне показывают, что климатическое движение в Швейцарии чрезвычайно хорошо организовано. «Даже если бы они были осуждены, активисты все равно уже добились бы очень многого. Оправдательный приговор только придаст климатическому движению новый импульс».

Швейцарская ежедневная газета NZZВнешняя ссылка считает, этот вердикт может иметь важное прецедентное значение, навсегда изменив подход судов и властей к такому явлению, как акции гражданского неповиновения. Впервые со времени подъема климатического движения швейцарский суд вынес решение в пользу активистов и однозначно перестал рассматривать гражданское неповиновение как недопустимое средство общественной активности, в данном случае как инструмент привлечения внимания к «климатическому кризису». «Поэтому адвокаты, вероятно, даже не преувеличивают, когда говорят, что решение суда вполне может иметь важный „сигнальный эффект“ и что этот день войдет в учебники истории швейцарской юриспруденции». При этом газета надеется, что и другие суды займутся этим деликатным вопросом, уточнив и углубив вопросы правоприменительной практики.

Гибридная политика Как обмануть службу безопасности парламента Швейцарии? Более шести десятков климатических активистов проникли в швейцарский парламент и сорвали его работу. Куда смотрела служба безопасности? Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 11:12 Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 английский (en) Parliament disrupted by climate protestors

китайский (zh) 瑞士议会会议被气候政策抗议者打断

Отдельно газета упоминает о том, что «активисты при всей эйфории должны быть осторожны, чтобы не допустить возникновения авторитарных тенденций и не поддаться соблазну диктовать СМИ, что и как они должны писать и освещать. Активисты должны выучить один важный урок, а именно, что в стране с традициями прямой демократии существуют четко очерченные допустимые и общественно признанные границы использования такого формата политической деятельности и что гражданское неповиновение очень быстро может натолкнуться на всеобщее неприятие», — резюмирует NZZ.

Цюрихская газета «Тагес АнцайгерВнешняя ссылка» считает, что оправдательный приговор по лозаннскому делу является весьма взрывоопасным. По мнению газеты, активисты откровенно оказывали давление на судью. «Своим поведением и заявлениями активисты затруднили судье во время судебного процесса задачу отделения политического вопроса от чисто правовых аспектов. Отсутствие на суде представителей как прокуратуры, так и (в большинстве случаев) самого банка сделало суд идеальной платформой как для активистов, так и для адвокатов и свидетелей. «Обеспечив себе риторически доминирующие позиции и присвоив себе монополию на толкование экологических вопросов они смогли убедить судью и добиться соответствующего решения».

Франкоязычная швейцарская ежедневная газета Le TempsВнешняя ссылка опубликовала комментарий депутата федерального парламента от партии либералов (FDP) Филиппа Нантермода (Philippe Nantermod), весьма критически настроенного по отношению к оправдательному приговору. Он напоминает, что «адвокаты сравнили активистов с Мартином Лютером Кингом и Розой Паркс. Но это была очень странная стратегия, скорее, это был только способ преуменьшить тяжесть проступков». Комментатора также раздражает тот факт, что активистов постоянно изображали в роли героев-осведомителей, рискующих, де, своей карьерой, семьей, жизнью.

Tweet Tweet Danke für dein Statement @rogerfederer. Wir fordern, dass du von der @CreditSuisse den sofortigen Ausstieg aus allen Investitionen in fossilen Energien 💰🛢und den Rückzug der Klage gegen mutige Klimaaktivist*innen verlangst. 🌍🎾#RogerWakeUpNow https://t.co/uzrGUdKpDx — Klimastreik Schweiz 🔥 (@klimastreik) January 11, 2020

«А между тем активисты для того, чтобы озвучить общеизвестные факты, вполне могли бы выбрать и другие форматы и способы, не сопряженные с риском судебного преследования. Настоящими победителями они бы стали только в случае, если бы они были в состоянии использовать силу слова, силу убеждения». Другая франкоязычная швейцарская ежедневная газета Le CourrierВнешняя ссылка, напротив, считает «вердикт суда мужественным поступком. Если Швейцария в качестве мирового финансового центра войдет в небольшую фазу турбулентности, то это пойдет ей только на пользу.

Судебный процесс привлечет внимание к катастрофическим последствиям инвестиций в ископаемые виды топлива. Уже один тот факт, что судебная власть в стране признала неминуемую опасность климатической катастрофы, является проблеском надежды на радикальные политические изменения, которые должны произойти сейчас и везде, по всему миру. Приговор обеспечил активистам, выступающим за защиту климата, необходимую степень легитимности».

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