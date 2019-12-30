Некоторые заключенных находились под стражей со времени начала конфликта на востоке Украины в 2014 году.

(Swiss Embassy Kyiv)

Швейцария приветствует тот факт, что 29 декабря 2019 года, спустя два года после последнего крупного обмена удерживаемыми лицами между Киевом и территориями на востоке Украины, не находящимися под контролем правительства Украины, произошло очередное освобождение пленных и обмен ими. МИД Швейцарии с глубоким удовлетворением сообщает, что ему удалось внести свой значительный вклад в подготовку и реализацию этого обмена.

Как сообщает в своем пресс-релизеВнешняя ссылка внешнеполитическое ведомство Швейцарии, «29 декабря 2019 года было освобождено и передано украинской стороне более 200 пленных, удерживавшихся на территориях Украины, не контролируемых правительством». МИД Швейцарии уточняет, что, «дела некоторых из освобожденных до сих пор находятся на стадии судебного разбирательства, а потому стороны, участвовавшие в обмене, обязались как можно скорее довести эти дела до конца, освободив тем самым данных лиц от какого-либо уголовного преследования.

Некоторые из этих заключенных находились под стражей со времени начала конфликта на востоке Украины в 2014 году. Этому обмену предшествовали интенсивные консультации в рамках Рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы. В состав Трехсторонней контактной группы входят Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Российская Федерация и Украина».

Последнее крупное освобождение удерживаемых лиц в рамках и под патронатом ОБСЕ состоялось 27 декабря 2017 года, когда было освобождено около 300 заключенных

(KEYSTONE/EPA/sd MS)

«Рабочая группа по гуманитарным вопросам работает под председательством швейцарского координатора, посла по особым поручениям Тони Фриша (Toni Frisch) и собирается в Минске каждые две недели. Помимо переговоров об освобождении заключенных, связанных с конфликтом, эта рабочая группа также обсуждает возможные решения других гуманитарных проблем. К числу наиболее важных тем относятся поиск и идентификация пропавших без вести лиц, а также улучшение для гражданских лиц условий преодоления линии соприкосновения на востоке Украины».

Дипломатия и посредничество Швейцарский дипломат Тони Фриш и обмен пленными в Украине Почти три года швейцарский дипломат Тони Фриш вел переговоры в Украине и вот теперь Киев и пророссийские сепаратисты обменялись пленными. Автор: Зита Аффентрангер (Zita Affentranger), газета «Тагес-Анцайгер»

Как напоминает МИД Швейцарии, «последнее крупное освобождение удерживаемых лиц в рамках и под патронатом ОБСЕ состоялось 27 декабря 2017 года, когда было освобождено около 300 заключенных. Кроме того, 7 сентября 2019 года между Украиной и Российской Федерацией имел место двусторонний обмен 70 заключенными, состоявшейся вне рамок минского переговорного процесса».

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии напоминает, что «после почти двухлетней стагнации переговоров стороны конфликта смогли, наконец, при посредничестве ОБСЕ, договориться о новом обмене пленными и удерживаемыми лицами. Начало этому было положено уже в июле 2019 года, когда стороны договорились о реализации важных гуманитарных мер, таких как осуществление разведения войск в некоторых географически четко очерченных зонах и ремонт моста вблизи села Станица Луганская, который играет роль КПП на линии соприкосновения. Эти меры уже принесли значительное облегчение гуманитарной ситуации для 10 тыс. человек, ежедневно вынужденных пересекать линию соприкосновения в этом регионе».

МИД Швейцарии напоминает также, что «вооруженный конфликт на востоке Украины тлеет уже более пяти лет и, по данным ООН, его жертвами стали более 13 тыс. человек. Швейцария активно участвует в мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, она стремится к деэскалации напряженности и к диалогу, в частности, под эгидой ОБСЕ. В рамках своей политики мира Швейцария весной 2015 года откомандировала посла по особым получениям Тони Фриша на работу в Трехсторонней контактной группе в Минске в качестве координатора Рабочей группы по гуманитарным вопросам».

Кризисная дипломатия Посол Швейцарии в Киеве: «Безопасность Украины — это и наша безопасность»! Поиск выхода из конфликта в Восточной Украине очень важен и для Швейцарии, и для всей Европы. Таково мнение посла Швейцарии в Киеве Клода Вильда. Автор: Ева Хирши (Eva Hirschi) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) "Die Sicherheit der Ukraine ist auch unsere Sicherheit"



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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