Приезжая в Швейцарию и посещая бернский Федеральный дворец, где заседает национальный парламент, члены официальных делегаций и просто туристы нередко слышат утверждение, что «швейцарский парламент является одним из самых дешевых в мире». Так ли это на самом деле? Мы попробовали разобраться и сравнить доходы депутатов в разных странах.

Швейцарский парламент является «милиционным», то есть официально любительским. Депутаты приезжают в Берн четыре раза в год на парламентские сессии, не оставляя, при этом, своей обычной профессии. (Keystone)

Вопрос заработной платы депутатов швейцарского парламентаВнешняя ссылка и проблема их статусного положения регулярно становятся в Конфедерации предметом бурных дискуссий. И вот недавно эта проблематика опять попала в поле зрения общественности. Дело в том, что депутат малой палаты федерального парламента страны, Совета кантонов, «сенатор» от кантона Цуг Иоахим Эдер (Joachim Eder) вышел с инициативой серьезно реформировать порядок возмещения депутатам командировочных расходов, предложив, в частности, не оплачивать им ночевкуВнешняя ссылка, если таковая реально места не имела.

Несколькими месяцами ранее его коллега из большой палаты парламента, депутат Национального совета Ханс Грундер (Hans GrunderВнешняя ссылка), выдвинул инициативу, которая, правда, еще не обсуждалась на заседаниях палат парламента, но которая гарантировано станет предметом жарких дебатов. Речь в данном случае идет о предложении ограничить срок депутатских полномочий для того, чтобы избежать «скрытой профессионализации парламента».

Напомним, что исторической особенностью Швейцарии изначально была идея непрофессионального парламентаризма, когда законодательные органы власти как на федеральном, так и местном уровнях формируются из депутатов, работающих на общественных началах, в соответствии с так называемым «милиционным принципом». Целью было сделать так, чтобы парламентарии не превращались в недоступный и закрытый от общества политический класс, чтобы в обществе не возникала изолированная политическая «элита» (больше на эту тему можно прочитать здесь) и чтобы, и это, наверное, самое главное, федеральный центр ни в коем случае не получил «лишней» власти, которая дала бы ему возможность ущемить суверенитет кантонов (субъектов федерации).

В наши дни в Швейцарии в этом смысле ничего не изменилось: 46 депутатов Совета кантонов, малой палаты парламента, и 200 избранных членов Национального совета, большой палаты, занимаются политикой, так сказать, без отрыва от производства (посмотрите на эту тему это интересное видео), приезжая в Берн четыре раза в год с тем, чтобы поучаствовать в очередной трёхнедельной парламентской сессии. Правда, к этому добавляется еще участие в работе многочисленных парламентских комитетов и комиссий. В сумме получается довольное солидное количество времени, потраченное именно на политическую деятельность, и это при том, что многие из депутатов продолжают работать по своей обычной специальности.

Помните фразу про «кухарку, которая сможет управлять государством»? Так вот, речь идет в данном случае именно об условной швейцарской «кухарке», а точнее, о характерной для этой страны традиции совмещать политику и работу по профессии. Но насколько такое совмещение актуально для Швейцарии сейчас? И не идет ли сейчас в самом деле скрытая «профессионализация» парламента, в том числе и в сфере финансовых доходов депутатов?



(swissinfo.ch)

Ведь начав однажды получать зарплату на уровне среднего дохода швейцарского топ-менеджмента, депутат может захотеть бросить своих коров или свой отель, менеджером в котором он работает, или свою адвокатскую контору, и полностью посвятить себя политике — что было бы совершенно не в смысле отцов-основателей современной Швейцарии.

Ответить на этот вопрос не так-то просто, однако если попытаться посмотреть на депутатскую деятельность как на самую обычную трудовую занятость, то окажется, что сейчас парламентское кресло в большой палате федерального парламента Швейцарии, Национальном совете, по затрачиваемому времени эквивалентно работе на полставки (50%), а членство в Совете кантонов, малой, «сенаторской» палате, фактически можно приравнять к работе на ставку в 70%.

Лидеры — Бразилия и Россия

Фактически же порядок финансовых компенсаций депутатам, действующий в швейцарском парламенте давно уже позволяет желающим посвящать себя исключительно политике без особых усилий «доживать» до конца месяца. Каждый депутат в Швейцарии получает годовой оклад в размере 26 тыс. шв. фр., к которому добавляется компенсация в размере 440 шв. фр. за каждый день, проведенный парламентарием на заседаниях палат, комитетов и депутатских групп.

В сумме доходы швейцарского парламентарияВнешняя ссылка в среднем достигают порядка 40 тыс. шв. фр. в год для каждого депутата Национального совета*. Другими словами, не считая возмещения текущих расходов, швейцарский парламентарий получает зарплату в размере около 66 тыс. шв.фр. или 60 тыс. евро в год. Это много или мало?



Если сравнивать доходы швейцарского депутата со средней заработной платой по стране, которая по данным Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСРВнешняя ссылка) в 2014 г. составляла в Швейцарии 50 300 евро в год, то окажется, что между этими двумя показателями в Конфедерации разница не столь велика, особенно если сравнивать с другими странами, где доходы депутатов порой на много порядков превосходят средние доходы граждан.

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Например, в Италии, член парламента имеет базовую зарплату почти в три раза выше, чем его швейцарский коллега. Если приплюсовать сюда еще всевозможные дополнительные выплаты, включая компенсацию суточных, то итальянский депутат может зарабатывать брутто, то есть без вычета налогов, до 165 тыс. евро в год, в то время как «нормальный» гражданин этой страны получает среднюю зарплату в пять раз ниже, примерно на уровне 30 600 евро.



Однако лидерами здесь являются депутаты Бразилии и России. Последние официально и по очень консервативным оценкам зарабатывают в среднем в десять раз больше обычных Россиян (если исходить из средней зарплаты по Москве, подробности, например, здесьВнешняя ссылка, — прим. ред.).

Маленькие, но приятные привилегии

Базовая зарплата парламентария является лишь одним из компонентов системы доходов депутатов. Дополнительно здесь еще следует учитывать, например, различные виды денежных компенсаций, которые даже невозможно представить в одном графике, поскольку их структуры сильно отличаются в зависимости от страны. Но, так или иначе, в среднем реальные начисленные и полученные доходы депутатов могут быть, по меньшей мере, в два раза выше средних официальных. Подобная ситуация сложилась, например, в Швейцарии.

Что там у европейцев? Все депутаты Европейского Парламента получают в рамках вступившего в силу в 2009 году специального положенияВнешняя ссылка принципиально одинаковую зарплату. Тем самым депутат от Болгарии получает столько же, сколько парламентарий, представляющий Великобританию, пусть даже стоимость жизни в этих странах еще долго будет оставаться несравнимой. Начиная с июля 2015 года каждый европарламентарий зарабатывает в месяц 8 213 евро «грязными» в месяц или 98 556 евро в год. Дополнительно он получает в месяц 4 230 евро на покрытие административных расходов, или 50 760 евро в год. В итоге в общем зачете европейский парламентарий зарабатывает в год 149 316 евро. Кроме того, европейский парламент из своего бюджета выплачивает депутатам по 306 евро в день на текущие расходы и возмещает, в случае предоставления всех оправдательных документов, транспортные расходы. Конец инфобокса

Так, депутат швейцарского Национального совета получает дополнительно 50 тыс. евро в год, куда входят выплаты на организацию питания, проживания, а также компенсация транспортных расходов (покупка депутатам общего годового проездного билета 1-го класса на все виды транспорта — в Швейцарии его называют «генеральный абонемент» или «ГАВнешняя ссылка»), а также ежегодную выплату в размере 33 тыс. франков в качестве компенсации расходов на аппарат помощников депутата и на покупку бумаги, пишущих принадлежностей, картриджей для принтеров и прочие расходных офисных материалов.

В общей сложности мы получаем примерно 110 тыс. евро год, вне зависимости от того, есть ли у депутата личные помощники, или нет. Интересно, что в Швейцарии эти суммы депутат получает в гарантированном порядке, без предоставления, как во многих других странах, каких-то оправдательных бухгалтерских документов (счетов-фактур, копий билетов, подтверждений бронирования отелей и т.д.).



В Италии парламентарий на покрытие своих расходов получает до 62 тыс. евро в год. Помимо возмещения расходов на финансирование аппарата помощников (оправдательные документы нужны только на 50% от данной суммы), на организацию телефонной связи, а также помимо возмещения транспортных расходов, итальянские депутаты получают еще и специальный «билет-вездеход», позволяющим им бесплатно пользоваться национальным железнодорожным, морским и воздушным транспортом. Не забудем, наконец, и такие маленькие, но приятные привилегии, как возможность бесплатного пользования парикмахерскими услугами на территории парламентского комплекса «Палаццо Монтечиторио» («Palazzo Montecitorio»).

Не хуже обстоят дела у немцев, французов и англичан. В Германии, например, каждый член БундестагаВнешняя ссылка получает заработную плату в размере 52 тыс. евро в год, плюс 250 тыс. евро на оплату работы аппарата помощников. Правда, в отличие от Италии, помощники получают свою заработную плату непосредственно из бюджета парламента. Во ФранцииВнешняя ссылка зарплата депутата федерального парламента называется «возмещение представительских расходов, возникших в рамках отправления депутатами своих прямых обязанностей», и ее размер достигает почти 70 тыс. евро в год.



Дополнительно на аппарат помощников парламентарий получает 114 тыс. евро в год. Понятно, что он имеет право бесплатно передвигаться по стране железнодорожным транспортом в 1-ом классе, а также совершать бесплатно до 80-ти перелётов внутренними рейсами. Загранкомандировки депутатов в любой стране всегда организуются и оплачиваются в особом порядке.

Монашеская жизнь?

В Великобритании депутаты могут претендовать на компенсацию всех связанных с их профессиональной деятельностью расходов по меньшей мере в размере 14 500 евро в год. В среднем же данная сумма достигает примерно 115 тыс. евро в год. В плане оплаты деятельности депутатов парламента Великобритания является одной из самых «прозрачных стран»: данные по финансам каждого парламентария находятся в общем доступе в сети интернетВнешняя ссылка.

В Соединенных Штатах также в этой области царит полная прозрачность, что, однако, не мешает американским конгрессменамВнешняя ссылка быть чемпионами мира по возмещаемым суммам трат на помощников, транспорт и расходный офисный материал. Представители Конгресса в дополнение к годовому окладу в размере 153 тыс. евро могут тратить деньги, практически их не считая. В 2012 г. каждый депутат получал в среднем 1,15 млн евроВнешняя ссылка. В России доходы депутатов постоянно становятся темой общественных скандалов.



Напомним, что средняя начисленная заработная плата по России сейчас составляет примерно 33 тыс. рублей в месяц или 5 700 евро в год. Большого шума наделало недавно дело, якобы, «одного из самых богатых депутатов Госдумы» Михаила СлипенчукаВнешняя ссылка, который только официальных доходовВнешняя ссылка задекларировал за 2014 год на 868,3 млн руб или примерно 12,3 млн. франков, что эквивалентно месячному доходу в 7 млн. рублей в месяц. И если сравнить эту сумму со средней российской зарплатой, которая в 10 раз ниже швейцарской, то на этом фоне 246 депутатов швейцарского парламента действительно ведут жизнь почти что монашескую.

*В ходе проведения нашего небольшого журналистского расследования мы ограничились оценкой доходов депутатов нижних палат парламентов, не учитывая зарплат депутатов сенаторских палат. Соответственно в Швейцарии, у парламента которой нет нижней или верхней палаты, а есть большая или малая, мы проанализировали официальные доходы депутатов большой палаты, то есть Национального совета. Не учитывали мы как позиции парламентариев (в некоторых странах, например, председатель палаты или спикер получают больше обычных депутатов), так их доходы от занятия бизнесом. Конец инфобокса



Перевод с итальянского: Юлия Ильина. под ред. Игоря Петрова

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