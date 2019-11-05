Вдоль трассы Léman Express возникли новые жилые квартаты, офисные комплексы и торгово-промышленные зоны. На фото: вокзал Ланси-Порт Руж. (Keystone / Martial Trezzini)

В декабре 2019 года начинает работать Léman ExpressВнешняя ссылка, сеть скоростного трамвая в регионе Большой Женевы. Она свяжет Женеву с целым рядом городом в Швейцарии и Франции. Эксперты ожидают сокращения объемов и интенсивности автомобильных потоков на 12%, и если эти прогнозы окажутся реальными, то это будет настоящая революция.

Женева — город международного значения. Она обеспечивает работой тысячи людей, но до последнего времени отцы города не очень-то обращали внимания на то, как живется соседнему с Женевой кантону Во, не говоря уже о сопредельной Франции. Такого рода безразличие не замедлило сказаться в области политики. Консервативное правопопулистское движение Mouvement citoyens genevois (MCG) постепенно набирало здесь популярность.

А в 2014 году, последовав за агитацией этой партии, женевцы на референдуме отказались поддержать своими деньгами проект создания перехватывающих парковок на французской стороне границы. Планировалось, что эти парковки помогут разгрузить город Кальвина от растущих с каждым годом автомобильных потоков. И в самом деле: в настоящее время каждый день франко-швейцарскую границу пересекают в регионе примерно 630 тыс. единиц личного автотранспорта.

Новые квартиры (Wohnungen) вдоль трассы Léman Express. (RTS-SWI)

Ситуация сложилась парадоксальная: настроенная против мигрантов партия своей политикой только увеличила число машин, переезжающих границу, и усугубила положение на границе. Но теперь такого рода шизофрении будет положен конец: 15 декабря 2019 года вводится в эксплуатацию давно уже и с напряжением ожидавшаяся сеть скоростного рельсового сообщения Léman Express (Réseau Express Regional, RER). Она обеспечит связь Женевы со всеми важными городами и населёнными пунктами региона, включая приграничные жилые агломерации на французской стороне.

Общее число жителей так называемой Большой Женевы давно уже перевалило за миллион человек и единая транспортная система давно уже была больным и назревшим вопросом, который теперь, наконец, получил свой ответ. В итоге женевцы теперь из дорогой Швейцарии смогут за 15 минут добираться до супермаркетов дешевой Франции.

Что касается французов, живущих сразу по ту сторону границы, то они смогут столь же быстро приезжать на работу в центр Женевы из городов Аннеси (Annecy), Тонон (Thonon) и Сен-Жерве (St-Gervais). Специально для этого в Женеве были возведены два новых пересадочных узла: «Ланси — Пон-Руж» (Lancy Pont-Rouge) и «О-Вив» (Eaux-Vives). Оба транспортных хаба находятся в центре новых жилых и деловых кварталов.

Цель — снизить интенсивность транспортных потоков

Весь проект обошелся Женеве по меньшей мере в 1,6 млрд франков, поэтому возникает законный вопрос: а на что были потрачены такие деньги? Женева с вводом в строй этой транспортной системы обещает себе, прежде всего, снижение транспортного трафика по меньшей мере на 12%, и это в городе, где без личного автомобиля уже сейчас обходятся 42% граждан.

Проблема, однако, состоит в том, что сокращение числа машин на дорогах регионах должно стать постоянным явлением, а потому кантон (государство), наряду с введением в строй новой транспортной системы, вынужден будет принять ряд чисто административных мер с тем, чтобы место, освободившееся на дорогах, не было бы занято другими машинами, прежде всего из-за рубежа. Пример именно такого развития ситуации уже есть, и это Цюрих. В Женеве хотели бы извлечь правильные уроки из этого негативного опыта. Об этом нам рассказывает профессор кафедры транспортной мобильности Высшей технической школы в Лозанне (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne — EPFL) Венсан Кауфманн (Vincent KaufmannВнешняя ссылка).

(DR)

Кроме того, город должен будет еще учесть требования, касающиеся пешеходных зон и мер по общему сокращению средней скорости автомобильного транспорта на улицах города и прилегающих пригородов. Значит ли это, что кантон ограничит въезд личного автотранспорта в центр города? В любом случае новая стратегия транспортно-пассажирской мобильности, реализуемая сейчас в Женеве, предусматривает приоритетное развитие именно общественного транспорта, особенно вокруг основных невралгических узлов региона.

Следует учитывать, что в конституции кантона Женева закреплен принцип, в соответствии с которым частная и общественная мобильность являются «комплиментарными», то есть взаимодополняющими форматами решения транспортной проблемы. Город Женева, кроме того, обязан каждое потерянное парковочное место компенсировать где-то в другом месте. И вот как раз это обязательство и привело к возникновению в центральных районах Женевы настоящего транспортного хаоса.

Мотивировать людей, оставлять машины в гараже

Споры, которые ведутся в Женеве на предмет парковок, давно уже в буквальном смысле просто зашкаливают. Ситуация сложилась непростая. За пользование парковочными местами на улицах города платят только от 40 до 50% автомобилистов. Многие маятниковые мигранты, приезжая в город и не имея возможность куда-то легально приткнуть машину, сознательно паркуются с нарушением ПДД, добровольно уплачивая потом штраф, который сейчас установлен на уровне в 40 франков (1 франк — 64 рубля или 27 гривен).

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В пересчете на парковочные тарифы так даже получается дешевле. Но теперь кантон намерен «затянуть гайки», более внимательно, в частности, присматриваясь к компаниям и к тому, как они организуют для своих сотрудников решение вопроса парковок. Кроме того, в Женеве остро не хватает пешеходных зон. «Благодаря введению в эксплуатацию сети рельсового сообщения Léman Express у нас появится возможность превратить целый рад площадей и улиц в общественные пространства и пешеходные зоны или же изменить ПДД в пользу прохожих, которые будут иметь преимущество по отношению к автотранспорту». Об этом нам рассказал Ян Жерди-Маркерон (Yann Gerdil-Margueron) из кантонального Ведомства дорожного движения и общественного транспорта.

По словам Венсана Кауфмана, «сегодня в Женеве сложилась выгодная для транспортно-инфраструктурных реформ политическая ситуация, которая связана прежде всего с тем, что свой подход к данной проблематике качественно изменила местная партия демохристиан (CVP / PDC), от мнения которой в кантоне Женева зависит очень многое. Свою роль сыграли и результаты последних парламентских выборовВнешняя ссылка в стране. В прошлом левые и правые силы и партии весьма по-разному подходили к тому, как надо в Женеве решать транспортные вопросы. Сегодня их позиции по многим вопросам близки или совпадают».

Женевцы выбрали автомобиль

Сеть Léman Express освободит Женеву от долгого «автомобильного пленения», в котором кантон пребывал практически все последние сто лет. В период до 1914 года, то есть до начала Первой мировой, в регионе уже действовала система железнодорожного сообщения между Швейцарией и Францией протяженностью в 125 км. «Однако реализации проекта прямого сообщения между Женевой и французским городом Анмас (Annemasse), пришлось ждать едва ли не сто лет, а все из-за обеих мировых войн. Кроме того, после 1945 года Женева сделала выбор в пользу приоритетного развития автомобильного транспорта и персональной моторизованной мобильности», — говорит Ги Меттан (Guy Mettan), депутат кантонального парламента от партии демохристиан.

«Женева — это городской кантон почти без деревенского окружения, и ему было довольно нелегко поменять свой образ мышления. Скоростные электрички помогут нам теперь раздвинуть границы кантона» Ги Меттан (Guy Mettan), депутат кантонального парламента Конец цитаты

Бывший журналист, гражданин России, борец с «русофобией» и член жюри недавно основанной в Швейцарии российским олигархом Глебом Фетисовым журналистской премииВнешняя ссылка, Ги Меттан всегда активно выступал за ускорение сооружение ветки Женева-Анмас, договор о строительстве которой был подписан между Швейцарией и Францией еще в 1912 году. «Строительство затянулось. Однако потом, если учесть масштабы проекта, его удалось завершить относительно быстро», — говорит он. И кстати о масштабах: они действительно гигантские. В этом мог убедиться любой, кто нашел время посетить во время строительства туннели или новые вокзалы. «Новые пересадочные узлы «Ланси-Пон-Руж» и «О-Вив» имеют перроны, достигающие в длину 320 метров, они огромные, просто монстры», — восторгается Венсан Кауфманн.

Недоработки на французской стороне

«Женева — это городской кантон почти без деревенского окружения, и ему было довольно нелегко поменять свой образ мышления. Скоростные электрички помогут нам теперь раздвинуть границы кантона», — говорит Ги Меттан. Однако эксперты предлагают обратить внимание на слабые места, которые могут в перспективе перечеркнуть все усилия и инвестиции. Они говорят, в частности, что проблемой может обернуться технический разнобой (швейцарцы пустили по линии поезда от Stadler, а французы — от Alstom) и различия в культуре труда швейцарцев и французов.

Задержки в сооружении на французской стороне границы достаточного количества перехватывающих парковок (P+R) также могут привести к сложностям в перенаправлении пассажиропотоков с машин на поезда. Наконец, рельсовое хозяйство, находящее в ведении французского перевозчика SNCF, во многом уже сильно технически и морально устарело.

«На многих участках у французов рельсы проложены в однопутном формате, кроме того, там стрелки все еще, как в дедовские времена, переставляются вручную. Случись что-то серьёзное — и ляжет вся система», — опасается Венсан Кауфманн, указывая на неудачный опыт Базеля: там пассажиры, желающие пересечь границу, должны пересаживаться с одного поезда на другой.

Один поезд каждые 10 минут и 45 станций Система скоростного рельсового сообщения Léman Express будет достигать общей протяженности в 230 км, объединяя в единую транспортную сеть 45 станций в Швейцарии и Франции. Всего будут курсировать 40 поездов с тактовой частотой в рабочие дни один поезд в 10 минут. Имея всего шесть линий, Léman Express будет ежедневно перевозить до 50 тыс. пассажиров, связывая важнейшие пункты региона: вокзал Корнавен (Cornavin), Международный аэропорт Женевы (домашнее название Куантрен / Cointrin) и Центральную кантональную клинику. Быстрое транспортное сообщение получат и жилые кварталы на обеих берегах Женевского озера, кроме того, клиенты системы Léman Express получат возможность быстро пересесть на поезда, следующие в Лозанну и далее в Мартини (Martigny) в кантоне Вале. Конец инфобокса

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