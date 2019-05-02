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Наркотики Правительственная комиссия предлагает легализовать марихуану

Young people smoke cannabis at the St Gallen Openair music festival in 2008

Марихуану, судя по этому снимку, курили посетители Музыкального фестиваля под открытым небом в Санкт-Галлене уже в 2008 году.

(Keystone / Ennio Leanza)

Швейцарская Федеральная комиссия по вопросам зависимостей (Eidgenössische Kommission für Suchtfragen — EKSFВнешняя ссылка) заявила на этой неделе, что за последние десять лет в Швейцарии объёмы и интенсивность употребления марихуаны и продукции на её основе значительных изменений не претерпели.

Марихуана продолжает быть популярным «средством развлечения» (вопрос медицинского использования каннабиса в данном случае не затрагивается), тем не менее количество ее потребителей, имеющие серьезные проблемы в плане неспособности регулировать свои отношения «с травкой», остаётся, скорее, небольшим.

Риски, связанные с употреблением каннабиса, в основном касаются продукции с высоким содержанием активного ингредиента ТГК. Проблемой может обернуться раннее начало употребления такой продукции подростками, длительное её потребление вместе с табаком, а также с употреблением такой «крепкой» марихуаны людьми с психическими проблемами.

Тем не менее, даже с учетом всех данных рисков, Комиссия EKSF рекомендует все-таки легализовать в стране употребление марихуаны и сделать рынок продукции на ее основе прозрачным и регулируемым на основе ясных норм и критериев, что позволит защитить здоровье населения, особенно молодежи. Комиссия добавила, что такое решение оказало бы позитивное воздействие на условия проведения научных исследований в области использования каннабиноидов в медицинских целях.

Общество потребления В Берне продают «Родину» с марихуаной

Сигареты с легальной марихуаной «Родина» пользуются в Швейцарии невиданным спросом, который далеко превышает предложение.

Пока в Швейцарии выращивание, потребление и продажа каннабиса с содержанием ТГК больше 1% запрещены, но санкции, предусмотренные законодательством, нельзя назвать строгими. Так, любой житель Швейцарии в возрасте старше 18 лет, у которого будет найдено до десяти граммов «крепкого» каннабиса, рискует уплатить штраф в размере 100 швейцарских франков (6 400 рублей или 2 700 гривен, — прим. ред.), но сам факт хранения «травки» не сделает данное лицо официально «судимым».

По имеющимся оценкам федерального правительства, в Швейцарии «запрещённый» каннабис (ТГК больше 1%) употребляют около 200 тыс. человек. Потребление такой марихуаны особенно распространено среди мужчин, подростков и молодых людей, в большинстве своем, правда, все они случайные пользователи. Доля совершеннолетних лиц, употребляющих «крепкую марихуану» регулярно (более 20 дней в месяц) не превышает 1%.

Пилотные проекты

На данный момент федеральное правительство Швейцарии предлагает в тестовом порядке позволить легальное употребление марихуаны группе численностью до 5 тыс. человек. В случае позитивного итога Федеральный совет может предложить пакет поправок в действующее законодательство от 1951-го года, регулирующее хранение и оборот психотропных веществ. Предложения Федеральной комиссии по вопросам зависимостей в настоящее время проходят процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования. Процедура продлиться до середины текущего года.

Правительство Швейцарии также планирует облегчить доступ к медицинской марихуане, но это будет уже частью отдельного законодательного процесса. В Конфедерации, напомним, была недавно разрешена продажа продукции из марихуаны с содержанием ТГК менее 1%. В июле прошлого 2018 года здесь начали изучать новые способы регулирования употребления и продажи «крепкой» марихуаны. Научные исследования, начатые в этом направлении в Бернском Университете были прекращены как нарушающее действующее законодательство.

В США несколько штатов пошли на либерализацию законодательства, регулирующего потребление и хранение марихуаны, усмотрев в этом возможность сэкономить средства, которые в противном случае пошли бы на финансирование дополнительных усилий правоохранительных органов в области противодействия курению «травки». Кроме того, местные бюджеты надеются получить за счет налогообложения легального рынка марихуаны дополнительные доходы. В Европе уже легализовали каннабис Португалия и Чехия, вопрос его легализации обсуждается сейчас в Люксембурге.

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Подготовила: Людмила Клот

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