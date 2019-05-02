Марихуану, судя по этому снимку, курили посетители Музыкального фестиваля под открытым небом в Санкт-Галлене уже в 2008 году. (Keystone / Ennio Leanza)

Швейцарская Федеральная комиссия по вопросам зависимостей (Eidgenössische Kommission für Suchtfragen — EKSFВнешняя ссылка) заявила на этой неделе, что за последние десять лет в Швейцарии объёмы и интенсивность употребления марихуаны и продукции на её основе значительных изменений не претерпели.

Марихуана продолжает быть популярным «средством развлечения» (вопрос медицинского использования каннабиса в данном случае не затрагивается), тем не менее количество ее потребителей, имеющие серьезные проблемы в плане неспособности регулировать свои отношения «с травкой», остаётся, скорее, небольшим.

Риски, связанные с употреблением каннабиса, в основном касаются продукции с высоким содержанием активного ингредиента ТГК. Проблемой может обернуться раннее начало употребления такой продукции подростками, длительное её потребление вместе с табаком, а также с употреблением такой «крепкой» марихуаны людьми с психическими проблемами.

Тем не менее, даже с учетом всех данных рисков, Комиссия EKSF рекомендует все-таки легализовать в стране употребление марихуаны и сделать рынок продукции на ее основе прозрачным и регулируемым на основе ясных норм и критериев, что позволит защитить здоровье населения, особенно молодежи. Комиссия добавила, что такое решение оказало бы позитивное воздействие на условия проведения научных исследований в области использования каннабиноидов в медицинских целях.

Общество потребления В Берне продают «Родину» с марихуаной Сигареты с легальной марихуаной «Родина» пользуются в Швейцарии невиданным спросом, который далеко превышает предложение. Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентства новостей

Пока в Швейцарии выращивание, потребление и продажа каннабиса с содержанием ТГК больше 1% запрещены, но санкции, предусмотренные законодательством, нельзя назвать строгими. Так, любой житель Швейцарии в возрасте старше 18 лет, у которого будет найдено до десяти граммов «крепкого» каннабиса, рискует уплатить штраф в размере 100 швейцарских франков (6 400 рублей или 2 700 гривен, — прим. ред.), но сам факт хранения «травки» не сделает данное лицо официально «судимым».

По имеющимся оценкам федерального правительства, в Швейцарии «запрещённый» каннабис (ТГК больше 1%) употребляют около 200 тыс. человек. Потребление такой марихуаны особенно распространено среди мужчин, подростков и молодых людей, в большинстве своем, правда, все они случайные пользователи. Доля совершеннолетних лиц, употребляющих «крепкую марихуану» регулярно (более 20 дней в месяц) не превышает 1%.

Пилотные проекты

На данный момент федеральное правительство Швейцарии предлагает в тестовом порядке позволить легальное употребление марихуаны группе численностью до 5 тыс. человек. В случае позитивного итога Федеральный совет может предложить пакет поправок в действующее законодательство от 1951-го года, регулирующее хранение и оборот психотропных веществ. Предложения Федеральной комиссии по вопросам зависимостей в настоящее время проходят процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования. Процедура продлиться до середины текущего года.

Правительство Швейцарии также планирует облегчить доступ к медицинской марихуане, но это будет уже частью отдельного законодательного процесса. В Конфедерации, напомним, была недавно разрешена продажа продукции из марихуаны с содержанием ТГК менее 1%. В июле прошлого 2018 года здесь начали изучать новые способы регулирования употребления и продажи «крепкой» марихуаны. Научные исследования, начатые в этом направлении в Бернском Университете были прекращены как нарушающее действующее законодательство.

В США несколько штатов пошли на либерализацию законодательства, регулирующего потребление и хранение марихуаны, усмотрев в этом возможность сэкономить средства, которые в противном случае пошли бы на финансирование дополнительных усилий правоохранительных органов в области противодействия курению «травки». Кроме того, местные бюджеты надеются получить за счет налогообложения легального рынка марихуаны дополнительные доходы. В Европе уже легализовали каннабис Португалия и Чехия, вопрос его легализации обсуждается сейчас в Люксембурге.



Подготовила: Людмила Клот

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