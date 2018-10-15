Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 11:03 15.10.2018 - 11:03

За время работы на посту министра финансов кантона Цуг Петер Хегглин увеличил собственный капитал кантона в шесть раз. На фото: на своем приусадебном участке в городе Эдлибах (Edlibach), июнь 2015 года.

(Keystone)

В Швейцарии 5 декабря 2018 года Федеральному собранию, то есть парламенту на совместном заседании обеих, большой и малой, палат парламента, предстоит избрать новый состав правительства, Федерального совета. Депутатам предстоит найти замену двум министрам, уходящим в отставку. Кандидаты уже есть: после К. Келлер-Суттер, о которой мы уже сообщали, о своём желании поработать в кабинете министров сообщили еще два кандидата. «Ху ар» эти люди?

Один из них — Петер Хегглин (Peter HegglinВнешняя ссылка), 57-летний депутат малой палаты швейцарского парламента, Совета кантонов, от кантона Цуг. По первой и основой профессии — фермер, по второй — министр финансов кантона, работает в сенаторской палате с 2015 года, зарекомендовал себя как человек высоких деловых качеств, не склонный к показухе и болтовне. Свою кандидатуру от выдвигает на замену уходящей в отставку Дорис Лойтхард, представляющей партию демохристиан (CVP, правый центр).

Правительство Карин Келлер-Суттер будет избираться в правительство Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF «Да, я хочу работать в кабинете министров». Карин Келлер-Суттер из кантона Санкт-Галлен поборется за место в федеральном правительстве Швейцарии.

В правительство кантона Цуг избрался 27 октября 2002 года. В этот момент скромный крестьянин, торгующий курятиной и говядиной, став руководителем финансового ведомства этого субъекта федерации, столкнулся с необходимостью решать вопросы глобального характера, включая вопросы налогообложения иностранных холдингов. Сегодня он признает, что такой «скачок» был связан для него с огромными эмоциональными нагрузками, но он ни разу еще не пожалел об этом.

«Использовать каждый день»

И еще есть одна дата в его жизни, которая в значительной степени повлияла на него как на политика: 27 сентября 2001 года. Петер Хегглин сидел как раз в зале парламента кантона Цуг и наблюдал за сессией, как в зал ворвался человек с автоматической винтовкой и открыл огонь на поражение по депутатам и гостям.

11 парламентариев и 3 члена правительства кантона погибли, Петер Хегглин сумел выжить. Тот день вошёл в историю страны в качестве одного из самых трагических. Именно тогда, по его собственным словам, он понял, что «ничто не вечно», и что «с толком и пользой нужно использовать каждый подаренный тебе день».

За время работы на посту министра финансов Петер Хегглин увеличил собственный капитал кантона в шесть раз. Снижая местные налоги для компаний как швейцарских, так и иностранных, он всегда стремился «привлекать в кантон не „почтовые ящики“, а реальное производство». Он всегда защищал при этом и интересы самого кантона. Когда в 2014 году было решено в очередной раз повысить вклад Цуга в систему национального финансового выравнивания (NFA), в рамках которого богатые кантоны поддерживают финансами менее богатые, он решительно выступил против, призывая, одновременно, найти компромисс, каковой и был достигнут в марте 2017 года.

Начиная с 2015 года Петер Хегглин в основном концентрируется на федеральной политике. Уйдя из правительства Цуга, он работает в Совете кантонов, и с тех пор в СМИ он практически не появлялся. И это обстоятельство как раз и может стать минусом для него как для политика, стремящегося избраться в правительство. В его пользу, с другой стороны, говорит его происхождение: католическая, консервативная Центральная Швейцария давно уже не имела своего представителя в кабинете.

Сам он говорит, что в своей работе концентрируется на важных содержательных вопросах. Например, он активно лоббировал переход к более гибкой пенсионной системе. Другие его темы: пространственное планирование городской среды и решение проблем, возникающих на стыке интересов фермеров и розничной торговли продуктами питания. Кроме того, он председательствует в межотраслевых организациях сыроделов и производителей молока.

«Расстрельный кандидат»

Еще один кандидат пока не объявил о себе официально, но он намерен сделать это уже на этой неделе на партийной конференции ячейки партии Либералов (FDP) кантона Шаффхаузен. Речь идет о министре правительства кантона Кристиане Амслере (Christian AmslerВнешняя ссылка). По своей первой и основной профессии он преподаватель гимназии, был проректором Высшей школы педагогики кантона Шаффхаузен (Pädagogische Hochschule Schaffhausen).

Соглашаясь на «расстрельную миссию», Кристиан Амслер стремится не допустить появления «неконтролируемой кандидатуры», так называемого «подрывного кандидата» («Sprengkandidatur»).

(Keystone)

Он понимает, что в паре с Карин Келлер-Суттер почти не имеет шансов на избрание, но в этом и состоит план партии Либералов: предложить парламенту так называемый «парный список» («Zweierticket» на швейцарском политическом жаргоне), который был бы возможностью для депутатов иметь «хороший выбор» кандидатов на пост в правительстве и тем самым — жестом уважения по отношению к парламенту.

Соглашаясь на такую «расстрельную миссию», Кристиан Амслер и партия хотят, кроме того, не допустить появления «неконтролируемой кандидатуры», так называемого «подрывного кандидата» («Sprengkandidatur») от других партий, которая стала бы для парламента и общественности негативным сигналом о том, что партия Либералов неспособна вдвинуть из своих рядов на работу в главный орган исполнительной власти в стране достойных политиков.

Кандидатура К. Амслера стала, в этом отношении, большим везением для партии, потому что на прошлой неделе многие видные либеральные политики (Руди Нозер/Ruedi Noser и Мартин Шмид/Martin Schmid) уже отказались выступать вместе с К. Келлер-Суттер, не желая наносить ущерб своей политической репутации и растрачивать свой политический капитал.

Как только появятся новые кандидаты (должен быть номинирован еще один (или одна) кандидат от партии демохристиан) мы немедленно расскажем вам. Какие еще тонкости следует учитывать тем, кто хочет сделать политическую карьеру в Швейцарии? Об этом читайте в нашем аналитическом материале ниже.

За кулисами Как делается политическая карьера в Швейцарии? Автор: Игорь Петров Как стать политиком в Швейцарии? Откуда в Конфедерации рекрутируются подрастающие чиновничьи и депутатские кадры?



Подготовил: Игорь Петров

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