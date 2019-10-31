Александр Енилин, глава женевского кантонального отделения Партии труда, в Женевском университете, где он учился, а теперь пишет кандидатскую диссертацию по философии. (swissinfo.ch)

Партия труда — наследница некогда так пугавшей швейцарцев коммунистической идеи. За последние сто лет она вышла из подполья, пережила взлеты и забвение, а сегодня ее женевскую кантональную организацию возглавляет молодой политик-интеллектуал с русским именем Александр Енилин. Он стал нашим собеседником, рассказав о том, как борется за права трудящихся в самой богатой стране мира.

Это единственная партия федерального уровня, находящаяся с самого левого края политического спектра, гораздо «левее» социалистов. 6 октября 2019 года она отмечает свое 75-летие. Несмотря на точечные успехи на местных выборах, Партия труда, бывшая Коммунистическая, никогда не была представлена ни в правительстве Швейцарии, ни в верхней палате парламента. Недавно президентом ее женевской кантональной организации стал уроженец России, чье имя даже напоминает некоторым анаграмму от имени Ленина. Мы встретились в стенах Женевского университета с Александром Енилиным (Alexander Eniline).

Swissinfo.ch: Александр, сложно ли делать политику в Швейцарии с русской фамилией? Кстати, откуда она «родом», она хоть и звучит по-русски, но довольно нетипичная.

Интеграция Каковы шансы экспатов на политическую карьеру в Швейцарии? Доля иностранцев в населении Швейцарии скоро достигнет 25%, но они до сих пор лишены права голоса. А редкие исключения только подтверждают правило. Автор: Джинни Вурц (Jeannie Wurz)

Александр Енилин: Скорее всего, фамилия Енилин пошла из Чувашии. Сам я родился в Москве, а переехал в Женеву с родителями в 1991 году, в четыре года, когда мой отец, профессиональный переводчик с испанского языка, получил работу в ООН. Еще у меня есть брат, ему 15 лет.

Для Женевы в порядке вещей иметь иностранную фамилию. Помню, наша семья жила в Мейрене, это густонаселенный многонациональный квартал, и в моем школьном классе было всего два коренных женевца и только шесть настоящих швейцарцев. Учился я в обычной местной школе, а по средам занимался в русской школе при Полномочном представительстве России при ООН.

Сейчас я свободно читаю по-русски книги и газеты, классику — Толстого и Достоевского и, конечно, советскую литературу. Недавно перечитывал Валентина Распутина — его для меня открыл дедушка, написавший в свое время диссертацию о деревенских писателях. Я изучал философию и французскую литературу в Женевском университете, а сейчас пишу диссертацию.

Swissinfo.ch: В Швейцарии активно обсуждают, как привлечь молодежь к участию в политике. В школьной программе есть курс по политологии и государственному праву, но достаточно ли его, по Вашему личному впечатлению? Или пора что-то менять, пока школьники не нахватались, как некоторые, коммунистических идей?

А.Е: Мой интерес к политике и явные левые симпатии проявились очень рано, лет в 15, и они точно пошли не из семьи и не из школы, а постепенно сформировались при чтении левых предвыборных листовок и газет. В школе у нас был учебник по гражданскому воспитанию, но в принципе, его не особенно использовали. Правда и то, что граждане Швейцарии не очень хорошо осведомлены о своих политических правах, которые получают в 18 лет: у нас регулярно проходят референдумы, но на них выносятся довольно сложные темы; многим швейцарцам трудно разобраться с политической терминологией, заполнять избирательные бюллетени, поэтому люди не делают этого. Так что здесь есть над чем работать.

Российская власть сегодня — это нефтегазовая олигархия

Конец цитаты

Swissinfo.ch: Вы выстраиваете карьеру интеллектуального деятеля. Партия же труда создавалась для того, чтобы представлять интересы работников труда физического. Не идет ли это вразрез с ее концепцией?

А.Е.: Сейчас я пишу диссертацию по средневековой философии, а в будущем надеюсь стать преподавателем и заниматься наукой. Партия труда задумывалась для защиты всех тех, кто своим трудом зарабатывает на хлеб, а также для объединения противников буржуазии. В наших рядах есть учителя, «белые воротнички» и даже госслужащие.

У нас есть членские взносы и партбилеты. Регулярно проходят встречи, несколько раз в году — генеральные ассамблеи, а также проводятся открытые конференции и партийные праздники — Первомай, вручение партийных билетов. Каждое лето, в начале июля, мы проводим трехдневный «Праздник народов без границ» со стендами и музыкой.

Очень показательно и то, что популярную нынче «зеленую повестку» и проблематику климата Партия труда интегрировала давно — уже в наших старых брошюрах говорилось, что нужно развивать общественный транспорт, а не автомобильные шоссе, что для человека важна здоровая окружающая среда и качество воздуха, нужно сохранять леса и зеленые пространства.

Члены женевского кантонального отделения Партии труда также участвовали в Женской забастовке 14 июня 2019 г. О ней напоминают фиолетовые флаги с феминистской символикой. (Alexander Eniline)

А.Е.: Мы — за право голоса для тех иностранцев, кто проживает здесь постоянно. На всех уровнях, и на местном, и на федеральном.

Swissinfo.ch: А беженцы – куда девать этих людей?

А.Е.: Человеческая солидарность говорит, что их надо принимать; на самом деле в процентном соотношении к населению беженцев в Швейцарии мало, зато их образ используют в широкой популистской кампании по нагнетанию напряжения. В Европе мы выступаем против закрытия морских границ, из-за которого в водах гибнут тысячи человек.

Swissinfo.ch: Швейцария и ЕС: сближаться или воздержаться?

А.Е.: К Евросоюзу мы относимся очень критически, это не демократическая структура. Всех еврокомиссаров назначают, и они в контакте с разными лоббистами принимают директивы, которые навязываются странам. Уже в идеологии либерализма заложен посыл, что народы по своей воле либерализм не примут, а значит, нужны структуры, которые внедряли бы его принудительно. Показательным является пример с Грецией, где народ требовал изменений политики «закручивания гаек», но ничего не добился.

Женевская Партия Труда участвует в международных акциях, например, такой, как эта совместная с французскими коммунистами демонстрация. (Alexander Eniline)

А.Е.: Мы против введения квот и ограничений на трудовую миграцию, поскольку считаем, что основная проблема лежит в регулировании рынка. Необходимо больше норм в целом: таких, как минимальная зарплата, контроль за работодателями, улучшение прав рабочих, соблюдение их гораздо лучше защитит швейцарский рынок, чем квоты.

Swissinfo.ch: Каков гендерный и социальный состав Партии труда? Со стороны она кажется командой аутсайдеров, не добившихся социального успеха в обществе.

А.Е.: В наших рядах немного больше мужчин, чем женщин. Средний возраст — около сорока лет, есть и глубокие пенсионеры. Есть и получатели социальной помощи, и люди, которые не вписались в общество, а потому протестуют — поэтому они чаще других оказываются на виду. Но в основном к нам приходят работающие с пусть скромными, но вовсе не низкими зарплатами, они поддерживают глобальные идеи справедливого мироустройства и хотят что-то изменить к лучшему.

Самый успешный из «коммунистов» – это мэр города Ле Локль Дени де ля Рёссий (Denis de la Reussille), который прежде был в кантональном парламенте Невшателя. В Ля Шо-де-Фон у нас тоже есть свой человек в правительстве, в Женеве наш депутат в парламенте — Салика Венгер (Salika Wenger). В Лозанне и в Биле члены Партии труда занимают выборные должности в местных муниципалитетах. В немецкоязычной Швейцарии успехов меньше, но иногда нам удается выиграть выборы в деревнях.

Я уже баллотировался в парламент кантона Женева по списку, хоть и не прошел, но тогда наша партия преодолела 7-процентный барьер. Впрочем, меня нельзя назвать известным политиком, ведь всю работу я делаю внутри партии. В этот раз мой портрет впервые можно увидеть на предвыборной агитации к выборам 20 октября 2019 года в федеральный парламент.

На улицах Женевы можно увидеть предвыборную агитацию различных швейцарских партий, в том числе – и Партии труда совместно с объединением левых сил. Все готовятся к выборам в парламент 20 октября 2019 г.

(swissinfo.ch)

А.Е.: Мы работаем над инициативой по укорочению рабочей недели: швейцарцы в среднем трудятся 40 часов в неделю, но единого трудового кодекса тут нет, его заменяет договор с профсоюзами. В сельском хозяйстве же в летние месяцы рабочая неделя может превышать 50 часов, а кантоне Ури — и достигать 60 часов. Выступаем за снижение расходов на здравоохранение — в Швейцарии медстраховка и медобслуживание очень дороги, практически неподъемны для людей с низким доходом.

Так, мы выдвигали две инициативы, в кантонах Во и Женева, за возмещение расходов на стоматологическое лечение. Несмотря на очень скромные средства на оплату политической кампании, мы оба раза получили 45% поддержки населения, но увы, проиграли.

Swissinfo.ch: Есть ли в этой стране будущее у коммунистов?

А.Е.: Когда 8% жителей мира владеют всеми мировыми богатствами, а у множества других условия жизни только ухудшаются, в нашей на первый взгляд очень благополучной стране многие тоже чувствуют на себе этот растущий разрыв между бедностью и богатством, так что будущее у нас вполне есть.

Но честно признаем, что наша партия — малочисленная и не очень влиятельная. Особенно трудно швейцарским левым пришлось перед Второй мировой, когда в их приверженности мировому коммунистическому движению власти видели опасность. Тогда коммунисты и левые социалисты даже были в подполье. А когда стало очевидно, что Германия войну проиграет, эти запреты начали опускать: вначале были разрешены кантональные организации, так, в Женеве в 1943 году появилась Рабочая партия, добившаяся успеха на кантональных выборах, а 6 октября 1944 года эти левые движения объединились в Швейцарскую партию труда.

​​​​​​​В период холодной войны придерживавшиеся левых убеждений считались неблагонадежными. За участие в демонстрациях можно было потерять работу, имела место политическая слежка со стороны федеральной полиции. Когда один из членов Партии труда, работавший в банке, победил на выборах в муниципальный совет, его поставили перед выбором: работа или политика. Ему нужно было содержать семью, и он выбрал работу. Сегодня членство в Партии труда вполне законно, хотя ни карьерных, ни финансовых бонусов оно, конечно, не принесет.

Swissinfo.ch: Есть ли в активе у «коммунистов» инициативы, уже изменившие жизнь Швейцарии?

А.Е.: Благодаря Партии труда у швейцарцев появился обязательный оплачиваемый отпуск, который мы предложили и боролись за это благо. Много сделали мы и для появления современной пенсионной системы: конституционная база для введения пенсии существовала с 1925 года, но на практике эти нормы долго не реализовывались.

Частенько мы боролись не за, а «против» — вставая на пути ряда инициатив, которые бы ухудшили жизнь швейцарцев: например, не прошла идея по уменьшению размера пенсии и повышению пенсионного возраста для женщин. Реального равенства полов это добиться не поможет, а кроме того, пенсионный возраст у нас и так высок, а человеку после 50-ти трудно найти работу. Мы также были против инициативы «No Billag», потому что выступаем против приватизации СМИ, за существование независимого общественного электронного вещания.

Swissinfo.ch: Следите ли Вы лично за российской политикой, если да, то кто вызывает Вашу симпатию?

А.Е.: Я давно интересуюсь КПРФ, поскольку идеологически мне близка борьба за защиту социальных достижений, которые были ликвидированы. Много раз я ездил к родным в Псковскую область, где год за годом наблюдал за угасанием деревни. Видел, как драматически ухудшалось положение в российской глубинке: ликвидировали совхозы и переставали засевать поля, как город уменьшился до поселка городского типа, а люди стали жить гораздо хуже.

Лично ни с кем из известных российских политиков я не знаком. Один раз на наш «Праздник народов без границ» присутствовал Михаил Костриков, секретарь ЦК КПРФ. Пару раз еще имел контакты с представителями КПРФ. Из известных фигур, по-человечески мне, пожалуй, симпатичен Сергей Удальцов.

Swissinfo.ch: Говоря о его примере, организовывала ли Партия труда акции протеста?

А.Е.: Да, например, демонстрацию против повышения цен на здравоохранение. Мы часто выходим на совместные демонстрации с другими левыми силами и профсоюзами, участвовали в Женской забастовке 14 июня. Но в Швейцарии нам жить, конечно, гораздо легче. Российская власть сегодня — это нефтегазовая олигархия.

Swissinfo.ch: Только что в Швейцарии прошли парламентские выборы. Как Вы оцениваете их итоги?

А. Е.: Приветствую положительные тенденции: успех «Зелёных», ослабление «народников» из SVP/UDC и либералов из FDP/PLR. Позитивно оцениваю тот факт, что теперь в парламенте будет больше женщин и молодых людей. Перед выборами явно доминировала тема климата, она и объясняет такие результаты. Хотя в Национальном совете при этом сохраняется правое большинство, и сильных перемен ожидать едва ли стоит. Насчет результатов Партии труда, прежде всего хочу поздравить Дени де ля РёсийВнешняя ссылка с переизбранием. В Женеве можно было надеяться на немного лучший результат. Но надо учитывать что у нас было мало средств, и что было целых пять списков от движения «Вместе налево» (Ensemble à Gauche).



История «красной идеи» в Швейцарии Самая первая Коммунистическая партия Швейцарии была создана 6 октября 1918 года. В 1921 году к ней присоединилась часть Социалистической партии, подписавшей Манифест Циммервальда. В 1937 году партия коммунистов попала под запрет в кантонах Женева и Невшатель (то есть там, где она была реальной силой). А в 1940-м году коммунисты были уже запрещены на верхнем уровне, Федеральным советом, на всей территории страны. Вскоре запретили также Швейцарскую социалистическую федерацию, частично заменившую собой запрещенных прежде коммунистов. Так в 1943 году в кантоне Во швейцарские экс-коммунисты, совместно с левым крылом Социалистической партии (так называемые «николисты», сторонники «красного Леона», то есть Леона Николя), основали Рабочую и народную партию (Parti ouvrier et populaire). В свою очередь, Швейцарская партия труда (Parti suisse du travail, PST) была основана в 1944 году вследствие запрета Коммунистической партии, и Леон Николь стал ее президентом. Три года спустя на выборах Партия труда получила 5,1% голосов и 7 мест на выборах в парламент – рекордный результат, не побитый и в наши дни. В последующие годы коммунистам с переменным успехам удавалось занимать одно место в Национальном совете, большой палате парламента. Сегодня в стране работает единственный мэр-коммунист, глава города Ле Локль. Конец инфобокса

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