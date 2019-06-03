10% депутатов швейцарского парламента получают менее десяти угроз в год, еще 10% - несколько раз в неделю. (© Keystone / Peter Klaunzer)

Опрос, проведенный за шесть месяцев до парламентских выборов, показывает, что профессия политика иногда может быть достаточно опасной. Почти 60% швейцарских парламентариев регулярно получают угрозы, более трех четвертей регулярно подвергаются оскорблениям. Больше всего рискуют женщины-политики.

Опрос-анализВнешняя ссылка франкоязычного швейцарского общественного телеканала RTS впервые раскрыл масштабы и серьезность угроз и оскорблений, получаемых парламентариями. Его провели после того, как недавний отчет Федерального ведомства полиции показал, что в 2018-м было зарегистрировано меньше угроз в адрес политиков, чем в предыдущем году.

Было установлено, что только 20% избранных депутатов не получают вообще никаких оскорблений или угроз. Почти 60% регулярно получают угрозы, а 78% сталкиваются с оскорблениями по почте, электронной почте или в социальных сетях. В опросе участвовало 113 человек - 75 мужчин и 38 женщин.

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Частота получаемого негатива варьируется, но большинство респондентов (38%) сказало, что сталкивается с угрозами или оскорблениями от одного до пяти раз в год, тогда как 32% - от одного до пяти раз в месяц. Только 10% получают менее десяти угроз в год, но столько же, 10%, получают их по нескольку раз в неделю.

Это явление, по-видимому, затрагивает парламентариев из партий более радикальных взглядов - как левых, так и правых. Большинство оскорблений политиков были связаны с их принадлежностью к той или иной партии (54%) или политическими взглядами (48%). Некоторые респонденты указали, что часто получают оскорбления от людей, которые смотрят по-другому на такие темы, как миграция или защита окружающей среды.

Женщины чаще подвергаются угрозам и оскорблениям: менее 8% говорят, что они не получали негативных сообщений. Существуют также резкие различия, когда речь идет о типе угроз или оскорблений: почти 88% женщин страдают от сексистских комментариев, в то время как среди коллег-мужчин только 5,5% становятся жертвами таких оскорблений.

Респонденты указали, что к оскорблениям относятся такие высказывания, как: «слишком сексуальная для политики», «фригидная», «тебе бы надеть паранджу» и т.д. С оскорблениями сексуального характера, в том числе порнографического, чаще сталкиваются женщины-парламентарии.

В поисках защиты

Одни парламентарии уверены, что подобный негатив - «часть политики», другие нуждаются в защите полиции, и по более 10 случаям начаты уголовное дела. Один из политиков вспомнил, как в 2015 году перед на выступлениях перед парламентскими выборами был вынужден носить бронежилет.

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Одной женщине-депутату угрожали изнасилованием, другой парламентарий находил мертвых животных в своем почтовом ящике. По сообщению RTS, левый политик и представитель социал-демократов Седрик Вермут (Cédric Wermuth) однажды обнаружил пулю, присланную в конверте, что, по его мнению, былой попыткой запугать его и заставить перестать бороться за права беженцев.

«Было бы нечестным сказать, что такие вещи меня не пугают, но это часть политики. В таких ситуациях очень важно защитить членов семьи и предотвратить непосредственное воздействие на них», - говорит он.

В конце 2017 года парламент создал независимую консультативную группу для политиков, ставших жертвами сексуальных домогательств или моббинга.









Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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