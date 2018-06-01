Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 8:00 01.06.2018 - 08:00

Народ Швейцарии на референдуме решит вопрос о роли ЦБ (инициатива «О живых деньгах») и определит порядок организации азартных игр в интернете.

(Keystone)

Швейцарские банки могут вздохнуть с облегчением: народная законодательная инициатива «О живых деньгах», предлагающая радикально перекроить всю швейцарскую кредитно-денежную систему, похоже, будет отклонена народом. Что касается второго вопроса референдума (ограничения в сфере азартных игр в режиме онлайн), то, согласно второму опросу общественного мнения, проведённому институтом gfs.bern по заказу швейцарской национальной общественной теле- и радиокомпании SRG SSR, скорее всего, соответствующий новый Федеральный закон будет принят.

Если бы избиратели Швейцарии голосовали 20 мая, то народная инициатива «О живых деньгах» (полное ее название: «За деньги, неподвластные кризисам: только ЦБ может быть главным эмиссионным и денежно-кредитным регулятором страны» / «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank!» — «Vollgeld-InitiativeВнешняя ссылка»), была бы отвергнута. Одновременно новая редакция Федерального закона «О государственном регулировании в Швейцарии деятельности по организации и проведению азартных игр» («GeldspielgesetzВнешняя ссылка»), скорее всего, получила бы от народа «путёвку в жизнь».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским институтом gfs.bern специально для SRG SSR. Иными словами, швейцарский электорат последовал бы рекомендациям Федерального совета (правительства) и парламента относительно обоих вопросов, вынесенных на грядущий 10 июня 2018 года референдум.

Ergebnisse der zweiten Welle der SRG-SSR-Trendbefragung vom Institut gfs.bern Grafik zur Umfrage

То, что инициативу «О живых деньгах» отвергнут, политологи gfs.bern почти не сомневаются. По сравнению с первым апрельским опросом лагерь противников инициативы увеличился на 5 процентных пунктов, тогда как сообщество её сторонников «похудело» на 1%. Напомним, что инициатива «За деньги, неподвластные кризисам» требует провести в Швейцарии радикальную реформу всей швейцарской кредитно-денежной системы, закрепив право производить эмиссию денег только за Швейцарским национальным (центральным) банком.

Против инициативы сейчас проголосовали бы 54% граждан, 12% избирателей ещё со своим мнением не определились. В отличие от первого опроса, по итогам которого сторонники инициативы имели, прежде всего во франкоязычных кантонах и в Тичино, показатели, близкие к 50%, теперь оппоненты обладают преимуществом во всех языковых регионах страны.

Инициатива, разработанная группой экономистов, финансовых экспертов и предпринимателей, не поддерживается какой-либо политической партией. Среди сочувствующих, однако, стоит назвать партии «Зелёных» и социал-демократов, другие партии скорее отвергают инициативу.

Низкая явка

Что касается закона «О государственном регулировании в Швейцарии деятельности по организации и проведению азартных игр», то его, скорее всего, примут к вящему неудовольствию молодёжных организаций четырёх самых крупных партий, представленных в парламенте, — «народников» (SVP), «либералов» (FDP), «зелёных либералов» (GLP) и просто «Зелёных» (GP). В свое время именно молодые политики и приняли решение вынести уже одобренную парламентом редакцию данного закона на всеобщий референдум.

При этом они ссылались на недопустимость «ограничения свободы» в интернете — новый закон подразумевает возможность блокировки иностранных сайтов с азартными играми, не соблюдающих швейцарское законодательство, в частности, не имеющих швейцарской лицензии. По данным второго опроса лагерь сторонников принятия закона смог увеличить свою долю на 6% до 58%, тогда как противников закона стало меньше на 2% (37%), при этом 5% избирателей ещё не определились. Аналитики считают, что скорее всего, закон об азартных играх будет принят, сюрпризы возможны, но маловероятны.

Ожидается, что 10 июня явка избирателей будет не слишком высокой, с учётом того, что инициатива «О живых деньгах» и новый закон об азартных играх — отнюдь сейчас не самые «горячие» и обсуждаемые в обществе темы, в отличие от предыдущего референдума 4 марта 2018 года, когда инициатива «NoBillag» оказалась в центре общественного внимания. И если бы референдум о роли ЦБ и об азартных играх прошел 20 мая, то участие в нем приняли бы только 40% избирателей.

Опрос Второй опрос по темам референдума 10 июня 2018 года был проведён исследовательским институтом gfs.bern по заказу Швейцарской национальной общественной теле- и радиокомпании SRG SSR, структурным подразделением которой является и портал SWI swissinfo.ch. В период с 15 по 23 мая 2018 года были опрошены 1 411 избирателей из всех регионов страны. Статистическая погрешность составляет +/- 2,7%. По соображениям защиты персональной информации организаторы опроса не имели доступа к личным данным швейцарцев, проживающих за рубежом. ​​​​​​​​​​​​​​

Конец инфобокса



Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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