Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 17:00

Предвыборная кампания перед парламентскими выборами проходит на фоне серии демонстраций в поддержку климата и окружающей среды.

(Keystone / Martial Trezzini)

Согласно заключительному опросу, проведенному в преддверии выборов 20 октября, швейцарский парламент, скорее всего, слегка «полевеет» за счёт потери мест партиями правого крыла.

Опрос, опубликованный сегодня, показал, что левые – Социал-демократическая партия (SP) и «Зеленые» (GPS) – могут набрать на 3% больше, а правые – Швейцарская народная партия (SVP) и либералы (FDP.Die Liberalen) – потеряют 3,3% мест в большой палате парламента.

По данным исследовательского института SotomoВнешняя ссылка, который проводил опрос от имени Швейцарской радиовещательной корпорации (SRG SSR), позиции блока центристских партий, в том числе демохристиан (CVP), зеленых либералов (GLP) и демократов-центристов (BDP), по-прежнему устойчивы и стабильны.

Подробнее об основных политических партиях см. график ниже.

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

«В целом, это довольно значимое событие для швейцарской политики, хотя общая ситуация остается стабильной», – говорит глава Sotomo Михаэль Херманн.

Вероятный успех партии «Зеленых» более всего очевиден во франкоязычной части Швейцарии и может быть достигнут за счёт сдачи позиций социал-демократами. Между тем, либералы, похоже, утратили поддержку в большей части немецкоязычных регионов, что также усиливает надежды «Зеленых» и «Зеленых либералов».

Правоконсервативная Швейцарская народная партия, скорее всего, несколько утратит позиции по сравнению с ее рекордным результатом в 29,4% в 2015 году, но почти наверняка с огромным отрывом останется сильнейшей фракцией в парламенте.

Партии Швейцарии SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр). Конец инфобокса

Однако, возможно, самым большим потрясением в последнем опросе общественного мнения являются предсказанные потери Либеральной партии, которая, по мнению М. Херманна, может заплатить большую цену за свой недавний политический сдвиг в вопросах окружающей среды.

Сдержанная, но отнюдь не скучная

Центр опроса общественного мнения отвергает критику, связанную с тем, что текущая избирательная кампания была скучной. «Те, кому нужен драматизм, без сомнения, были разочарованы. Но, с точки зрения политологов, это была интересная кампания», – объясняет М. Херманн.

Появились новые темы; новые рекламные методы использовались чаще, чем раньше, с акцентом на цифровые кампании и с меньшим количеством плакатов в городских районах, подчеркивает он.

Михаэль Херманн также отмечает, что никогда не видел настолько радикального изменения в тематике кампании, который произошел в швейцарской политике за последние четыре года: от иммиграции и иностранцев (что было на руку правому крылу) до вопросов окружающей среды и климатаВнешняя ссылка, которые в этот раз могут усилить левые и левоцентристские позиции.

Другим фактором, объясняющим «скромность» кампании в этот раз, стали весьма ограниченные возможности SVP шокировать своих противников эмоциональными лозунгами и тактикой. «Партия попробовала это снова, но все быстро стихло», – говорит эксперт.

Помимо недолгих споров по поводу плаката с гнилым яблоком правых и некоторых жестких словесных атак, была также попытка контрагитации в цифровых СМИ с участием двух других крупных партий.

Климат

Озабоченность климатической повесткой оставалась на переднем плане в течение последних 12 месяцев. «Зеленая волна по-прежнему катится, и она даже набрала силу», –говорит М. Херманн. Даже среди швейцарского сообщества экспатов приоритетом стало глобальное потепление, а не вопрос будущих отношений между Швейцарией и Европейским союзом.

Но, в отличие от местных избирателей, экспаты Швейцарии не будут напрямую затронуты возможными политическими мерами, включая повышение цен на топливо, считает он. Никаких индикаторов ожидаемой явки на выборе 20 октября не поступало. М. Херманн говорит, что и правым и в особенности левым партиям придется полагаться на высокую поддержку своих избирателей, чтобы добиться успеха.

Политологи ожидают, что явка может превысить показатель в 50% впервые за 40 лет, что обусловлено большим числом женщин и стремлением молодого поколения принять участие в выборах. В последние 12 лет процент явки застопорился на уровне около 48%.

Информация об опросе Избирательный барометр SBC представляет собой онлайн-опрос исследовательского института Sotomo в Цюрихе перед парламентскими выборами 20 октября. Он охватывает выборы в большую палату парламента, Национальный совет. Последний из шести опросов основан на достоверных данных, полученных от 12 107 респондентов, среди них 318 живущих в Швейцарии экспатов. Опрос проводился с 26 сентября по 2 октября. Погрешность, по данным Sotomo, составляет +/- 1,4%. Конец инфобокса







Русскоязычную версию подготовила Надежда Капоне, swissinfo.ch

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