Парламент Швейцарии выступает против ужесточения условий и параметров осуществления военно-технического сотрудничества Швейцарии с иностранными государствами. На фото: индийская студентка с тактическим автоматом B+T MP 9 производства компании Brügger & Thomet AG, город Тун (Thun).

(Piyal Adhikary/EPA/Keystone)

Швейцарские парламентарии не хотят ужесточать условия экспорта военных материалов и товаров двойного назначения. Поэтому своё слово по данному вопросу скажет народ страны с тем, чтобы поставить окончательную точку в долгих дебатах на предмет моральных и правовых оснований осуществления Швейцарией военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Сторонники ужесточения правил военного экспорта уже находятся, как говорится, на «низком старте».

Как известно, в швейцарском парламенте нет верхней и нижней палаты, а есть большая и малая. Все решения, таким образом, в парламенте принимаются в случае достижения соответственно Национальным советом и Советом кантонов полного согласия по данному вопросу. Что касается проблемы военного экспорта, то в прошлом году большая палата уже обсуждала её и пришла к выводу о нецелесообразности ужесточения условий экспорта военных материалов, боеприпасов, запасных частей и предоставления услуг по ремонту и профилактике ранее проданных систем вооружения и по обучению персонала. А на днях к такому же выводу пришел и Совет кантонов.

Военный экспорт Швейцарское оружие пользуется в мире спросом Швейцарский экспорт вооружений, военных материалов и товаров двойного назначения переживает период заметного роста. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Demand rebounds for Swiss made weapons

В частности, президент Швейцарской Бюргерско-демократической партии (Bürgerlich-Demokratischen Partei — BDP / правый центр) Мартин Ландольт (Martin LandoltВнешняя ссылка) предлагал передать задачу формулирования критериев одобрения той или иной военно-экспортной сделки от правительства парламенту. Тем самым эти критерии могли бы каждый раз становиться предметом референдума. Однако соответствующая инициатива была отвергнута как большой палатой парламента в прошлом году, так и малой палатой в этом году соотношением 20 голосов «против» при 17-ти «за».

Народ решит

Это значит, что с точки зрения парламента вопрос закрыт. В любой другой стране так бы и получилось и на этом бы все и завершилось, но только не в Швейцарии с ее традициями прямой демократии. Сторонники ужесточения условий военного экспорта уже сформулировали так называемую народную законодательную «корректирующую инициативу» (Korrektur-Initiative) и фактически своим решением парламент снял с себя всю ответственность, переложив ее на народ, что и понятно: военный экспорт — это очень выгодный бизнес!

Прими парламент решение ужесточить его условия — и весь ВПК оказался бы в стане противников депутатов. Прими обратное решение — и левые неправительственные организации «заклевали» бы депутатов за их «аморальное поведение». Поэтому, похоронив все инициативы за и против ужесточения условий военного экспорта, депутаты сознательно «отпасовали» этот вопрос народу: его решение будет принято всеми в стране беспрекословно в качестве вотума последней моральной инстанции.

В настоящий момент необходимые 100 тыс. подписей под народной законодательной инициативой «Gegen Waffenexporte in BürgerkriegsländerВнешняя ссылка» («Против экспорта вооружений в страны, находящиеся в состоянии гражданской войны») уже собраны. Теперь все открытые вопросы должен решить сам народ, суверен, источник власти в стране. Об этом заявил, в частности, представитель Парламентского Комитета по вопросам безопасности Исидор Бауман (Isidor BaumannВнешняя ссылка, партия демохристиан — CVP / центр).

Ответственность парламента

Он напомнил, в частности, что Швейцария уже проводит контроль на местах (Post Shipment Verifications) с тем, чтобы убедиться, что поставленные военные материалы действительно остались там, куда их направили и что они не стали предметом реэкспорта в третьи страны с сомнительной ситуацией в области прав человека или напрямую в страну, где идет гражданская война. Исидор Бауман уверен, что этот инструмент является достаточно эффективным способом контроля за соблюдением элементарных этических и правовых норм в области военного экспорта, но если народ хочет сказать своё слово — так тому и быть.

Левые партии, напротив, тщетно призывали парламентариев «взять на себя ответственность в области военного экспорта». По их мнению, торговля военными материалами есть серьёзное дело и его нельзя отдавать на откуп правительственным чиновникам. На это указала, в частности, депутат от социалистов Жеральдин Савари (Géraldine SavaryВнешняя ссылка). Её коллега по фракции Клод Хеш (Claude HêcheВнешняя ссылка) указал, что «экспорт запасных частей тоже является экспортом потенциального оружия. Наша страна должна проявить тут сдержанность, а может быть даже и вообще нажать на тормоз». Однако соответствующее второе предложение, поступившее от депутата партии либералов Рафаэля Комте (Raphaël ComteВнешняя ссылка, FDP.Die Liberalen / правый либеральный центр) с требованием ужесточить механизмы экспортного контроля в военной сфере, тоже было малой палатой парламента отвергнуто. Поэтому теперь последнее слово — за народом.

(1) Krieg im Jemen – exklusives Foto beweist: Saudis töten mit Schweizer Sturmgewehren. Die Recherche von @FabianEberhard: https://t.co/6tsfgbc6hR pic.twitter.com/NNNJelOnkA — SonntagsBlick (@Sonntags_Blick) 28 octobre 2018

Проблема регулирования военного экспорта занимает Швейцарию начиная с 15 июня 2018 года. В тот день правительство страны заявилоВнешняя ссылка, что готово допустить экспорт вооружений в страны, находящиеся в состоянии гражданской войны, при условии, правда, наличия «стопроцентного основания полагать, что поставленные материалы в этой войне применяться не будут». Правительство, тем самым, пошло на поводу у желания ВПК обеспечить себе рынки сбыта в условиях заметного ужесточения глобальной конкуренции в сфере экспорта военной техники, оборудования и боеприпасов. Левая общественность, однако, это решение было воспринято в штыки, равно как, кстати, и многими партиями и политиками правого и центристского толка.

Еще одной глубокой царапиной на имидже Швейцарии стал опубликованный в прошлом году Федеральным ведомством финансового контроля и аудита (Eidgenössische Finanzkontrolle) доклад, из которого следовало, что эффективность послепродажного контроля, осуществляемого Швейцарией в области военного экспорта, оставляет желать много лучшего. Дополнительную остроту проблеме придало убийство журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Кашогги: Эр-Риад является одним из самых крупных покупателей швейцарской военной техники. Многие в Швейцарии требовали введения полного эмбарго на поставки военных материалов в страну, которая не соблюдает элементарных прав и свобод человека.

Обнародование информации об использовании швейцарских ручных гранат в Сирии и публикация швейцарской немецкоязычной газетой SonntagsBlick фотографий, на которой видны саудовские военнослужащие в Йемене со швейцарским стрелковым оружием в руках довершили общую «картинку».

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В конце октября прошлого 2018 года года правительство Швейцарии сдалось и решило в целом не поставлять военные материалы в страны, находящиеся в состоянии гражданской войны. Подробнее о том, как развивается военный экспорт из ШвейцарииВнешняя ссылка, можно узнать из материала ниже.

Экономика и политика Швейцария нарастила в 2018 году экспорт вооружений В 2018 году Швейцария значительно нарастила объемы экспорта вооружений, товаров двойного назначения и военных материалов. Этот контент был опубликован 28 февраля 2019 г. 7:00 Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 английский (en) Swiss weapons exports increase 14%

японский (ja) スイスの軍需品 輸出が14％増



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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