Женева в 1930 году, перед отелем Hôtel des Bergues, в котором преимущественно размещались члены делегаций Лиги Наций.

(Keystone-sda-ats Ag Switzerland)

Основание в 1919 году Лиги Наций стало непосредственной реакцией на ужасы мировой войны, которая начиналась под «гром победы» и всеобщее воодушевление, а завершилось химическим оружием, миллионами смертей и гибелью четырёх империй. Однако Лига Наций стала еще и ответом на новые социальные и экономические вызовы новой эпохи. Победивший в России большевизм надолго стал угрозой для Европы, еще задолго до прихода к власти нацистов. И именно большевистская угроза стала тогда для политического руководства Швейцарии одним из самых убедительных аргументов в пользу вхождения Конфедерации в число членов Лиги Наций, этой предшественницы ООН.

«Швейцария противодействует революции, проводя все возможные социальные реформы; с этой целью народ мобилизует все свои экономические и моральные силы». Такими словамиВнешняя ссылка федеральный советник (министр) Феликс Калондер (Félix CalonderВнешняя ссылка) встретил представителей швейцарской прессы, которых он проинформировал о том, что Швейцария намерена выставить свою кандидатуру на прием в Лигу Наций — в надежде на поддержку со стороны пишущей и фотографирующей братии. Произошло это 2 июля 1919 года, в среду, и погодаВнешняя ссылка в Берне стояла не очень-то теплая, термометр едва добирался до отметки в 15 градусов. По всей Европе тоже было холодно, да и новости оттуда были подстать погоде: старый континент лежал в развалинах.

В 2019 году исполняется 100 лет с момента основания Лиги Наций. В связи с этой знаменательной датой Швейцарский архив дипломатических документов (Diplomatischen Dokumente der SchweizВнешняя ссылка) опубликует в сентябре в серии «Quaderni di Dodis» специальное тематическое онлайн-досье Архив Dodis является автономным и независимым научно-исследовательским центром с упором на изучение основ и истории швейцарской внешней политики в период с 1848 года, то есть с момента основания современного швейцарского государства. Конец инфобокса

Многие страны, включая Германию, Россию и Австрию, переживали острые военно-политические и экономические кризисы, в России вообще, как и требовал товарищ Ленин, империалистическая война продолжалась дальше в виде ожесточенной войны гражданской. Западная Европа не без оснований опасалась, что вирус большевизма заразит и её тоже. И это в момент, когда бывшие участники мировой бойни только что подписали в Версале мирный договор.

Без социального мира никакой Лиги Наций

Феликс Калондер отвечал тогда в Швейцарии за внешнюю политику. По его словам, «есть только один выход из всех этих эмоций, вызванных повсеместным хаосом: на место чисто механического равновесия политических сил (существовавшего с момента заключения Вестфальского мирного договора в 1648 годуВнешняя ссылка) должно прийти моральное равновесие, характерное для идеи Лиги Наций. Мир между народами есть предпосылка для социального мира в каждом из этих народов».

Затем министр задался вопросом, а стоит ли Швейцарии стоять в стороне, отгородившись от международного сообщества и, не вступая в Лигу, просто ждать перемен? «Не являются ли зверства русской революции и жуткие испытания, с которыми сталкиваются и которые вынуждены переживать другие государства по причине пролетарской диктатуры, достаточным основанием (для вступления Швейцарии в Лигу Наций)»?

Предостережение из Парижа

Для швейцарского руководства такая революция и пролетарская диктатура, разразись они в Швейцарии (а всеобщая стачка 1918 года и так уже почти подвела страну на эту грань), была угрозой не только для самого существования швейцарской государственности, но и для проекта по размещению в стране Лиги Наций и превращения Женевы в то, чем она является сейчас, то есть в центр мировой многосторонней дипломатии. В телеграмме, которую швейцарский посол направил на адрес МИД в Берне, всячески подчеркивала это обстоятельство.

В этом сообщенииВнешняя ссылка были перечислены две причины, по которым, по мнению правительства Франции, размещать Лигу Наций в Швейцарии было бы нецелесообразно. «Primo. Возможное отсутствие необходимого народного большинства в поддержку Лиги [народ на референдуме 16 мая 1920 одобрил вхождение Швейцарии в Лигу Наций]. Secundo. Всё более наглые действия большевиков в Швейцарии и власти, которые сквозь пальцы смотрят на их лидеров».

Проект комплекса зданий Palais des Nations швейцарского архитектора Ле Корбюзье (Le Corbusier): в ходе отборочного архитектурного конкурса этот проект получил первую премию, но женевские власти отклонили его.

(ETH Zürich)

В другой телеграммеВнешняя ссылка, присланной месяцем позже, посол Альфонс Дюнан (Alphonse Dunant) выражается еще более откровенно. По его словам, «посольство уже неоднократно информировало Берн о том, что большевистская активность в Швейцарии многими кругами используется для того, чтобы раскручивать кампанию против избрания Женевы как места расположения штаб-квартиры Лиги Наций и за то, чтобы нас лишили этой чести, отдав пальму первенства Брюсселю».

Причины дипломатической неудачи

Швейцария — колыбель большевистской мировой революции? Звучит дико, но тогда, в конце 1918 года, союзники по Антанте именно так Конфедерацию и рассматривали. Итогом стал первый серьезный дипломатический неуспех Швейцарии, ведь она очень хотела, чтобы мирная конференция, по итогам которой был подписан договор, вошедший в историю под именем Версальского, прошла именно на земле Швейцарии. Из этого проекта ничего не вышло и конференция в итоге состоялась в Париже. Швейцарский историк Ханс Беат Кунц (Hans Beat Kunz) описал ситуацию в своей статьеВнешняя ссылка, опубликованной в 1982 году, следующим образом:

«В январе 1919 года Эдвард Мандел Хауз (Edward M. House, 1858 — 1938, американский политик, дипломат, советник президента Вудро Вильсона, известен под прозвищем „полковник Хауз“) сообщил федеральному президенту Швейцарии Гюставу Адору (Gustave Ador), что мирная конференция в начале ноября 1918 года почти уже должна была состояться в Женеве по предложению президента В. Вильсона. Англия присоединилась к этому предложению, Италия согласилась с ним с восторгом, даже Франция уже сама тоже почти уже согласилась.

Но потом в Швейцарии началась Всеобщая забастовка и на проекте был поставлен крест. И в этот момент правительство наконец окончательно осознало, что внутренняя политика может напрямую влиять на внешнюю и что за этот дипломатический провал оно должно благодарить внутренний хаос. С учетом этих обстоятельств теперь можно лучше, хотя бы в какой-то степени, понять, почему на громкие заявления забастовщиков о готовящихся в Цюрихе в ноябре 1918 года в честь годовщины русской революции выступлениях швейцарское политическое руководство отреагировало так, как оно отреагировало — жестко и бескомпромиссно. Но это как раз и была та самая реакция, которая в итоге стала решающим шагом к эскалации забастовки и к выводу на улицы швейцарских городов частей регулярной армии».

+Здесь подробнее о том, как Швейцария оказалась на грани гражданской войны

А как же нейтралитет?

Швейцарские историки уже достаточно убедительно показали, что несмотря на все проблемы и социальное недовольство реальной опасности революции в стране не было. Тем не менее, «красная чума» оказалась весьма действенным как внутри-, так и внешнеполитическим аргументом. Вопрос нейтралитета в такой ситуации вообще не ставился. Именно на этот аргумент и опирался министр иностранных дел Швейцарии Джузеппе Мотта (Giuseppe Motta)Внешняя ссылка, который в своём выступлении 17 сентября 1934 года агитировал против приёма СССР в члены Лиги Нации. Это была страстная речь убежденного противника тоталитаризма и советского репрессивного режима.

Пленарное заседание делегатов Лиги Наций в Зале Реформации на женевском Boulevard Helvétique в период между 1929 и 1930 гг. (Stadt Genf)

«Советский Союз, так нам говорят, являет собой огромное пространство, на котором обитают сто шестьдесят миллионов душ. Это государство склоняется, с одной стороны, в сторону Азии, с другой — в сторону Европы. Оно растянулось на два континента, и было бы, де, опасно, оставлять его без внимания или сознательно задвигать на обочину. Лига Наций, говорят нам, есть форма международного сотрудничества. Она есть не моральный институт, но политическое объединение, цель которого — недопущение войн и сохранение мира во всем мире. Если прием России в члены Лиги и в самом деле может служить делу мира, то почему бы тогда нам не проглотить молча всё это, вне зависимости от того, какие опасения, какие угрызения совести, какое внутреннее противодействие могут испытывать те или иные государства при мысли об этом. Что ж, не вредно помечтать о том, что продолжение сотрудничества Советской России с другими странами в лоне Лиги Наций внесет вклад в развитие, которое благотворно скажется на всех и в первую очередь на России. Однако сама Швейцария в такое развитие не верит».

Аргументы сторонников приема России в Лигу Наций Дж. Мотта затем буквально «порвал» следующим образом: «Швейцарское правительство всегда выступало в отношении русского народа с искренне протянутой рукой дружбы, однако его нынешнее руководство оно с юридической точки зрения не признавало. Оно, швейцарское правительство, твёрдо намерено оставаться на позициях отрицательных и выжидающих. Наше посольство в Петрограде было разграблено, один из его сотрудников зверски убит. Ни тени желания извиниться за это мы с тех пор пока не уловили. Когда в 1918 году попытка Генеральной стачки привела нас на грань гражданской войны, мы были вынуждены под угрозой применения военной силы удалить из Берна советскую миссию, которую мы тогда у нас просто терпели, а все потому, что она, эта миссия, была напрямую задействована во всей этой возне».

Такого рода жесткость в будущем Швейцария не стала демонстрировать ни в отношении нацисткой Германии, ни в отношении фашистской Италии, однако нужно учитывать, что тогда, в тот исторический период, многие представители европейской и швейцарской властной элиты искренне рассматривали эти страны в качестве защитного антибольшевистского и антиреволюционного бастиона.

Миротворческая структура Лига Наций была основана в рамках Версальского мирного соглашения, подписанного в 1919—1920 годах с целью способствовать глобальному разоружению, предотвращению новых вооруженных конфликтов, обеспечению коллективной безопасности, урегулированию споров между странами путём дипломатии. Этот факт стал в мировой истории значительной цезурой: впервые был создан инструмент многосторонней дипломатии с целью предотвращения глобального кровопролития. Основным инициатором проекта создания Лиги наций был американский президент Вудро Вильсон. Почему Женева? Начиная с 1863 года город Кальвина был местом расположения Международного Комитета Красного креста. Свою роль знаменитое «Дело корабля «Алабама». Это судно было тайно построено конфедератами в Ливерпуле, а потом использовалось для борьбы с кораблями, доставлявшими во время американской гражданской войны грузы северянам. Международный третейский суд, который должен был решить вопрос возмещения нанесенного США ущерба (а он оценивался в гигантскую по тем временам сумму в 15,5 миллионов долларов), решено было провести в Женеве, что и имело место в 1871-1872 гг. Швейцария проявила себя настолько удачным организатором, что полвека спустя президент США Вудро Вильсон выбрал для размещения штаб-квартиры Лиги Наций Женеву, не в последнюю очередь именно с оглядкой на дело «Алабамы». Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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