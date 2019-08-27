Отношения Швейцарии с ЕС всегда были сложными, и сегодня они проще не стали. Скорее наоборот, если учесть сюжет с Рамочным соглашением. (Keystone / Martin Ruetschi)

Вопрос отношений Швейцарии с ЕС продолжает в значительной степени определять логику и направление развития партийно-политического ландшафта Швейцарии. Блез Фонтанелла (Blaise Fontanellaz), политолог, историк со специализацией на истории единой Европы, постдок в Global Studies Institute Университета Женевы, активно занимался тем, как европейский вопрос влиял и продолжает влиять на швейцарские политические партии. Накануне парламентских выборов октября 2019 года мы поговорили с этим экспертом.

Европейский интеграционный проект, охватывая страны европейского общего рынка, всегда оказывал сильное «гравитационное» воздействие на Швейцарию, вызывая в прямом, астрофизическом, и переносном, политическом смысле, значительные «возмущения» в швейцарской партийной галактике. «Вопрос значения наднациональных структур всегда занимал политиков в Конфедерации. Там, где сталкивались, с одной стороны, стремление защитить швейцарский „особый случай“, а с другой убежденность в необходимости последовательного открытия Швейцарии внешнему миру, всегда возникали поля сильного политического напряжения», — говорит Блёз ФонтанеллаВнешняя ссылка.

Блёз Фонтанелла (Blaise Fontanellaz), политолог, историк со специализацией на истории единой Европы, постдок в Global Studies Institute Университета Женевы. Тема «Европейский вопрос и швейцарские партии» была темой его кандидатской диссертации.

(swissinfo.ch)

Недавно в издательстве Academia-L’HarmattanВнешняя ссылка вышла его переработанная и доработанная до формата монографии кандидатская диссертация, посвященная тому, как четыре ведущие политические партии Швейцарии использовали европейский вопрос в своей аргументации и предвыборной агитации. Работа носит название «Entre Sonderfall et intégration: les partis politiques suisses à l’épreuve de l’Europe (1989-2014)». [«Zwischen Sonderfall und Integration: Die politischen Parteien der Schweiz auf dem Europa-Prüfstand» / «Между теорией особого случая и европейским интеграционным проектом: как политические партии Швейцарии сдавали свой европейский экзамен»].

В работе над этой темой автор использовал самый широкий круг источников, включая пресс-релизы партий, научные публикации в специализированной прессе, а также интервью и статьи в ежедневных СМИ. По итогам он делает несколько небезынтересных выводов, например, о том, что Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei / SVP, правые консерваторы) на фоне всех остальных партий уделяла европейской теме наиболее активное внимание. «С моей точки зрения, именно эта тема и позволила „народникам“ стать самой сильной по степени электоральной поддержки партией страны», — убежден ученый.

Сдвиг акцентов

Его исследованиеВнешняя ссылка показало также, что например, партия, стоявшая у истоков современной Швейцарии, а именно, партия Швейцарских либералов (Freisinnig-Demokratische Partei / FDP.Die Liberalen, правый центр, не путать с немецкими Свободными демократами / СвдП), заметно изменила в 1990-е годы свой европейский курс. В частности, партия изъяла из своей программы стремление во что бы то ни стало защищать «швейцарский особый случай», активно поддержав вступление страны в еврозону. Перестав делать ставку на «национальную карту», швейцарская FDP стала постепенно партией «либеральных правых», обосновывая необходимость все более тесного сближения с ЕС, прежде всего, экономическими факторами.

В пользу присоединения Швейцарии к еврозоне высказывалась и партия демохристиан (Christlichdemokratische Volkspartei / CVP, центр), используя также экономические аргументы, добавив к ним еще и резоны общеевропейской солидарности. Такие перемены в программатике этих двух партий привели к тому, что многие избиратели, поддерживавшие их ранее, перешли в стан Швейцарской народной партии (SVP), начертавшей на своих знамёнах активную защиту «швейцарского особого случая» и выступавшей против присоединения страны к европейским наднациональным интеграционным структурам. «В конечном итоге и либералы, и демохристиане „отгребли“ назад, но гораздо позже, уже в 2000-е годы», — отмечает Блёз Фонтанелла.

«Особый случай», или Швейцарский «зондерфаль» Понятием «Sonderfall» («Особый случай») в Швейцарии принято описывать комплекс уникальных черт и особенностей швейцарской модели государственности, не имеющих, по мнению сторонников этого понятия, аналогов в других странах. Среди них принято выделять прямую демократию, нейтралитет, федерализм и многоязычие. Концепция «особого швейцарского случая в истории» сложилась в конце 19-го, в начале 20-го века, когда везде в Европе, да и в мире, завершалось формирование современных наций. Каждая страна, прежде всего из числа «великих держав», в той или иной степени считала себя «исключительным» явлением на исторической арене. Но если у данных стран эта исключительность была в основном развёрнута во-вне, то Швейцария, стараясь подвести первые итоги политических процессов, запущенных в 1848 году созданием современного швейцарского демократического, либерального федеративного государства республиканского образца, скорее рассматривала свой «особый случай» в формате интровертной саморефлексии. «Политическая и социальная роль этой идеологической конструкции состоит в том, чтобы провести четкую границу между собой и остальным миром и опосредованно обосновать практику нежелания перенимать мировые, универсальные стандарты», — таковая интерпретация понятия «Sonderfall» в «Историческом лексиконе Швейцарии».Внешняя ссылка Конец инфобокса

Со своей стороны ШНП / SVP сумела нарастить свой электоральный потенциал за счет части рабоче-пролетарского сословия, члены которого, будучи работниками наёмного труда, может быть и были бы готовы и дальше поддерживать социалистов (SP), но в качестве швейцарских граждан они уже не горели желанием поддерживать откровенно проевропейский курс социал-демократов. Конечно, при всём при этом социалисты продолжали требовать обеспечения интересов лиц наёмного труда в лице так называемых «фланкирующих мер», призванных оградить высокие швейцарские зарплаты от дешевой европейской рабочей силы, однако в целом и сама партия SP все больше дрейфовала в сторону организации, защищающей буржуазные по своему характеру интересы швейцарского среднего класса.

«Проевропейская скрепа»

После того, как в начале 2000-х годов заработал первый (к которому потому добавился еще и второй) пакет секторальных соглашений Швейцарии с ЕС, политическое размежевание в целом в стране завершилось. Все упомянутые партии, за исключением ШНП, поддерживали «билатеральный формат» кооперации Берна и Брюсселя, что отражало и превалирующие настроения в массах: все понимали, что без сотрудничества с ЕС, и с Германией в частности, то есть с важнейшими торговыми партнёрами Швейцарии, объективно не обойтись.

Эта своего рода «проевропейская национальная скрепа» продержалась примерно 10 лет, однако потом, очевидно, начался новый этап истории. На референдуме 9 февраля 2014 года народ Швейцарии поддержал инициативу «Против массовой иммиграции» («Gegen MasseneinwanderungВнешняя ссылка»), автором которой была как раз Швейцарская народная партия. Требуя введения ограничительных квот на приток в страну иностранных трудовых кадров, текст инициативы, по сути, ставил под вопрос принцип свободы перемещения между Швейцарией и ЕС, а значит и вообще весь билатеральный формат кооперации Берна и Брюсселя.

swissinfo.ch: Так что же пошло «не так» 9 февраля 2014 года? Откуда такой сдвиг в настроении швейцарцев?

Блез Фонтанелла (Blaise Fontanellaz): Если подробнее проанализировать аргументы партий по этой теме, но можно увидеть, как SVP провела тонкую настройку своего курса, начав использовать понятия с левого конца политического спектра, такие, как «качество жизни», «экология», «ситуация на рынке жилья». Партия провела относительно сдержанную агитационную кампанию, что привело к повышению количества тех, кто был готов принять аргументацию «народников».

Анализируя итоги голосования, можно увидеть, что к тому моменту разрыв между «победителями глобализации» и «проигравшими» продолжал расти. Инициативу отвергли те, кто имел за плечами образование, в том числе высшее, кто говорил на нескольких языках и у кого шансы на рынке труда даже в новых условиях были выше среднего. Для них открытие Швейцарии внешнему миру является позитивным фактором. А вот ремесленники, крестьяне и рабочие в традиционном смысле куда сильнее опасались наплыва (дешевой) конкуренции из-за рубежа (а потому они и поддержали инициативу).

Образ яблони активно использовался как сторонниками, так и противниками инициативы «Против массовой иммиграции», автором которой была консервативная Швейцарская народная партия (SVP). (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Этот тренд был усилен разрывом между, с одной стороны, крупными городами и городскими агломерациями, и, с другой стороны, сельской провинцией. Они, разумеется, по-разному смотрели на перспективы «открытия» Швейцарии, отсюда между ними возникла еще одна значительная линия социального напряжения, чреватая политическими землетрясениями.

swissinfo.ch: В Вашей книге Вы называете Швейцарию «лабораторией» социально-политических конфликтов, характерных для Европы в целом. На каком основании?

Б.Ф.: Благодаря прямой демократии мы в Швейцарии всегда точно знаем, как и о чём думают люди. Избиратели регулярно голосуют, потом происходит анализ результатов референдумов, и начинается поиск решений. Отсюда мы гораздо раньше и точнее предвидим процессы, которые происходят и в других странах, но где они, эти процессы, зачастую просто сваливаются как снег на голову. Референдум 9 февраля 2014 года прошел еще пред плебисцитом по Брекситу, но по сути в Швейцарии случилось то же самое и сработали те же механизмы, что и позже в Великобритании.

swissinfo.ch: Вы пишете, что у швейцарских партий в запасе находится довольно бедный набор аргументов. Почему так получается?

Б.Ф.: Партии «социалистов» (SP) и «народников» (SVP) обладают наиболее глубоко проработанным набором аргументов по европейской проблематике. Развивать и совершенствовать этот каталог они начали еще в начале 1990-х гг. и продолжают это делать и сейчас. А вот либералы и демохристиане здесь качественно отстают. Первые, например, до сих пор продолжают твердить, что сближение с ЕС отвечает экономическим интересам Швейцарии.

Но сегодня это уже очень слабый аргумент, и объяснить эту слабость аргументационной базы можно только отсутствием в рядах соответствующих партий достойных теоретиков, способных развить и усовершенствовать партийную идеологию. В Швейцарии нет традиционных «партийных» газет и у партий, в отличие от, например, партий в Германии, нет «своих» мощных фондов и «мыслительных фабрик», занимающихся именно разработкой партийно-политической аргументации. Наконец, в партийных структурах Швейцарии, в отличие от той же Европы, как правило, работает очень небольшое число сотрудников.

swissinfo.ch: Очередные парламентские выборы состоятся в Швейцарии уже относительно скоро, в октябре 2019 года. Какую роль будет на них играть вопрос отношений с Европой?

Б.Ф.: Вопрос подписания Швейцарией и ЕС так называемого Рамочного Институционального соглашения впервые с 1992 года действительно серьёзно встряхнул политические партии в Швейцарии, потому что здесь на кону стоят вопросы, выходящие далеко за пределы просто билатерального формата кооперации Берна и Брюсселя. Однако сейчас ни одна из партий не стремится сделать этот вопрос своей предвыборной темой, просто потому, что это слишком уж сложная материя.

Партии сейчас здесь ведут себя очень осторожно, это можно увидеть в их пресс-релизах, этот же вывод можно сделать по итогам дискуссий с партийными функционерами. И только ШНП придерживается здесь четкой антиевропейской позиции, но это она делала всегда. И в итоге — все боятся в случае с Рамочным соглашением повторения сценария 9-го февраля 2014 года, то есть все опасаются, что вдруг выяснится, что в Швейцарии неожиданно куда-то исчезло народное большинство, всегда выступавшее за билатеральный формат отношений с единой Европой.



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