Одна из самых заметных протестных акций юрассийских сепаратистов: 18 марта 1972 года они приехали в Берн и заасфальтировали почти 300 метров трамвайных путей.

(Bernard Willemin)

Кантон Юра, самый молодой участник содружества швейцарских суверенных кантонов, отмечает с 21 по 23 июня свое 40-летие. Став результатом старинного конфликта и гражданских движений сепаратистского толка, сегодня он является таким же кантоном, как и все остальные. Или все-таки у кантона Юра есть некая «особенная стать» и «умом его не понять»?

Кантон Юра — не самый обычный кантон. Ну, в каком смысле? Каждый кантон в Конфедерации особенный, каждый из них является вещью в себе, но Юра и тут перещеголяла их всех, для него даже не нашлось места на внутреннем куполе Федерального дворца в Берне. Поэтому каждый, кто находится в гостях под его сводами, может поднять голову и увидеть, что герб кантона Юра размещен в стороне от дружного круга остальных 25-ти субъектов швейцаркой федерации. На этих выходных, с 21-го по 24 июня, в городе Сенлежье (Saignelégier) кантон Юра торжественно отмечает своё 40-летие.

Для человека сорок лет — время зрелости и первых размышлений об итогах прожитой жизни. Когда я итожу то, что прожил, какое возникает чувство? Жан-Клод Реннвальд (Jean-Claude RennwaldВнешняя ссылка), бывший социал-демократический депутат федерального парламента от кантона Юра, размышляет некоторое время, прежде чем ответить. «Я задаю себе вопрос, а не были ли мы, юрассийцы, куда более сплоченными тогда, в эпоху самых первых референдумов о судьбе региона, чем сейчас? Тогда, в 1974-1975 годах мы боролись против единого врага, против кантона Берн, сегодня такого единства у нас нет».

Самый обаятельный и привлекательный?

Так каковы итоги? Достиг ли кантон Юра после 40-ка лет автономии и независимости в составе Швейцарии своей зрелости? Председатель правительства кантона Жак Гербер (Jacques GerberВнешняя ссылка, представляет партию Либералов / FDP или Freisinnig-Demokratische Partei) считает, что «юрассийская идентичность может быть даже теперь не увязана в такой степени, как раньше, с определённой территорией. Кантон Юра принадлежит к числу кантонов, посылающих на учебу в другие кантоны самое большое количество молодых людей.

Однако действительно настоящий вызов сейчас для нас состоит в том, чтобы создать условия, привлекающие сюда, к нам, самые умные головы и самые перспективные проекты. Ведь закончив обучение в Невшателе, Лозанне или Женеве, наши молодые люди вовсе не начинают страдать от ностальгии и стремиться вернуться обратно. НЕ забудем, что Юра — это кантон с едва ли не наименьшей степенью урбанизации. Однако кое-какие новые перспективы у нас все-таки есть, например, с открытием в Делемоне Высшей школы Haute Ecole Arc SantéВнешняя ссылка».

Сознательные граждане

С точки зрения его товарища по партии Андреаса Гросса, выросшего в Цюрихе, но уже давно живущего в городе Сен-Урсен (St. Ursanne), территориальные очертания кантона Юра не совсем совпадают с тем, о чём мечтали его отцы-основатели. Тем не менее, он весьма позитивно отзывается о кантоне как о регионе, который «имеет свои особенности, как и каждый кантон. Это кантон, открытый с точки зрения социальных лифтов и структур, свободный и демократический. Короче говоря, это кантон, жители которого ощущают себя «в своей тарелке», и это в условиях радикально изменившейся реальности, которая стала сложнее и более контрастной.

Андреас Гросс хотел бы на будущее, чтобы «кантон в большей мере делал ставку на свободных и самостоятельных граждан, чтобы были созданы условия, которые позволяли бы гражданам более активно участвовать в политических процессах и в делах этого франкоязычного кантона. Например, можно было бы сократить количество подписей, которые нужно собрать под народной законодательной инициативой. В кантоне Юра планка сейчас находится на уровне в 3,3% от общего списочного состава зарегистрированных избирателей. В Цюрихе, например, этот показатель находится на уровне в 0,8%, в Женеве — 2,0%».

ФОТОГАЛЕРЕЯ Юра: последний кантон Швейцарии 24 сентября 1978 г. швейцарский народ 80% голосов одобрил создание нового и на сегодняшний день последнего кантона страны – кантона Юра!

По мнению Андреаса Гросса, признанного специалиста в делах швейцарской прямой демократии, кантон Юра должен непременно стать более активным и гибким в плане реагирования на возникающие актуальные социальные проблемы. Кантон, например, мог бы в куда более значительном объеме поддерживать возникновение кооперативных и иных коллективных форм владения собственностью, например, в формате кооперативов в сельском хозяйстве и в управлении жилой недвижимостью. Кроме того, кантон мог бы обратить свое более пристальное внимание на традиционно сильные стороны региона в лице как сельского хозяйства, так и точной механики и часового производства. «Юра могла бы упростить условия выдачи микро-кредитов перспективным стартапам», — считает А. Гросс.

Шаг в сторону Базеля и Франции

Есть ещё что делать в области транспорта. «Железнодорожное сообщение с Базелем и городами Франции следовало бы качественно улучшить. Нам следовало бы пустить автобусы в города Бельфорт (Belfort), Безансон (Besançon) и Альткирх (Altkirch). Необходимо так же „расшить“ уже существующие транспортные коридоры в сторону Франции». Жан-Клод Реннвальд согласен, но предлагает не торопиться с выводами.

Фотогалерея Валле де Жу: прогулка под часами Холмистый пейзаж, два маленьких озера и деревни, разбросанные между пастбищами. Долина Валле де Жу привлекательна не только для любителей природы. Автор: Samuel Jaberg, Людмила Клот, Thomas Kern

«В последние 40 лет кантон Юра и так рассматривал развитие транспортных коммуникаций в качестве своего первейшего приоритета. В итоге, проводя активную политику в области транспорта, нам удалось сделать так, что теперь кантон Юра не является отрезанным от остальной страны. Юрассийская скоростная автомагистраль (A16) сблизила нас с равнинной Швейцарией, усилив, одновременно, степень внутренней кантональной транспортной связанности».

До идеального состояния кантону еще, правда, довольно далеко. «До сих пор нет прямого железнодорожного сообщения между кантоном Юра и регионом Женевского озера. Тем, кто хочет отправиться туда, приходится неизбежно делать пересадку в городе Биль. Однако и тут уже есть перспективная идея создания прямого сообщения между регионом Франш-Монтань (Franches-Montagnes) и городами Делемон/Дельсберг и Ла-Шо-Де-Фон (La Chaux-de-Fonds)», — указывает Жан-Клод Реннвальд.

Супер-кантон Юра?

Оглядываясь на свой 16-летний депутатский опыт (1995-2011) он упрекает юрассийский «политический класс» в недостаточной «проворности» в деле отстаивания собственных региональных интересов. «Сколько ни консультируйся с политиками из сферы исполнительной власти, все равно запросы, ходатайства или иные представления постоянно поступают в Берн в распоряжение парламентариев с опозданием, из-за чего дебаты проходят часто без учета мнения кантона».

Как решить эту проблему? Жан-Клод Реннвальд опять предлагает подумать об основании «супер-кантона» в составе нынешнего кантона Юра, кантона Невшатель и всего региона Юрского Нагорья. «Может быть тогда в том регионе возникнет необходимая политическая динамика, которая позволит ему прекратить „спать в оглоблях“ и быть услышанным в Берне». А что делать с городом Биль? Он бы получил особый статус.

Андреас Гросс тоже с удовольствием начинает размышлять на предмет перекройки административных границ в северо-западном углу Швейцарии, предлагая даже пойти дальше и «создать большой двуязычный кантон, в который входили бы соответствующие территории кантона Золотурн вплоть до часовой долины Вале де`Жу (Vallée de Joux). «Эта идея соблазнительна, на мой взгляд, и не только с точки зрения экономики. Качество жизни в таком регионе улучшилось бы буквально для всех».

«Сад Швейцарии»

Андреас Гросс считает, что Юра — это самый настоящий «сад Швейцарии. Даже больше скажу — это настоящая швейцарская Канада. Река Ду — это ведь настоящий Юкон. Природа тут нетронута и дика. Многие швейцарцы любят ездить сюда путешествовать, кататься на велосипедах, лошадях, сплавляться на лодках». Говоря о своем любимом кантоне, бывший депутат невольно становится лириком. Сам он активно выступает за развитие туристической инфраструктуры в этом регионе с тем, чтобы с помощью такой «мягкой силы» привлекать сюда больше туристов.

Сам же кантон, однако, предпочитает тратить основные свои инвестиции на развитие «тяжёлой индустрии», в частности, в сооружение здания нового театра в Делемоне. «Это необходимость», — говорит Ж.-К. Реннвальд. «Пока строительство шло ни шатко, ни валко». Однако к весне 2021 года строители обещают сдать объект в эксплуатацию. Официальное открытие запланировано на этот же год. Как говорят здесь, здание и пространство вокруг него будут воплощать открытость, простоту и упрямство кантона Юра, став своего рода автопортретом, который поможет кантону продвинуть свой желаемый символический образ как внутри, так и за его пределами.

Сорок лиц и сорок лет Будет ли когда-либо работать в правительстве Швейцарии представитель или представительница от кантона Юра? Продвинуть «своего» министра в состав кабинета означало бы для кантона получение, наконец, настоящего «признания». Кто мог бы быть федеральным советником от Юры? «С моей точки зрения если кто и обладал необходимым для этой должности калибром, так это в первую очередь Жозеф Войам (Joseph Voyame, 1923-2010)», — говорит Ж.-К. Реннвальд, имея в виду известного в кантоне Юра политика, юриста, «духовного отца» конституции кантона, возглавлявшего в Берне Федеральное ведомство юстиции (Bundesamtes für Justiz, с 1973 по 1988 годы). По легенде он написал проект текста конституции в 1975 году за шесть дней, сидя под деревом в регионе Франш-Монтань (Freibergen sitzend). Жозеф Войам в тайне мечтал о кантоне Юра, который простирался бы от Бильского озера до порога Франции, то есть в границах, которые воспеваются в официальном гимне кантона. Не случайно, что имя Ж. Войама присутствует в книге «Сорок выдающихся представителей кантона Юра, снискавших славу в Швейцарии и в мире» («40 personnalités jurassiennes œuvrant en Suisse et dans le monde»), изданной журналисткой и колумнисткой из кантона Во Мари-Элен Мьютон (Marie-Hélène Miauton). Основные условия для занесения в эту «книгу почета»: претендент должен родиться в кантоне Юра, или вести свое происхождение из этого региона, или он должен провести там детство, а потом добиться признания и славы за пределами кантона. Презентация книги прошла в пятницу 21 июня 2019 года в отеле Hôtel des Halles в городе Поррентрюи (Porrentruy), то есть в первый день торжеств по случаю 40-летия кантона Юра. Кстати, Жан-Клод Реннвальд в этой книге также присутствует. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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