Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 13:21 26.09.2018 - 13:21

Должны ли трудовые кадры из стран ЕС свободно, без предварительного уведомления, приезжать в Швейцарию на работу? Это только один из спорных вопросов в рамках двустороннего досье Берн-Брюссель.

(Keystone/Gaetan Bally)

Примерно две трети швейцарских граждан готовы поручить правительству страны провести с ЕС переговоры на предмет заключения так называемого рамочного институционального соглашения. Соответственно такое же количество граждан считают целесообразным подписание данного документа с Европейским союзом.

Основу лагеря сторонников соглашения, призванного подвести под швейцарско-европейскую кооперацию долговременную принципиальную договорно-правовую базу, составляют избиратели, голосующие за партии левого центра. Столь же сплочённо против этого соглашения выступают граждане, поддерживающие правоконсервативную Швейцарскую народную партию (SVP).

Вопрос заключения институционального рамочного соглашения с Европейским союзом вполне можно отнести к одним из самых спорных в Швейцарии вопросов текущего года. Одни говорят, что без этого документа страна не сможет развиваться дальше, другие утверждают, что его подписание приведёт к засилью «чужих судей» и к потере Конфедерацией своего суверенитета. Понятно, что профессиональные исследователи общественного мнения захотели узнать, какого мнения придерживаются здесь швейцарские избиратели. Полный текст проведённого репрезентативного опроса будет опубликован на днях, однако нам стали известны его основные результаты.

Если коротко: все остались при своём мнении при одном интересном сдвиге. Начать, наверное, следует именно с этого сдвига: если раньше с точки зрения швейцарских граждан основной загвоздкой в рамках этой проблематики выступала тема «чужих судей», а точнее, вопрос правового суверенитета страны (ЕС требует от Швейцарии перехода к режиму автоматической имплементации европейского законодательства), то теперь основной акцент граждане делают на защите отечественного рынка труда и на сохранении так называемых «фланкирующих мер», принятых правительством несколько лет назад с целью защиты отечественного рынка труда с его высокими стандартами оплаты и социальной защиты от наплыва дешевой трудовой конкуренции из стран Восточной Европы.

Игнацио Кассис и его «красные линии»

Главным инициатором такого рода сдвига в общественном взгляде на проблематику заключения европейско-швейцарского рамочного соглашения считается новый министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Летом 2018 года, в период летнего затишья, он презентовал общественности свои сомнения относительно так называемых «красных линий», то есть того минимального набора условий, соблюдения которых намерен в любом случае требовать официальный Берн при подписании упомянутого соглашения.

Основной целью И. Кассиса при этом стало так называемое «правило восьми дней», которое входит в перечень упомянутых «фланкирующих мер». В соответствии с этим правилом иностранные трудовые кадры из стран ЕС, например, ремесленники, намеренные выполнить в Швейцарии какой-то заказ, должны уведомлять о таком своём намерении за 8 дней до начала работ. С точки зрения И. Кассиса данное установление можно было бы пересмотреть в сторону его упрощения, а может быть и полной отмены, что вызвало протесты профсоюзов, требующих неукоснительного выполнения всего пакета «фланкирующих мер».

Чтобы усилить действенность своего протеста профсоюзы решили более не принимать участие в консультационном процессе по вопросу о параметрах будущего возможного швейцарско-европейского рамочного соглашения. А между тем, как следует из упомянутого опроса, 59% швейцарцев выступают за то, чтобы предоставить правительству Конфедерации мандат на право проведения с Брюсселем переговоров по модальностям данного документа. Именно такая доля респондентов ответила на соответствующий вопрос «Да» или «Скорее да». Противоположного мнения («Нет» или «Скорее нет») придерживались 38% опрошенных.



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На самую мощную поддержку сторонники заключения рамочного соглашения с ЕС могут рассчитывать в лагере избирателей, поддерживающих социалистов (86%), партию «Зелёных Либералов» (Grünliberalen, 82%) и просто «Зелёных» (Grünen, 79%). В центре политического спектра страны за такой документ выступают 76% сторонников Швейцарской партии Либералов (FDP.Die Liberalen, не путать с немецкими «Свободными демократами», СвДП/FDP) и 75% тех, кто поддерживает демохристиан (CVP).



«Предвыборный барометр» Опрос в рамках составления очередного «Предвыборного барометра» («Wahlbarometer»), ежегодного аналитического доклада, фиксирующего тренды в области общественного мнения Швейцарии, проводился в период с 13 по 18 сентября 2018 года среди 12 200 граждан Конфедерации во всех языковых регионах страны. Опрос был организован институтом изучения общественного мнения из Цюриха Sotomo по заказу швейцарской национальной общественной негосударственной теле- и радиокомпании SRG SSR, подразделением которой является и сайт швейцарского аналитико-новостного иновещания SWI swissinfo.ch. Полный текст с результатами будет опубликован в начале октября 2018 года. Конец инфобокса

Диаметрально противоположная картина наблюдается в стане сторонников правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP/UDC). Среди тех, кто поддерживает эту партию против заключения с ЕС рамочного соглашения выступают 81% респондентов, но при этом удивительно велика для такой партии и доля тех, кто поддерживает подписание данного соглашения (17%).

Женщины (62%) скорее склонны подписать рамочное соглашение, чем мужчины (58%). Удивительно равномерно представлены и все основные возрастные группы: среди 18-25-летних в пользу соглашения выступают 60% респондентов, в группе тех, кому от 36 до 55, а также среди тех, кому за 55, такого же мнения придерживаются, соответственно, по 55% респондентов.

А кантон Тичино против

Если посмотреть разбивку по кантонам и языковым регионам, то можно увидеть, что в традиционно проевропейски настроенных западных, франкоязычных кантонах Швейцарии, с заключением рамочного соглашения и с тем, что правительство должно сесть за стол переговоров с Брюсселем, выступают 66% респондентов. В кантонах «немецкой» Швейцарии этот показатель чуть ниже, но тоже находится на уровне солидных 59% опрошенных. Единственным кантоном, выступающим резко против, является единственный италоязычный кантон страны Тичино.

Здесь большинство опрошенных (55%) выступают против начала переговоров на высшем уровне с ЕС по вопросу о заключении рамочного соглашения. Как и в ходе прошлых опросов, чем выше образовательный уровень респондентов, тем выше их склонность поддерживать необходимость проведения переговоров с ЕС по данной теме. Так, среди тех, у кого есть «корочка» ВУЗа, в пользу подписания соглашения выступают 75% опрошенных. Среди лиц со средним и средним специальным образованием этот показатель находится на уровне 54%.

Что такое «рамочное институциональное соглашение»?

Напомним, что сегодня отношения ЕС и Конфедерации регулируются двумя пакетами так называемых «секторальных/билатеральных» соглашений, должны регулярно адаптироваться и модернизироваться, дабы они могли поспевать за постоянно изменяющимся и развивающимся европейским законодательством.

Делать это, однако, очень сложно и становится все сложней, с учетом роста числа таких двусторонних соглашений и степени сложности проблем, этими документами регулируемых. Поэтому начиная с 2014 года Берн и Брюссель ведут консультации на предмет подписания документа, который раз и на всегда определил бы основные политико-договорные и технические модальности дальнейшей модернизации отношений Швейцарии и Европы, особенно в части, касающейся допуска швейцарских предприятий на внутренний рынок ЕС.

Конкретно речь идет о следующих вопросах:

— Как обеспечить единообразное толкование заключённых между ЕС и Швейцарией соглашений и как синхронизировать правоприменительную практику?

— Как обеспечить единообразный мониторинг правоприменительной практики?

— Как синхронизировать юридический понятийный аппарат, применяемый сторонами?

— Кто, где и на каких основаниях должен разрешать спорные вопросы, которые несомненно будут возникать в отношениях Европы и Швейцарии?

Партии Швейцарии SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии:Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр);

Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров

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