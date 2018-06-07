Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 12:17 07.06.2018 - 12:17

Община Райнау (Rheinau) знаменита монастырём, перестроенным в качестве творческой отеля-резиденции для музыкантов (на фото). (Keystone)

Швейцарская община Райнау (RheinauВнешняя ссылка) на севере кантона Цюрих на самой границе с Германией решила стать на один год испытательной лабораторией и протестировать безусловный базовый доход.

Идея проста: каждый гражданин этой общины в возрасте от 25 лет и старше должен будет получать в месяц 2 500 франков (147 000 рублей или 63 000 гривен). Дети и подростки, не достигшие этого возраста, будут получать меньше. В теории такого рода платёж мог бы вообще заменить все социальные государственные выплаты в стране — но так далеко этот эксперимент не заходит.

Поддержку авторы частного проекта получили и от властей Райнау. Участвовать в эксперименте может любой гражданин муниципалитета на добровольных началах, уже сейчас проживающий здесь, так что торопиться с переселением сюда нет смысла.

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Одним из авторов идеи безусловного дохода является швейцарская кинорежиссёр Ребекка Паниан (Rebecca PanianВнешняя ссылка). Это именно она в январе 2018 года вступила с обращением к швейцарским общинам и муниципалитетам с просьбой откликнуться и стать на один год «полем швейцарских экспериментов в области безусловного основного/базового дохода». За очень короткое время в ее адрес поступило около сотни предложений о сотрудничестве, а в начале мая команда, стоящая за проектом, достигла договорённости о проведении эксперимента с властями общины Райнау.

По карману Швейцарии

Как говорит Ребекка Паниан, инициаторы эксперимента возьмут все организационные хлопоты на себя с тем, чтобы загружать власти в как можно меньшей степени. Бюджетные деньги в проект инвестированы не будут, да и в целом, основная задача эксперимента будет фокусироваться как раз не на вопросе о том, насколько финансируем, по меньшей мере в Швейцарии, такой формат. Р. Паниан убеждена в том, что безусловный базовый доход вполне по карману Швейцарии.

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При этом она ссылается на данные Федерального ведомства по вопросам социального страхования (Bundesamt für SozialversicherungenВнешняя ссылка), исходя из которых утверждает, что из 208 млрд франков, необходимых для реализации идеи безусловного дохода, 183 могут быть обеспечены только за счёт перенаправления средств, выплачиваемых уже сейчас из бюджетов всех уровней в доход получателей тех или иных форм социальной поддержки. Существующую разницу можно было бы покрывать за счёт, например, введения микро-налога на все платежи и трансакции, совершаемые в безналичной форме

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Как бы там ни было, Ребекка Паниан утверждает, что проект безусловного дохода может получить необходимую финансовую базу, а вот чего «нам всем не хватает, так это таких качеств, как благодарность, скромность, любовь к ближнему». Так что в центре эксперимента, скорее, будут находиться проблемы социально-нравственного, философского характера.

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И все-таки, как она намеревается финансировать конкретно свой проект? Р. Паниан делает ставку на такой новомодный способ финансирования, как краудфандинг. Она рассчитывает на то, что примерно половина населения общины Райнау, а это примерно 600 человек, захотят поучаствовать в эксперименте, что может дать от 3 до 5 млн франков. Наблюдать за проектом будет группа учёных, которая по итогам проекта выпустит аналитический доклад. Старт проекта назначен на 31 августа. Подробнее с ним можно ознакомиться на сайте dorf-testet-zukunft.chВнешняя ссылка.



Подготовил: Игорь Петров, swissinfo.ch и SDA-ATS

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