Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 7:45 05.06.2018 - 07:45

Швейцарцы упорно продолжают считать наличные франки самым удобным способом оплаты. (Keystone)

По данным Национального (центрального) банка Швейцарии 70% всех внутренних платежей в стране производится посредством наличных денег. Несмотря на быстрое распространение инновационных методов и инструментов платежей швейцарцы продолжают упорно цепляться за наличный франк или, как его тут любовно называют «Nötli» («бумажка»).

Швейцарцы предпочитают расплачиваться старым добрым «налом». Жители Конфедерации, принявшие участие в опросе, организованном Национальным банком Швейцарии (SNB), указали, что свою роль тут сыграли несколько факторов: наличные принимаются в стране повсеместно, они удобны в использовании, расчёты в них идут быстрее и экономичнее, без операционных наценок, характерных для других способов оплаты.

Девять из десяти опрошенных жителей Швейцарии уверены, что швейцарские банкноты полностью защищены от подделок. Так это или не так, пусть скажут специалисты, но от отсутствия хорошей репутации швейцарские банкноты явно не страдают. При этом, поскольку наличные денежные средства обычно используются для совершения небольших платежей, на их долю в стоимостном выражении приходятся менее половины от общего объёма всех платежей в стране.

Примерно в 55% случаев деньги списываются с дебетовых и кредитных карт, меньшая часть платежей осуществляется через онлайн-банкинг, почтовые отделения, через интернет и с помощью приложений для денежных транзакций. Нагляднее структуру платежей в стране можно представить себе при помощи графика ниже:

(swissinfo.ch)

Швейцарцы до сих пор убеждены, что без «Nötli» («бумажки») в кошельке из дома лучше не выходить. Практически никто из опрошенных экспертами ЦБ не пользовался таким объективно удобным мобильным платёжным приложением, как Twint, а две трети показали, что они знают о наличии на своих дебетовых или кредитных картах функции бесконтактных платежей, но при этом не стали бы прибегать бы к этому варианту даже если бы он был легко доступен.

Швейцарцы, кроме того, любят крупные наличные купюры. На конец 2017 года в обращении в стране находилось 50 миллионов банкнот достоинством в 1000 швейцарских франков, и это при том, что Европейский центральный банк уже прекратил выпуск банкнот достоинством за 500 евро из опасений, что те могут использоваться для хранения денег с преступными целями.

Чтобы составить представление о способах оплаты, Национальный банк предложил 1 968 респондентам вести дневник своих расходов на протяжении недели. Всего было осуществлено 22 689 транзакций на общую сумму 919 305 швейцарских франков, они и стали основой для графика выше. В дневнике фиксировались как фиксированные, так и разовые расходы в магазинах, в ресторанах, на заправочных станциях и в других местах, где швейцарцам приходилось тратить деньги.

Оказалось, такие способы, как онлайн-банкинг и другие безналичные методы особенно популярны при перечислении фиксированных ежемесячных платежей, включая арендную плату и оплату счетов за коммунальные услуги. А вот мелкие «копеечные траты» осуществляются всё ещё только наличными.



Перевод с английского языка: Людмила Клот, swissinfo.ch

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