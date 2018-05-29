Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 6:00 29.05.2018 - 06:00

Однако особенно популярны краудфандинговые платформы в сфере инновационных стартапов.

(Keystone)

Раньше тот, кому нужны были деньги, должен был непременно идти за кредитом в банк. Другого способа получить столь нужную ликвидность у граждан не было. Цифровая эпоха внесла и в тот бизнес свои коррективы. Теперь деньги можно собрать под конкретный проект через так называемые краудфандинговые платформы. В Швейцарии они сейчас переживают период бурного расцвета. Но что это означает для традиционной банковской индустрии?

Швейцарский краудфандинговый рынок переживает период бума — в 2017 году в общей сложности он обеспечил жителей страны ликвидными средствами на сумму в 374,5 млн франков, что в три раза больше, чем годом раньше. Таковы данные, содержащиеся в докладе Высшей школы прикладных наук Люцерна (Hochschule LuzernВнешняя ссылка).

Самым заметным за последние годы в Швейцарии стал краудфандинговый проект, который был нацелен на финансирование платформы качественного журналистского контента «Republik» (всего вскладчину в сети удалось собрать 3,5 млн франков, подробности по ссылке).

Но журналистикой такой формат аккумулирования средств вовсе не ограничивается. Недавно, например, спортивный клуб «SC Kriens» сумел собрать на строительство своего нового стадиона заметную сумму.

Однако особенно популярны краудфандинговые платформы в сфере инновационных стартапов. Столь же активно развивается инвестирование в объекты недвижимости посредством родственного формата под названием «краудинвестинг» (Crowdinvesting).

«Профессиональные инвесторы все более пристально присматриваются к таким форматам, видя в них интересный потенциал развития на будущее», — говорит один из авторов упомянутого доклада Андреас Дитрих (Andreas Dietrich). «Ожидаем, что к концу текущего года швейцарский рынок краудфандинговых платформ возьмёт психологически важную планку в 1 млрд франков».

Сумма большая, которая, по сути, означает только одно, а именно, что традиционные банки именно на такие суммы не выдали кредитов и не смогли заработать на них. Значит ли это, что, наряду с криптовалютами, краудфандинговые платформы имеют потенциал стать экзистенциальной угрозой для них?

Андреас Дитрих подтверждает, что «некоторые банки, и в самом деле, ощущают некое беспокойство», но при этом нужно все-таки реально оценивать соотношение сил. «Только в области частных ипотек в Швейцарии обращаются астрономические 800 млрд франков, и на этом фоне миллионы краудфандинга выглядят довольно мелко».

С другой стороны, традиционные банки не только опасаются новых форматов, но и активно заимствуют их опыт. Так, например, банк «Luzerner Kantonalbank» запустил недавно платформу «Funders», на базе которой он активно занимается краудфандингом и -лендингом.



Подготовил: Игорь Петров, SDA-ATS

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