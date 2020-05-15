В иных кантонах за красный паспорт приходится выкладывать до 4 000 франков на человека. (Keystone)

Глава швейцарского Ведомства потребительского рынка и тарифно-ценовой политики раскритиковал тарифную политику кантонов в области предоставления гражданства.

Стать швейцарцем — это того стоит! В смысле, что стоимость процедур натурализации в стране хотя и варьируется от кантона к кантону, но кое-где она порой находится на уровне гораздо выше разумного. Такого мнения, по крайней мере, придерживается глава швейцарского Ведомства потребительского рынка и тарифно-ценовой политики («Preisüberwacher» / «Surveillant des prix») Штефан Майерханс (Stefan Meierhans).

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С его точки зренияВнешняя ссылка многие тарифы сборов и пошлин вряд ли соответствуют законодательству. Напомним, что швейцарский ФЗ «О правах гражданства Швейцарской Конфедерации» («Bundesgesetz über das Schweizer BürgerrechtВнешняя ссылка») указывает, что такие «сборы не могут превышать сумму, необходимую для покрытия реальных расходов» на административное оформление и обеспечение всех технических процедур, связанных с предоставлением в Швейцарии прав гражданства.

Нынешняя же политика кантонов в этой области, по мнению Штефана Майерханса, выглядит «более чем сомнительно». Одной из причин его сомнений являются «непропорционально большие тарифные различия между кантонами. Они слишком велики и совершенно не понятно, как они сочетаются с нормами вышеупомянутого федерального закона». Результатом является «чрезмерное неравенство в ситуации людей, подающих на паспорт в разных кантонах».

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В самом деле, одна и та же, по сути, процедура, не может в соседних кантонах (а именно субъекты федерации в Швейцарии решают, предоставлять ли иностранцам паспорт или нет) различаться едва ли не в разы. Но какова же тогда действительно разумная и оправданная цена процедуры натурализации?

Ш. Майерханс считает справедливым единый кантональный и муниципальный сбор в размере максимум 1 500 франков (1 540 долл. США, 112, 5 тыс. рублей или 40,5 тыс гривен) на взрослого человека. Он добавляет, что «в случае возникновения в данном конкретном случае объективно слишком большого объема работы плату можно и повысить, но умеренно». Большинство кантонов и взимают в среднем плату за натурализацию примерно на таком уровне.

Но опрос, проведенный недавно ведомством Штефана Майерханса, показывает, что тут существует слишком большой разброс цен и тарифов, так что вся стоимость процесса может колебаться от 200 до 2 200 франков. В 19-ти кантонах средний показатель находится на уровне не более 1 000 швейцарских франков, тогда как в некоторых кантонах натурализация может быть значительно дороже, достигая 4 000 франков на одного взрослого.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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