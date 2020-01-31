Разработанное ими соединение также может быть эффективным против новых вирусов — того же коронавируса, который появился в Китае и уже начал распространяться в других странах.

(Keystone)

Швейцарские и британские исследователи модифицировали молекулы сахара таким образом, чтобы те могли вступать в контакт с вирусом и уничтожать его, не нанося вред человеку. Такой метод может применяться, в частности, для борьбы с новым коронавирусом из Китая.

Так называемые «вирулицидные» вещества, способные одним контактом уничтожать вирусы, уже существуют — таким веществом является, например, обычный отбеливатель для белья. Однако уничтожая вирусы, они могут нанести организму человека заметный вред. Об этом рассказал отметил в своем пресс-релизе Университет Женевы (UNIGE).

Большинство современных противовирусных препаратов просто подавляют процесс размножения вирусов, но они не способны уничтожить их. Осложняется дело еще и тем, что эти вещества не всегда надежны, ведь вирусы способны мутировать и развивать устойчивость к лечению данным препаратом. Как сделать так, чтобы вирусы гибли, но чтобы при этом организм человека не подвергался опасности?

«Чтобы обойти эти препятствия и получить возможность эффективно бороться с вирусными инфекциями, мы решили подойти к проблеме с совершенно иного угла», — указывает Каролин Таппарель Ву (Caroline Tapparel Vu), профессор кафедры микробиологии и молекулярной медицины Университета Женевы (UNIGE), возглавлявшая данный исследовательский проект совместно с Франческо Стеллаччи (Francesco Stellacci), профессором факультета инженерных наук и техники Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

Обладает нетоксичным действием

Ранее ученые синтезировали новые противовирусные препараты на базе золота. Но на этот раз, применив ту же концепцию, они начали разработку противовирусного препарата с использованием так называемых «циклодекстринов», углеводов, являющихся циклическими олигомерами глюкозы. Их получают обычно ферментативным путём из крахмала. Подробности опубликованы статье, размещенной в журнале Science Advances.

«Циклодекстрины обладают многочисленными преимуществами, даже превосходя золото по биосовместимости. Кроме того, они более просты в использовании, наконец, они не запускают механизма устойчивого привыкания и не токсичны»,— цитирует пресс-релизе UNIGE слова Самюэля Джонса, ученого из Манчестерского университета. «Кроме того, циклодекстрины уже широко используются, например, в пищевой промышленности», — отмечает Валерия Каньо из Университета Женевы (UNIGE).

Действует через простой контакт

Модифицированные молекулы сахара привлекают вирусы, а затем необратимо инактивируют их. Разрушая внешний слой вируса, им удается не только заблокировать его рост, но и уничтожить его через простой контакт. Данный механизм работает независимо от того, с каким вирусом приходится иметь дело. Так, ученые уже смогли продемонстрировать действие модифицированного сахара на вирусах, ответственных за респираторные и герпетические инфекции.

Патент на новую технологию уже подан, кроме того, ученые создали рабочую экспертную группу с целью изучения перспектив новых фармацевтических разработок, которые стали бы следующими шагами в развитии данного открытия. Предполагается, что антивирусные циклодекстрины можно будет применять в виде крема, геля или назального спрея.

Для борьбы с эпидемиями

Хотя сегодня и существуют лекарства от специфических вирусов, таких как ВИЧ или гепатит С, они имеют ограниченное применение. Разработка новых противовирусных препаратов широкого спектра действия считается необходимой мерой, особенно на фоне необходимости борьбы с наиболее разрушительными вирусами или новыми, только появляющимися вирусами, против которых не существует методов терапии.

Эта работа, по мнению авторов, может оказать глобальное влияние на весь мир. Разработанное ими соединение также может быть эффективным против новых вирусов — того же коронавируса, который появился в Китае и уже начал распространяться в других странах.

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