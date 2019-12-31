Наша галактика Млечный Путь на фоне гор Гантриш и Бюрглен.

(Bernhard Burn)

В Швейцарии открылся первый «Звёздный парк», регион, где особое внимание уделяется ночной темноте. И это не просто некий романтический проект.

Деревня Оттенлейебад (Ottenleuebad) расположена на солнечном склоне долины, образующей общину Гуггисберг (Guggisberg) что в кантоне Берн. Регион этот, однозначно, до зевоты скучный и неинтересный. В прошлом репутация «спального района», которой обладает этот регион, была в целом обоснована, хотя в 1886 году здесь, например, был открыт оздоровительный и, скажем так, «развлекательный» термальный центр, в котором можно было найти, при желании, развлечения любого рода.

В наши дни от этой некогда процветающей банной «субкультуры» ничего не осталось, она полностью исчезла. Так что сегодня тут ничего такого нет: несколько горных ферм и дачных участков, пасущиеся коровы, кружащие в небе ястребы. Иногда лает собака, да пройдет мимо сборщик грибов. А на южном горизонте возвышаются величественные вершины Бернско-Фрибургских Альп: Гантриш, Бюрглен, Оксен, Кайзерегг. На базе этого региона сейчас создан и функционирует «Гантришский природный заказник».

«Вырви провода»

Единственной заметной особенностью региона Оттенлейебад сегодня является большое количество небольших обсерваторий. Безлунными ночами этот регион, очевидно, весьма привлекает любителей считать звёзды. И не исключено, что это только начало.

Да будет тьма: Ханс-Петер Шнайтер (Hanspeter Schneiter) выкручивает предохранители.

(© Keystone / Gian Ehrenzeller)

И тому есть все основания: ночи тут и без того всегда были очень темными, однако начиная с 30 августа 2019 года в этом регионе они стали ещё темнее. Дело в том, что именно в этот день мэр Гуггисберга Ханспетер Шнайтер (Hanspeter Schneiter) принял решение полностью отключать на ночь на улицах Оттенлейебада и без того весьма скромное фонарное освещение. И с тех пор тут вообще стало, если использовать местные диалектизмы, «темно, как в брюхе у коровы».

Такое решение, как ни странно, стало следствием блестящей идеи: а почему бы не сделать так, чтобы именно здесь, в этой малонаселенной периферийной области кантона Берн, все желающие могли найти для себя идеальную ночь? Вся страна после захода Солнца оказывается погруженной в свет фонарей, но если ночь исчезает почти везде, но пусть на хотя бы здесь сохранится во всей своей первозданной красе. Так что теперь только здесь еще можно увидеть самый настоящий Млечный Путь, пересекающий ясными ночами небо как сияющий алмазный венец.

В швейцарских городах и пригородах такое зрелище давно уже невозможно, вездесущий искусственный свет в буквальном смысле застилает Вселенную. Ну а там, где эта возможность все еще существует, ночная тьма, таким образом, становится локальной особенностью, и может быть даже, в силу этого, ценным региональным активом. И именно по этой причине значительная часть Гантришского природного заказника в настоящее время считается «Звездным парком», то есть регионом, где ночь находится под особой охраной.

Руководство Заказника готовилось к реализации проекта «Звёздного паркаВнешняя ссылка» в течение ряда лет. Было это нелегко. Об этом с нами беседует руководитель проекта Николь Дахинден (Nicole Dahinden). «Для начала нам ведь нужно было осознать ночь в качестве некоей самодостаточной ценности». А сегодня тут создано самое настоящее «сердце тьмы», но в позитивном смысле. Имеется в виду регион, занимающий примерно 100 квадратных километров в центре природного парка, со всех сторон хорошо защищенного высокими горами.

Свет со стороны

Однако «сердце тьмы» не останется темным, особенно если окружающие его регионы от ночного освещения отказываться не очень-то и торопятся. Николь Дахинден это понимает. «Звездный парк», своего рода маленькая швейцарская «темная комната», существует в четко очерченных границах возможного. «Свет постоянно вторгается в наш парк снаружи». Так что, поэтому, меры по борьбе со световым загрязнением должны, прежде всего, предпринимать города. «Им следует отказаться от ненужной иллюминации по ночам». В Швейцарии же, в самом деле, очень (в теории) пекутся о климате, однако каждый даже самый маленький магазинчик считает своим долгом иметь ночью ярко освещенную витрину. Вроде как «от воров».

«Занимаясь таким ненужным освещением мы тратим впустую энергию, кроме того, мы расплачиваемся бессонницей и сокращением степени биологического разнообразия», — говорит Николь Дахинден. Но кое-какие подвижки тут уже есть. Общины, расположенные в непосредственной близости от «Сердца тьмы» в Гантрише, уже берут на себя постепенно обязательства более сдержанно использовать искусственное освещение. Частные компании обязаны выключать наружную подсветку витрин после 22.00 вечера. Частные застройщики также должны в этом регионе вносить свой вклад в противодействие «световому загрязнению».

Ученый-эксперт Ева Кноп (Eva Knop) и активист движения Dark Sky Лукас Шулер (Lukas Schuler).

(Marc Lettau)

В долгосрочной перспективе Гантришский природный парк намерен стать регионом, аккумулирующим самые передовые разработки и наилучшие практики в области освещения на принципах устойчивого развития. У Лукаса Шулера, председателя общественной инициативы Dark Sky SwitzerlandВнешняя ссылка, от первого в Швейцарии «Звёздного парка» впечатления остались самые позитивные. На протяжении многих лет его организация также проводит активную кампанию против «светового смога». «Проект „Звездный парк“ помогает сохранить настоящую ночь в регионе Альпийского предгорья», — говорит он.

Многие в теории знают, что световое загрязнение очень вредно и для животных, и для людей. Но не везде еще накоплено достаточно практических знаний, которые позволяли бы предпринимать против этой проблемы что-то совершенно конкретное. «Проект «Sternenpark» теперь четко доказывает, что, на самом деле, в руках у общин и муниципалитетов есть достаточно регулирующих рычагов, позволяющих изменять ситуацию к лучшему. Главное, осознать это».

«Новая драма»

Проект «Sternenpark» — это гораздо больше, нежели просто ночная романтика, это еще и серьезный потенциал для научных изысканий. Мы можете удивиться, но что мы знаем о ночи? Что это такое за феномен? Проект в регионе Гантриш уже позволил получить кое-какие ответы на кое-какие вопросы. «Это тоже нужно и необходимо», — говорит Ева Кноп, научный сотрудник Цюрихского университета и НИИ Agroscope, Центра сельскохозяйственных исследований при федеральном правительстве Швейцарии. «Мы до сих пор слишком мало знаем о ночи с экологической точки зрения».

Наука и культура Смотреть на звезды в швейцарской деревне Фалера Приглашаем вас в гости в обсерваторию «Мирастейлас», расположенную в очаровательной швейцарской деревне Фалера. Автор: Дарья Шори, г. Цюрих

Мы знаем, например, что жизнь на Земле в её нынешнем виде смогла появиться не в последнюю очередь именно благодаря циклической смене дня и ночи. «Однако, то, как фактические исчезновение ночи влияет на жизнь, это мы очень медленно начинаем понимать только сейчас. В частности, только сейчас стало ясно, сколь негативно воздействие ночного искусственного освещения на степень биологического разнообразия».

До сих пор ученые не обращали почти никакого внимания на то, что происходит по ночам на лугах и в лесах. Однако теперь стало ясно, что многие насекомые предпочитают опылять цветы именно ночью. «Искусственное освещение их только отвлекает и сбивает с толку. Конечно, еще остаются насекомые, активные в течение дня, но они не в состоянии полностью компенсировать труд ночных опылителей. И если последующие научные эксперименты подтвердят этот вывод, то мы, к сожалению, столкнёмся с «новой драмой», — говорит Ева Кноп.

На фоне таких серьёзных вопросов стремление мэра Ханспетера Шнайтера делать хотя бы что-то, не могут не вызывать позитивных оценок. Больше тьмы, меньше ненужного света? Для таких решений нужно иметь настоящее мужество. Но Х. Шнайтер только отмахивается. «Мужеством тут ничего нельзя добиться, разве что силой убеждения». В любом случае «Звездный Парк» имеет шанс на будущее только если люди, живущие здесь, в этом регионе, поймут, для чего он действительно нужен. Сможет ли однажды «Сердце тьмы» заставить нас всех снова полюбить ночь? «А это уже как звезды встанут», — говорит Николь Дахинден.

Фотогалерея Ночная Гельвеция — особый взгляд Наступает ночь, мы желаем всем спокойного отдыха и предлагаем взглянуть на магическую ночную Швейцарию.

Эта статья впервые была опубликована в швейцарском журнале «Schweizer Revue», номер 6/19.

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