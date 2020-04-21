Эксперты в области здравоохранения предполагают, что прежде, чем на рынке появится вакцина против легочной болезни Covid-19, пройдет ещё не менее года. (Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.)

Группа экспертов, ученых и исследователей Бернского университета надеется первой в мире создать вакцину против легочной болезни Covid-19. По их данным население Швейцарии может будет начать вакцинировать уже в октябре 2020 года.

«Шансы на успех у нас очень хорошие», — указал Мартин Бахман (Martin BachmannВнешняя ссылка), руководитель Института иммунологии Бернского университета в рамках веб-конференции с участием Ассоциации журналистов, аккредитованных при ООН в Женеве (ACANUВнешняя ссылка). «Одной из особенностей Швейцарии как страны является ее прагматизм. И когда речь идет об ускорении процесса поиска (такой) вакцины (как эта), все заинтересованные институции и структуры здесь скорее стали склонны найти общепризнанный компромисс, проявляя готовность работать согласованно».

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С момента начала пандемии коронавируса и объявленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года чрезвычайного положения, прошло уже несколько недель и пока большинство международных экспертов в области здравоохранения были едины в том, что появления на рынке вакцины от коронавируса можно ожидать не ранее чем через 12-18 месяцев.

Уникальный проект

Мартин Бахман является также профессором иммунологии в Институте оспопрививания («Дженнеровский институт») Оксфордского Университета. На вопрос, откуда и почему он уверен в таких оптимистичных сроках, М. Бахман ответил, что такое «ускорение частично объясняется внедрением новых методов производства, при которых на основе эквивалента всего лишь двухсот литров бактериального биофермента, необходимого для производства вакцины, можно поставить на рынок от 10 до 20 миллионов прививочных индивидуальных доз. Эта вакцина уникальна благодаря своей огромной степени масштабируемости. На ее основе можно очень быстро производить миллиарды индивидуальных доз».

По сравнению с другими лабораториями, вакцина, разрабатываемая швейцарской командой, основывается на уникальном швейцарском подходе, в рамках которого используются так называемые «вирусоподобные частицы», которые — в отличие от самого вируса — не являются инфекционными и обеспечивают организму хорошую иммунную реакцию. Прототип вакцины был разработан в феврале 2020 года, всего через несколько недель после идентификации первого случая заражения коронавирусом в Китае. Он оказался позитивным в тестировании на лабораторных мышах, произведенная сыворотка успешно нейтрализовала вирус.

Гари Дженнингс (Gary Jennings) является генеральным директором швейцарской компании «SaibaВнешняя ссылка», успешно сотрудничающей с Бернским университетом. По его словам, швейцарские власти осознают, насколько важно разработать такую вакцину и насколько важно, в случае ее действенности, оперативно выдать ей все допуски, сертификаты и разрешения. «И если швейцарское правительство и надзорно-регулирующие органы хотят, чтобы эта вакцина была доступна для населения в течение этого срока, то есть до октября, то так и произойдет, за нами, учеными, дело не станет».

В поисках денег

Ассоциация SwissmedicВнешняя ссылка, национальный швейцарский надзорный орган, ответственный за сертификацию и мониторинг рынка лекарственных средств, подтвердил, что он уже оказывает поддержку проекту и что он проинформирован о состоянии научных исследований в этой области. Официальный представитель этой структуры Лукас Ягги (Lukas Jaggi) заявил порталу SWI swissinfo.ch, что «в нынешней исключительной ситуации мы можем реально рассчитывать на появления вакцины против нового коронавируса SARS-CoV-2 только в лучшем случае через 8, а то и через 14 месяцев».

«Swissmedic уделяет фактору времени большое внимания», — указал пресс-секретарь далее в своём письменном ответе. «Но безопасность и степень переносимости организмом такой вакцины — для нас все-таки главный приоритет. По этой причине критически важно, чтобы все компании и исследовательские группы обращались к Swissmedic уже на самых ранних стадиях их проектов, с тем чтобы мы могли сопровождать их и поддерживать еще до того, как они подадут заявку на получение сертификационных документов и всех необходимых допусков».

По данным компании Saiba, соучредителем которой является и Мартин Бахманн, разработка вакцины к моменту ее готовности к производству в товарных количествах обойдется примерно в 100 миллионов швейцарских франков. Некоммерческий фонд University Hospital Zurich FoundationВнешняя ссылка уже выразил заинтересованность в поддержке этого исследовательского проекта. Генеральный директор Saiba Г. Дженнингс также сообщил, что у него уже прошли переговоры с фармацевтическими гигантами Novartis и Lonza.

К настоящему времени около 2,5 миллиона человек по всему миру прошли положительное тестирование на коронавирус, и около 170 000 человек умерли от него. В Швейцарии на данный момент зарегистрировано 27 800 случаев положительного тестирования и около 1 460 летальных исходов (по состоянию на конец дня 21-го апреля 2020 года).



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