Бананы являются весьма популярным продовольственным товаром на рынках всего мира, однако отходы от них пока утилизируются без пользы. (Keystone / Piyal Adhikary)

Хлопок — король натуральных волокон, но для его производства требуются колоссальные объёмы водных ресурсов. В бывшем СССР из-за этого погибло Аральское море, и не случайно, что в наши дни ученые лихорадочно ищут, чем можно было бы заменить этот вид сырья. В Швейцарии они давно уже экспериментируют с волокнами из стеблей бананов и крапивы, с вискозой и льном. Но насколько реально найти замену белому золоту?

Одним из крупнейших производителей и экспортёров хлопка, наряду с республиками Средней Азии и Таджикистаном, является Индия. Однако только в текущем году «Ассоциации производителей хлопка Индии» (Cotton Association of IndiaВнешняя ссылка) уже пришлось трижды снижать прогнозы по урожаю на сезоны 2018-2019 годов, причем каждый раз в качестве основной причины недорода она называла нехватку воды. Засуха, близкая в некоторых районах Индии к настоящей катастрофе, принуждаем крестьян уничтожать посевы хлопка с тем, чтобы хоть как-то сохранить в почве остатки влаги.

«Той воды, которая была использована для выращивания хлопка, экспортированного Индией в 2013 году, хватило бы для того, чтобы в течение года на 85% обеспечивать водоснабжение всей страны с населением 1,24 миллиарда человек, из расчета 100 литров воды на человека ежедневно, в то время как сейчас более 100 миллионов граждан Индии вообще не имеют доступа к чистой питьевой воде», — сообщает английская газета The GuardianВнешняя ссылка.

Индия, кроме того, является крупнейшим в мире производителем бананов, большая часть которых потребляется внутри страны. Банановое производство тоже является проблемой для индийских фермеров, но уже по другой причине. Продуктивная часть растения, которая приносит плоды, известная как псевдостебель, должна быть удалена после каждого сбора урожая. Её вывоз обходится фермерам примерно в 8 000 –10 000 рупий (112–140 швейцарских франков) с гектара. А ведь эта зелёная масса могла бы стать источником не расходов, но доходов.

Швейцарские инновации

Помочь решить эту проблему могли бы разработки и идеи швейцарских учёных. Так, например, в Высшей школе прикладных наук Люцерна (Hochschule Luzern – HSLUВнешняя ссылка) сейчас реализуется проект, связанный с альтернативными источниками сырья для производства тканей. В его рамках как раз псевдостеблям отводится центральная роль, потому что, как показывают первые результаты, они вполне могут превращаться в качественную и экологичную пряжу.

Weltweiter durchschnittlicher Wasserverbrauch von pflanzlichen Naturfasern Grafik: Weltweiter durchschnittlicher Wasserverbrauch von pflanzlichen Naturfasern

«Цель нашего проекта совершенно практична — создать готовый прототип, который можно было предложить компаниям-производителям. Наш главный аргумент в пользу использования именного банановых волокон состоит в том, что, в отличие от хлопка, они представляют собой бесплатные отходы основного производства», - говорит куратор проекта Тина Мур (Tina Moor). Обычно дизайнеры текстиля начинают свою работу с выбора сорта пряжи, однако в рамках данного проекта они её не выбирают, а сами сначала изготавливают.

Побывав в Индии и посетив Сельскохозяйственный университет «НавасариВнешняя ссылка» в штате Гуджарат, команда из Люцерна сделала вывод, что их индийские коллеги уже довольно активно экспериментируют с производством волокон, но подходящей пряжи, да еще в товарных количествах, им пока получить не удалось. Тина Мур пыталась было заинтересовать индийские фабрики по производству джута начать изготавливать банановые волокна и пряжу из них, но её попытки не увенчались успехом.

«Я привезла 40 кг бананового волокна из Индии в Швейцарию и пыталась с ним что-то сделать», — говорит Тина Мур. В результате длительного процесса проб и ошибок ей удалось разработать метод получения волокон из стебля банана, из которых потом можно было получать высококачественную, замечательную на вид и ощупь пряжу. Из неё она уже изготовила образцы ткани и в марте планирует показать их представителям розничных торговых сетей и учреждений на специализированной текстильной выставке.

«Интерес в целом у компаний есть, но им нужно сразу много пряжи, в товарных объемах», — говорит она, утверждая, что как раз Индия, где так много необходимого сырья, и есть идеальное место для производства именно таких требуемых объемов пряжи. Она считает, что там имеет смысл создать «двухфазное» производство, которое бы позволило напрямую превращать отходы в доходы.

На первом этапе для изготовления волокон могли бы быть использованы грубые части псевдостебля. Затем из этого волокна на уже существующих фабриках по производству джута могли бы производиться ковры или обивочные ткани. На втором этапе можно было бы использовать сердцевину псевдостебля: семьи фермеров могли бы в рамках надомного производства обрабатывать их на ручных ткацких станках, производя из полученных волокон для нужд швейной промышленности качественные ткани класса люкс.

Экзотические варианты

В глазах швейцарских ученых банановое сырьё — это не единственная альтернатива хлопку. Текстильная компания SwicofilВнешняя ссылка, специализирующаяся на производстве волокон и пряжи и расположенная недалеко от Люцерна, предлагает всем одёжным фирмам, ищущим альтернативные материалы, использовать… крапивную пряжу. «На каждом углу её не найти. А между тем это очень надёжное природное волокно, полученное, к тому же, без применения удобрений или пестицидов», — говорит генеральный директор компании Беда Риклин (Beda Ricklin).

В 2015 году компания была вынуждена временно прекратить его выпуск из-за землетрясения, которое негативным образом повлияло на бизнес поставщика крапивы в Непале. А пока компания продолжает выпускать пряжу из других экзотических альтернатив хлопку, включая как банановые волокна и пряжу, так и пряжу из конопли, бамбука и хитозана, получаемого из хитина, содержащегося в раковинах крабов и моллюсков. Пока, правда, мало какие из недавно разработанных альтернатив смогли пробиться к крупным производителям одежды.

Одним из наиболее успешных видов волокон является лиоцелл, текстильное волокно, получаемое химическим путём из целлюлозы и продвигаемое на рынке австрийской компанией Lenzing AG под брендом Tencel. Недавно крупная швейцарская швейная компания CalidaВнешняя ссылка включила эту пряжу в свою коллекцию. «Как материал лиоцелл очень устойчив, что и стало основной причиной, по которой мы начали работать с ним. Кроме того, он имеет чрезвычайно приятную текстуру, поэтому одежду из него очень комфортно носить», — указал представитель компании Calida в интервью swissinfo.ch.

Treibhausgas-Emissionen verschiedener Kleidung Grafik: Treibhausgas-Emissionen verschiedener Kleidung

Компания начала использовать это волокно восемь лет назад, но весь первый год она потратила только на разработку возможной номенклатуры продукции на основе лиоцелла. Добиться подходящей текстуры — не единственная задача! Нужно было ещё убедить потребителя в том, что такой новый тип ткани является и носким, и модным, и экологическим видом материала. Для этого нам пришлось сотрудничать с блогерами и социальными сетями, а также провести переподготовку персонала, занимающегося продажами».

Переход на био-хлопок

Несмотря на весь свой потенциал экзотические натуральные волокна в ближайшее время не смогут полностью заменить хлопок, который занимает 30% рынка натуральных волокон. Поэтому в ближайшее время перевод текстильной индустрии на рельсы устойчивого развития будет происходить, прежде всего, методом перевода производства хлопка на экологически приемлемые способы. Сейчас примерно 20%Внешняя ссылка от объема воды, необходимого для производства обычного хлопка, идет на нейтрализацию вредного воздействия пестицидов и удобрений.

Поэтому очевидным выходом является переход на органический био-хлопок, который обходится без химии, что позволит сразу сэкономить пятую часть используемой сейчас воды. «Почвы, на которых выращивается органический био-хлопок, отличаются повышенным содержанием углерода, что увеличивает водоемкость почвы и, следовательно, способствует устойчивости к засухе», — говорит Клаудия Келлер (Claudia Keller) из швейцарской компании Remei,Внешняя ссылка которая помогает компаниям закупать для их нужд органический хлопок.

Швейцарская сеть супермаркетов CoopВнешняя ссылка является одним из её клиентов и вторым по величине в мире продавцом натуральной одежды, произведённой из био-хлопка, выращенного с соблюдением элементарных социальных норм и положений в области охраны труда. Remei также продвигает на рынке индийский естественный хлопок сортов Arborium и Desi, которые гарантируют достойный урожай даже засушливых регионах.

Но для того, чтобы изменить привычки мировых производителей и потребителей текстиля, Швейцарии совершенно недостаточно контролировать внедрение и реализацию, уже оправдавших себя ранее лучших практик. На это указывает Нина Бахманн (Nina Bachmann) из «Швейцарской ассоциации производителей текстильной продукции» (Swiss TextilesВнешняя ссылка). «Швейцария — маленькая страна, и именно поэтому решающее значение имеет для нас сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и компаниями из стран Евросоюза».



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот

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