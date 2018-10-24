Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 11:00 24.10.2018 - 11:00

Изучение туберкулеза в одном из исследовательских центров Рио-де-Жанейро: символ риска показывает, что это помещение обладает статусом зоны повышенного контроля.

(swissinfo.ch)

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году от туберкулёза в мире умерло 1,6 млн человек, что гораздо больше совокупного количества жертв СПИДа и малярии. Учёные из Бразилии и Швейцарии пытаются расшифровать генетический код возбудителя туберкулёза и разработать метод, позволяющий подавить выработанную им за последние годы высокую степень сопротивляемости лекарственным препаратам. Серьёзным препятствием на пути этого проекта могут стать жёсткие бюджетные сокращения в научной сфере Бразилии.

В одной из лабораторий «Швейцарского института тропической медицины и проблем общественного здравоохранения» («Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut» или «Swiss TPHВнешняя ссылка») профессор Себастьян Ганьё (Sébastien Gagneux) хранит образцы биологического материала из самых разных регионов Бразилии. Доступ к ним он получил, в том числе, благодаря Фонду Освальдо Круза (Friocruz)Внешняя ссылка, ведущему научно-исследовательскому институту Бразилии в области здравоохранения.

«В настоящее время мы с бразильскими коллегами реализуем очень важный исследовательский проект в области изучения туберкулёза с целью выяснить, каковы особенности бактериальных штаммов, выявленных у пациентов конкретно в Рио-де-Жанейро и как часто один пациент является переносчиком сразу нескольких типов бактерий — возбудителей туберкулёза», — объясняет С. Ганьё. Возможно, что один из этих штаммов обладает множественной лекарственной устойчивостью к широкой группе медикаментозных средств, применяемых для лечения туберкулёза.

Это очень важная проблема, учитывая высокий уровень смертности, ассоциируемый с лекарственно-устойчивыми формами туберкулёза, к которым часто добавляется еще и комбинация ВИЧ-инфекции и туберкулёза. «Самая большая проблема в современном мире — это именно множественная сопротивляемость бактерий и вирусов. Сейчас во многих странах мы регистрируем виды туберкулёза, которые пока не поддаются излечению», — говорит учёный. Согласно последним статистическим данным ВОЗ в 2017 году число случаев резистентности к противотуберкулёзным препаратам в мире заметно возросло.

Ученые, исследующие медикаментозно-резистентные формы туберкулеза из Рио-де-Жанейро демонстрируют пробирку, в которой хранится туберкулезная бактерия Mycobacterium или палочка Коха.

(swissinfo.ch)

Так, за отчётный период туберкулёз, устойчивый к рифампицину, препарату, наиболее часто используемому в лечении этого заболевания, был диагностирован у 558 тыс. человек, причем в 82% случаев речь шла о туберкулёзе с множественной медикаментозной устойчивостью. В целом доля новых пациентов, резистентных к противотуберкулёзным антибиотикам первой линии, составила в прошлом году 3,5%. Этот же показатель в отношении лиц, уже проходящих соответствующую терапию, сразу подскакивает до 18%.

В городах болезнь распространяется быстрее

Доступ к образцам из Бразилии имеет огромное значение для научно-исследовательской работы в Швейцарии. Некоторые пробы были добавлены в группу из 259-ти штаммов бактерии Mycobacteriums turberculosis, более известной как «палочка Коха», доставленных в Конфедерацию из самых разных уголков света и исследованных командой профессора Ганьё.



В научной статье, опубликованной учёными из данного проекта в 2013 году в журнале Nature GeneticsВнешняя ссылка ими было показало всё генетическое разнообразие бактерий, что позволило сравнить «генетическое древо» человека и палочки Коха. Учёные пришли к выводу, что туберкулёз впервые появился в Африке примерно 70 000 лет назад и с тех пор сопровождает человечество на протяжении всей его истории. «По мере того, как люди перемещались в города с их антисанитарией и скученностью, заболевание становилось все более вирулентным», — говорит профессор С. Ганьё.

В настоящее время учёные стараются не только изучить механизмы развития и протекания болезни, но и понять, почему туберкулёз часто проявляется у инфицированных людей в разных частях мира совершенно одинаковым образом, в то время как возбудители болезни порой очень сильно отличаются друг от друга. Ответ на этот вопрос поможет отыскать эффективный способ борьбы с туберкулёзной палочкой.

«Большинство проектов в области разработки лекарств или вакцин против туберкулёза использует только один штамм бактерии. Однако составив своего рода «туберкулёзный атлас» и сравнив разные виды бактерий мы могли бы синтезировать медикаменты с универсальной действенностью, так что их можно было бы с одинаковым успехом применять для терапии больных туберкулёзом в самых разных регионах мира», — объясняет С. Ганьё.

Наука в кризисе

Научный проект, реализуемый Swiss TPH и фондом Fiocruz финансируется совместно. В Бразилии субсидию на него сумел получить Афранио Критски (Afrânio Kritski), профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ), крупнейшего федерального вуза Бразилии. Одновременно профессор является и членом Фонда поддержки науки, технологий и инноваций в штате Рио-де-Жанейро (FAPERJ). В Швейцарии деньги на проект поступают из средств Швейцарского национального научного венчурного фонда (SNFВнешняя ссылка), который в настоящее время поддерживает двенадцать разных исследовательских проектов с участием учёных из Бразилии.

Имеющиеся пока средства помогают дополнительно организовывать межгосударственные академические обмены. И в целом этот механизм мог бы очень хорошо работать, если бы не экономические проблемы, с которыми сейчас сталкивается Бразилия. «К сожалению, в настоящее время бразильская сторона испытывает значительные трудности в области финансирования данного проекта», — говорит С. Ганьё. «Мы-то свою долю вносим регулярно, а вот бразильские деньги часто задерживается, что отрицательно сказывается на реализации всей программы исследований».

Нынешний экономический кризис действительно является самой большой проблемой, с которой сейчас сталкиваются бразильские учёные. Только в 2017 году правительство Бразилии сократило бюджет, выделяемый на научные цели, сразу на 44%. На текущий год также запланировано сокращение еще на 15%. Ситуация настолько серьёзная, что в прошлом 2017 году два десятка видных представителя академической науки из самых разных стран, сплошь лауреаты Нобелевской премии, получившие эту награду за последние 40 лет, направили президенту Мишелю Темеру (Michel Temer) открытое письмо, в котором жёстко раскритиковали предпринятый его правительством секвестр бюджета, выделяемого на науку.

«Нам не хватает денег даже для проведения элементарной переписи больных туберкулёзом в штате Рио-де-Жанейро, не говоря уже о финансировании программ межгосударственного научного сотрудничества. Мы не можем удержать в науке молодежь. Денег на стипендии не хватает, поэтому перспективные студенты всё чаще уезжают в другие страны», — говорит А. Критски, который также является координатором проектов международного научного сотрудничества Бразильского научно-исследовательского сообщества по вопросам исследования проблем лечения туберкулёза «TB Network».

Старая дружба

Ведущими координаторами швейцарско-бразильского проекта являются профессор А. Критски и профессор А. Ганьё. Они познакомились много лет назад на посвящённом борьбе с туберкулёзом международном конгрессе учёных Латинской Америки. «Себастьян Ганьё активно участвует в дискуссиях научного сообщества по проблеме туберкулёза TB Network, особенно в его любимой области — сфере филогенеза, то есть генотипического анализа развития бактерии Mycobacterium tuberculosis», — говорит бразильский учёный. Учитывая финансовые проблемы бразильской науки поддержка, оказываемая проекту другими странами, например, Швейцарией, является в данный момент помощью, значение которой невозможно переоценить.

«Заболевание, которое десятилетиями игнорировали, в настоящее время является глобальной проблемой», — говорит профессор Себастьян Ганьё из «Швейцарского института тропической медицины и проблем общественного здравоохранения» в Базеле.

(swissinfo.ch)

«Благодаря проекту со Швейцарией у нас есть доступ к превосходной исследовательской инфраструктуре и к опыту профессора Ганьё в области филогенеза. К тому же наши молодые учёные, поработавшие в Базеле, смогли приобрести ценнейшие навыки и опыт», — говорит А. Критски. Впрочем, при всех проблемах Бразилия тоже не сидит сложа руки. «Благодаря своему географическому положению и размерам такая страна, как Бразилия, может лучше других изучить и понять профиль мутации различных бактериальных штаммов, как ассоциированных с мульти-резистентным туберкулёзом, так и просто наиболее распространённых в населении», — подчеркивает А. Критски.

Недостаток новых препаратов

В одном из семинаров Бразильского научно-исследовательского сообщества по вопросам исследования проблем лечения туберкулёза TB Network, прошедшем в г. Ресифи в начале сентября 2018 года, принимал участие и Драурио Баррейра (Draurio Barreira), врач и сотрудник Международного механизма закупки лекарств UNITAID. Основной задачей этой структуры является финансирование закупок лекарств и вакцин для борьбы против ВИЧ/СПИДа, туберкулёза и малярии. Д. Баррейра отвечает конкретно за туберкулёз и считает, что такие богатые страны, как Швейцария, не должны ограничивать свою помощь лишь поддержкой международного научного сотрудничества. «На всех развитых странах лежит большая социальная ответственность в том, что касается борьбы с туберкулёзом», — уверен он.

«Ведь это респираторное заболевание, то есть передающееся воздушно-капельным путем и против которого пока нет ни вакцины, ни работающих глобальных профилактических механизмов. А это значит, что ни одна страна не может считать себя застрахованной от туберкулёза». Бразильский врач имеет в виду, прежде всего, швейцарскую фармацевтическую промышленность, на долю которой приходится 40% экспорта Конфедерации. «В Швейцарии производится огромный перечень медикаментов для лечения туберкулёза, но качественно новых образцов в этом списке нет. За последнее время, то есть в 2012 и 2013 годах, на мировой рынок были выпущены только два совершенно новых препарата, разработанных в США и Японии, и это после более чем 40-летнего перерыва», — критикует Д. Баррейра.

А между тем опыт таких крупных швейцарских фармацевтических компаний, как Roche или Novartis, вполне можно было использовать для борьбы с заболеваниями, на которые мало кто сейчас обращает внимание, поскольку считается, что их уже победили раз и на всегда. «А ведь это совершенно не так. Сейчас для лечения резистентного туберкулёза используются препараты, основанные на комбинации до семи действующих веществ. Швейцария лидер в области синтезирования новых молекул, и она могла бы вполне начать производить качественно новые антитуберкулёзные препараты», — резюмирует Д. Баррейра.

Больше, чем от СПИДа и малярии Согласно последнему докладу ВОЗВнешняя ссылка о глобальной борьбе с туберкулезом сейчас этой болезнью в мире заражены 1,7 млрд человек, или 23% мирового населения. В острую фазу туберкулёз перейдёт, однако, только у небольшой части этих людей. В 2017 году на планете заболели туберкулёзом в острой форме 10 млн человек, из них умерло 1,6 млн. Туберкулез является девятой по частоте причиной смерти в мире, от него гибнет больше людей, чем в совокупности от СПИДа и малярии. Среди стран, наиболее затронутых этой проблематикой, выделяются Индия, за ней следуют Китай, Нигерия, Пакистан и Южная Африка. 26 сентября 2018 года в Нью-Йорке прошло первое Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по туберкулезу (ТБВнешняя ссылка). Его цель: интенсификация усилий по ликвидации ТБ и охвату профилактикой и помощью всех затронутых им людей. В совещании приняли участие 50 глав государств и правительств, а также ученые, медики и такие личности, как основатель компании Microsoft Билл Гейтс. В итоговом посланииВнешняя ссылка Совещания говорится о том, что к 2022 году под наблюдением в связи с туберкулезом будут находиться 40 млн человек, среди них 3,5 млн детей. Ежегодно на профилактику, диагностику и лечение туберкулеза будет требоваться 13 млрд долларов, а на научные исследования в этой области – еще 2 млрд. Искоренение туберкулеза до 2030 года также является одной из целей в области устойчивого развитияВнешняя ссылка, соглашение о достижении которых подписали 193 страны-члена ООН. Конец инфобокса



Перевод, адаптация и подготовка: Надежда Капоне.

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