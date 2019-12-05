Фотографии дна Женевского озера, сделанные активистами природоохранной организации Odysseus 3.1. Ящики с боеприпасами лежат на глубине от 45 до 55 метров. (Odysseus 3.1)

Сотни тонн неиспользованных боеприпасов захоронены на дне Женевского озера неподалеку от города Женева. Эти военные материалы были сброшены в воду озера известной автомобильной и военно-промышленной компанией Hispano-Suiza в 1950-60 годы. Защитники природы указывают на высокую степень риска, исходящего от данного «груза», а простые жители региона просто не в курсе этой проблемы.

Женевское озеро считается настоящей водной сокровищницей Европы. Оно находится на территории сразу двух стран: Франции (где оно носит название Озеро Леман) и Швейцарии (где его называют Женевским озером). Оно служит источником питьевой воды для региона с населением примерно в 900 тыс. человек. Но мало кто знает, что на его дне, равно как и на дне ряда других озер Швейцарии, скрывается опасная «военная начинка».

В интервью швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA эксперт по Женевскому озеру из Женевского университета Стефани Жираркло (Stéphanie Girardclos) подчеркнула, что наибольшее беспокойство у нее сейчас вызывает недостаток информации о положении с боеприпасами на дне. Мы не знаем также ни точного места их захоронения, но их объёма.

«Концы в воду»

На момент окончания Второй мировой войны швейцарские Вооруженные силы накопили огромные запасы расходных военных материалов, включая боеприпасы разных калибров и типов. Очень скоро возникла проблема их утилизации, поскольку боеприпасы тоже имеют срок годности, а их хранение стоит денег. В конце 1990-х гг. в стране стала известна информация о том, что значительные объемы боеприпасов были просто сброшены в воды швейцарских озер — Тунского, Бриенцского и Люцернского.

Из-за этого они стали объектом исследования и мониторинга, сейчас за их состоянием внимательно наблюдают, на данный момент боеприпасы, которые расположены в среднем на глубине 200 и более метров, находятся в удовлетворительном состоянии, а скорость коррозии металла весьма низка. А вот в Женевском озере ситуация иная: здесь утилизацией военных отходов занимались не Вооруженные силы, а частная военная компания. Стремясь как можно проще и дешевле избавиться от неиспользованных боеприпасов, она просто «спрятала концы в воду», то есть сбросила патроны в озеро. Как отмечает С. Жираркло, это было самое настоящее «экологическое преступление».

Официально практика захоронения боеприпасов в озере была запрещена кантоном Женева еще в 1962 году. Десять лет спустя то же самое сделал кантон Берн. В сентябре 2019 года экологическая организация «Одиссей 3.1Внешняя ссылка» провела собственное расследование, результаты которого ею было обнародованы в формате видеосюжета. Определив с помощью информации из открытых источников (технология Open Source Intelligence или OSINT) примерную зону сброса боеприпасов, активисты вышли в озеро на моторном катере и провели серию подводных исследований.

видео видео

В результате активисты сделали ряд немало порой просто пугающих открытий. Так, они собственными глазами увидели и при помощи камер зафиксировали целые штабеля ящиков с патронами, которые просто были разбросаны по дну. Большая часть тары была разбита либо серьёзно повреждена. Боеприпасы содержат в себе большое количество токсичных веществ и элементов, включая тяжелые металлы.

В случае коррозионного разрушения гильз все они могут попасть в воду и нанести огромный ущерб окружающей среде, и это при том, что ящики с патронами обнаружены и менее чем в 150-ти метрах от места забора питьевой воды. «Наша цель — не осуждать ошибки прошлого, но в том, чтобы оказать поддержку властям еще до того, как произойдет катастрофа», — говорится в видеоролике активистов.





Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!