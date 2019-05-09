Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 9:00

Власти изъяли у преступников 8,5 кг героина и около 10,5 кг материала для создания производных веществ (парацетамол и кофеин), а также 50 тыс швейцарских франков.

(Keystone)

Правоохранительные органы швейцарского кантона Фрибур обезвредили албанскую сеть, контролирующую незаконный оборот героина и действующую в нескольких регионах страны. В данном случае речь идет о десятках килограммов героина, коммерческая продажная стоимость которого составляет около 1 млн швейцарских франков.

Во вторник, 6 мая, правоохранительные органы сообщили, что после года расследований они постепенно перешли к плану ликвидации албанской преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом героина. Организация была активна также в кантонах Берн, Во и Женева.

В соответствующих кантонах во время расследований были проведены допросы двенадцати человек. Согласно заявлению властей, еще два человека были арестованы за границей и экстрадированы в Швейцарию в целях расследования.

Наркотики ввозились в больших количествах в Швейцарию, где их смешивали с другими веществами и оперативно передавали дилерам преступной сбытовой сети. Торговцы этой конкретной группировки посещали своих представителей в четырёх кантонах и сбывали им героин, сохраняя его в лесных тайниках.

Полиция Фрибура изъяла в общей сложности 8,5 кг героина и около 10,5 кг веществ, необходимых для синтезирования производных продуктов (парацетамол и кофеин), а также 50 тыс. швейцарских франков. Не исключено, что виновные предстанут перед судом в Швейцарии.

Героин: цифры и факты Швейцария нуждается в 250 кг диаморфина (химическое название героина) в год с целью реализации своих исследовательских программ в медицинской сфере. На его основе здесь производится медикамент диафин. Чтобы произвести такое количество сырья, необходимо засеять опийным маком (Papaver somniferum) поле площадью в 430 тыс. кв. метров, что соответствует 70-ти футбольным полям. Мировая площадь угодий, на которых под контролем ООН выращивается опийный мак, составляет 880 кв. километров, что равно площади Боденского озера. На этой площади в год производится 450 тонн морфина, из которых 80% перерабатывается в кодеин, вещество, необходимое для синтезирования обезболивающих средств и лекарств от кашля. В рамках нелегального производства опийных препаратов плоды мака надрезаются вручную, из разрезов выделяется сок — сырой морфин. Его обрабатывают уксусной кислотой и разного рода растворителями, получая так называемый «уличный героин». Доля чистого героина в такого рода «продуктах», предлагаемых на черном рынке, может быть разной. Героиновые наркоманы не знают, что он получает под маркой «героин» при совершении сделок купли-продажи «на улице», а потому использование таких наркотических субстанций сопряжено со значительным риском для здоровья.

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Подготовила Надежда Капоне

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