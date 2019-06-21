Согласно отчету Boston Consultancy Group (BCG) Швейцария занимает четвертое место в мире по количеству семейств, доходы которых исчисляются миллионами. Это глобальная тенденция: во всем мире число миллионеров продолжает расти.
По словам BCG сейчас в Швейцарии насчитывается около 500 тыс. домохозяйств с многомилионными доходами, что ставит швейцарцев на четвертое место в мире после США (около 15 млн), Китая (1,3 млн) и Японии (1,1 млн).
Это свидетельствует о стабильном росте объёма общественного богатства в Швейцарии: в 2016 году количество домохозяйств с многомилионными доходами составило 358 500, по данным другой консалтинговой фирмы, тогда Швейцария по данному показателю занимала седьмое место в мире.
Отчеты других консалтинговых и статистических агентствВнешняя ссылка также постоянно показывают, что число мультимиллионеров с состоянием от 5 миллионов долларов и более растет, одновременно с этим в Швейцарии по-прежнему самый высокий в мире уровень среднего благосостояния.
В отчете BCG, опубликованном вчера, говорится, что во всем мире в 2018 году число долларовых миллионеров выросло на 2% и сейчас их 22,1 миллиона. Было также установлено, что половиной мирового богатства владеет лишь 0,02% населения планеты.
Тем не менее, в отчете предсказываются грядущие в ближайшее десятилетие сдвиги, которые особенно касаются Африки и Южной Америки, где число миллионеров резко возрастет — на 10% и 9% соответственно.
Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, Keystone-SDA