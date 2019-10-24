Конфедерация заняла второе место в рейтинге после Норвегии. Всего было проанализировано 167 стран.

(© Keystone / Martial Trezzini)

Конфедерация заняла второе место в рейтинге стран с точки зрения качества и уровня жизни женщин. Рейтинг составила группа ученых из США и Норвегии. Всего было проанализировано 167 стран, положение женщин в них оценили по таким критериям как трудовая занятость, безопасность и представительство в органах власти и политике.

Кроме того, авторы опубликованного во вторник 22 октября рейтинга «Женщины, мир и безопасностьВнешняя ссылка», обнаружили, что Швейцария отличается относительно низким уровнем домашнего насилия против женщин и насилия со стороны партнеров. Швейцария также получила высокую оценку за высокую степень доступности для женщин банковских сервисов. Речь идет, прежде всего, о возможностях открывать свои собственные расчетные и накопительные счета и депозиты, пусть даже этот показатель снизился почти на два процентных пункта (до 58,9%) по сравнению с тем, каким он был в 2017 году, то есть в год первой публикации такого рейтинга.

ДОСЬЕ Парламентские выборы в Швейцарии 20 октября 2019 года 20 октября 2019 года в Швейцарии прошли парламентские выборы. Все подробности и результаты в этом досье.

По данным организаций, участвовавших в исследовании — «Института женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета» (Georgetown University’s Institute for Women, Peace and SecurityВнешняя ссылка) и Института исследований мира в Осло (Peace Research Institute OsloВнешняя ссылка) — рейтинг опирается на международные источники данных, собираемых и анализируемых с целью широкого изучения и измерения степени социального благополучия женщин с особым акцентом на обеспечение для женщин доступа к базовым политическим правам и возможностям в области семейной политики и в сфере функционирования фундаментальных общественных структур и институтов.

Рейтинг сфокусирован на трех основных областях: вовлеченность женщин в политическую и общественную жизнь, обеспечение правовых гарантий женщин, социальная и общественная безопасность. Помимо Норвегии (1-ое место в рейтинге) и Швейцарии (2-ое место), среди лидеров «гендерной революции» были названы Дания и Финляндия, которые поделили 3-е место, Исландия, оказавшаяся на 5-м месте, и Австрия, которая заняла 6-ю строчку. Россия в рейтинге находится на 51 месте, Украина на 105-й строчке, Беларусь на 38-ом месте, Грузия на 46-ом. В самом конце шкалы оказались Йемен, Афганистан и Сирия — у них наихудшие результаты.

Авторы рейтинга пришли к выводу, что во всем мире ухудшение качества жизни женщин часто связано, прежде всего, с гарантиями личной безопасности. Этот показатель в последние годы ухудшился почти в 50-ти странах мира. Успехи были достигнуты, прежде всего, в том, что касается доступа женщин к финансовым услугам. Сократилось и количество дискриминационных законодательных актов, увеличилась степень представительства женщинах в органах законодательной и исполнительной власти.

Выборы и политика

«Общенациональные выборы могут привести к большим переменам, как позитивным, так и негативным», — заявил ведущий автор-составитель рейтинга Джени Клугман (Jeni Klugman) информационному агентству Thomson Reuters. «Есть ряд стран, которые увеличили долю женщин в своих национальных законодательных органах. Есть также несколько стран, которые пошли другим путем».

За долю женщин в парламенте в рейтинге-2019 Швейцария получила средний балл, который, вероятно, увеличится в следующем году. Ведь, напомним, в результате прошедших в октябре 2019 года в Швейцарии парламентских выборов в Национальный совет (большую палату федерального парламента) всего было избрано 84 женщины, в результате чего их доля в этой палате парламента увеличилась и составила 42%.

Однако по другим важным показателям, включая долю женщин в корпоративном менеджменте высшего звена и проблему гендерного разрыва в оплате труда, Швейцарии есть, над чем поработать. В отчете Всемирного экономического форума от 2018 года в сфере «гендерного разрыва в области занятости и оплаты труда» Швейцария заняла 20-е место, что, правда, на одну позицию лучше по сравнению с предыдущим 2017-м годом.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, Reuters

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