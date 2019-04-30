Автомобиль модели Tesla X 100D поступил на вооружение полиции швейцарского кантона Базель-городской, фото сделано в декабре 2018 года.

(© Keystone / Georgios Kefalas)

На прошлых выходных полиция кантона Базель-городской начала эксплуатацию двух электрокаров от американского производителя Tesla. Эти машины принадлежат к числу в общей сложности семи суперсовременных автомашин этого типа, которые должны будут пополнить полицейский автопарк кантона в скором времени. Этому событию предшествовал ряд сложностей, связанных вначале с самой покупкой автомобилей, а затем — с вопросом защиты конфиденциальной информации.

Как сообщилоВнешняя ссылка кантональное городское базельское Министерство юстиции и безопасности (Justiz- und SicherheitsdepartementВнешняя ссылка), две из семи заказанных машин Tesla уже полностью готовы к эксплуатации, а сотрудники полиции завершили обучение, необходимое для приобретение начальных навыков управления этими инновационными транспортными средствами. Завершилось и прояснение вопросов, связанных с защитой данных, ведь машины от «Тесла» постоянно «общаются» с сетью, оставляя после себя заметный «цифровой след».

По итогам проработки всех релевантных проблем в области дата-безопасности официальный Уполномоченный правительства кантона по защите персональных данныхВнешняя ссылка Беат Рудин (Beat Rudin) подготовил заключительный отчет, специально посвященный работе этими высокотехнологичными транспортными средствами и содержащий базовые рекомендации в плане соблюдения режима информационной безопасности при их эксплуатации.

Среди рекомендаций, в частности, пресса Швейцарии отметила пункт, в котором высказывается совет заменить предустановленную на машине SIM-карту от компании Tesla на отечественную, то есть швейцарскую. Изначально Б. Рудин рекомендовал полностью отказаться от использования электромобилей «Тесла» до тех пор, пока не будут окончательно решены все вопросы, связанные с защитой данных. Затем он пояснил, что у него не будет возражений против использования этих транспортных средств, если будут приняты по крайней мере восемь его рекомендаций.

Спорное решение

В марте 2018 года правоохранительные органы кантона Базель-городской объявили о решении заказать и поставить себе на вооружение семь автомобилей «Тесла» в качестве патрульных машин быстрого реагирования. Стоимость каждой такой машины составляет 140 000 швейцарских франков, что значительно дороже стоимости стандартного полицейского автомобиля. Понятно, что многие местные политики поспешили осудить этот шаг как излишнюю расточительность за счет денег налогоплательщиков.

Однако сторонники обновления автопарка и перевода его на высокотехнологичные образцы автотранспорта настаивали на том, что работа с машинами «Тесла» даст возможность снизить затраты на топливо и техническое обслуживание, а также сократить степень негативного воздействия на окружающую среду. В декабре 2018 года вопрос покупки машин Tesla и вовсе перерос в скандал, когда стало ясно, что новые машины обладают, мягко говоря, более чем несовершенной системой защиты конфиденциальных данных.

Так, система искусственного интеллекта, которой оборудована каждая Tesla, постоянно собирала и пересылала через интернет своему производителю самые разные виды данных, включая и местоположение данного транспортного средства. В адрес кантональный полиции тогда высказывалась резкая критика, так как «прежде, чем закупать машины, правоохранители должны были провести адекватную оценку рисков, существовавших в области защиты чувствительной информации».

В феврале 2019 года дебаты возобновились, но уже из-за экспертного заключения, сделанного соответствующим комитетом кантонального парламента, в соответствии с которым автомобили были приобретены без соблюдения действующих в кантоне правил организации закупок для нужд муниципальных органов власти и без проведения публичных конкурсных торгов (тендеров). На данный момент в Базель прибыли пока только три машины из семи заказанных, две из них уже вышли на службу, одна остаётся в резерве. Остальные четыре машины Tesla, как сообщили в кантональном Министерстве юстиции и безопасности, должны поступить к концу текущего 2019 года.





Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, Keystone-SDA/swissinfo.ch

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