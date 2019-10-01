Ferrari и Bugatti на аукционе в кантоне Во.

(sda-ats)

Коллекция из 25 роскошных автомобилей, изъятых в Швейцарии у вице-президента Экваториальной Гвинеи в рамках следствия по делу об отмывании денег, была продана вчера на аукционе. За супер-болиды выручили 27 миллионов швейцарских франков.

Двадцать пять роскошных автомобилей, принадлежавших Теодорину Обиангу (Teodorin Obiang), сыну президента Экваториальной Гвинеи, были проданы с аукциона в воскресенье в кантоне Во, в деревне Шезёре (Chéserex). Всего выручка от продажи составила 23,4 миллиона франков, изначально устроители аукциона надеялись собрать в общей сложности 18,5 млн. франков.

Суперкары были конфискованы Женевским судом, который вел расследование по факту отмывания денег против Теодорина Обианга и еще двух человек, обвиняемых в ненадлежащем управлении государственными активами. В феврале 2019 года женевские власти объявили, что закрыли дело. Автомобили же решено было продать на аукционе, а собранные деньги передать на осуществление социальной программы на родине диктатора. Со своей стороны Экваториальная Гвинея согласилась выплатить Женеве 1,3 миллиона франков для покрытия судебных издержек.

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Среди автомобилей, проданных с аукциона BonhamsВнешняя ссылка, находились семь Ferrari, три Lamborghini, пятерка Bentley, а также по одной автомашине марок Maserati и McLaren, причем некоторые были приобретены прямо на Международном автомобильном салоне в Женеве в 2013 году. Самыми дорогими стали Lamborghini Veneno 2014 года, который был продан за 8,28 млн. франков, и Koenigsegg One 2015 года, ушедший за 4,6 млн. франков. Кто же был их владельцем?

Расточительность и экстравагантный образ жизни

Человек по имени Теодорин Обианг, вице-президент Экваториальной Гвинеи и сын президента Теодоро Обианга Нгема (Teodoro Obiang Nguema). В этой маленькой нефтяной стране в центральной части Африки процветают коррупция, кумовство, воровство и непотизм. По данным Transparency International здесь один из самых высоких уровней коррупции в мире, а большая часть населения по-прежнему живет в бедности. Нынешний президент, которому сейчас 77 лет, возглавляет Экваториальную Гвинею уже в течение 40 лет, придя к власти в 1979 году в результате военного переворота.

Сегодня он занимает первое место в мире по продолжительности пребывания на президентской должности среди всех ныне действующих глав государств (кроме королевы Великобритании и султанов Брунея и Омана, но те все-таки являются монархами). «Форбс» оценивает его состояние в 600 миллионов долларов.

Теодорину Обиангу, известному своей расточительностью и экстравагантным образом жизни, по мнению политических экспертов Африки предстоит стать преемником отца. В 2017 году его приговорили в Париже к трем годам тюремного заключения и штрафу в 30 млн евро за мошенничество в сфере частной собственности. Во Франции ему принадлежат парижский особняк-отель, гоночные и другие автомобили класса люкс, брендовая одежда. Решение суда он, разумеется, обжаловал.

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