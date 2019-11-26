Часы марки Patek Philippe, модель Grandmaster Chime из стали с двойной индикацией (двойным циферблатом).

(Christie's)

Плитка шоколада за 640 швейцарских франков — что это, очередное доказательство того, что мир сошел с ума, или это всего лишь признак здоровой рыночной экономики? Не важно, как Вы ответите на этот вопрос: когда дело касается дороговизны товаров и услуг, то Швейцария уже является обладателем ряда мировых рекордов!

Часы Конец инфобокса

«Когда аукционист в последний раз ударил молотком и закончил торги на отметке в 31 млн долларов, зрители вскочили на ноги и разразились бурными криками и громовыми аплодисментами!» — писала газета Financial TimesВнешняя ссылка 11 ноября 2019 года. И было чему хлопать, ведь тогда в Женеве был установлен мировой рекорд продажи часов с аукциона.

Модель Grandmaster Chime была выпущена в 2014 году ограниченной серией по случаю 175-летия швейцарской часовой компании Patek Philippe, и уже тогда она стоила около 2,5 млн швейцарских франков. Экземпляр же, проданный 11 ноября, уникален уже тем, что он был единственным, выполненным из стали. Лот был оснащен двумя циферблатами (часы переворачиваются), 20-тью специальными функциями и 5-тью звуковыми сигналами.

Часы были проданы на аукционе в ходе благотворительного мероприятия, на котором часовщики предлагают уникальные часы для сбора денег на исследование миодистрофии Дюшенна. Впрочем, женевским аукционным домам к мировым рекордам не привыкать — будь то продажа бриллиантов или вина.

Шоколад Конец инфобокса

Этот кусочек шоколада лучше всего есть медленно, растягивая наслаждение: 80-граммовая плитка шоколада La ChuorsaВнешняя ссылка, изготовленная цюрихским шоколатье AttimoВнешняя ссылка, стоит 640 швейцарских франков (41 тыс. рублей или 17 тыс. гривен). При цене 8 000 швейцарских франков за килограмм этот шоколад вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогойВнешняя ссылка в мире.

Плитка шоколада La Chuorsa.

(Attimo)

При его изготовлении используются такие ингредиенты, как шафран, выращенный в швейцарской деревне Мунд (Mund, кантон Вале), особо приготовленные апельсиновые дольки и 68-процентный шоколад Чуао из Венесуэлы, который, как утверждает производитель Attimo, такого высокого качества, что «лучшие в мире шоколатье заказы на него размещают на 19 лет вперед».

Лекарство Конец инфобокса

Может ли одна доза медикамента стоить 2,1 млн долларов? Может. В мае 2019 года надзорные власти США одобрили препарат генной терапии швейцарской фармацевтической компании Novartis, созданный специально для лечения такой смертельной детской болезни, как спинально-мышечная атрофия. Тем самым лекарство стало самым дорогим медицинским препаратом в истории. Имеет ли такой ценник вообще право на существование?

Генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан заявил, что генная терапия дает надежду на излечение смертельных генетических заболеваний с помощью одной только дозы. Нынешнее альтернативное лечение спинальной мышечной атрофии — медикамент, который принимается пожизненно четыре раза в год. Его цена составляет 750 000 долларов в первый год, а затем по 350 000 долларов на каждый следующий год, то есть около 4 млн долларов — на десятилетие. Экономия налицо!

Тем не менее, у критиков было много вопросов, в том числе в плане того, действительно ли такие лекарства помогают от смертельных недугов, насколько этично манипулирование генами — не говоря уже о том, кто на самом деле будет платить за такое лечение?

Мясо Конец инфобокса

В Швейцарии, согласно Индексу цен на мясо 2017 годаВнешняя ссылка самые высокие в мире цены на мясо и мясопродукты в мире. Здесь они на 142% дороже, чем в среднем на планете. Вслед за Швейцарией, но со значительным отрывом, идет Норвегия, где мясо дороже «всего лишь» на 64%. Особенно дорога — по сравнению с другими странами — в Швейцарии курятина.

Причины таких цен объясняются высокими производственными затратами (зарплата, социальное страхование, энергия, удобрения, ветеринарные счета, расходы на строительство, страхование и корма для животных), а также соблюдением минимальных стандартов благосостояния животных.

Наконец, цены в Швейцарии высоки просто потому, что потребители готовы платить такие деньги. Согласно исследованию 2016 года швейцарцы готовы заплатить на 27% больше за местную говядину, курицу или свинину, чем за импортное мясо.

Развлечения Конец инфобокса

Если вам нужны дешевый отдых и развлечения, то дважды подумайте, прежде чем отправиться в Цюрих или Женеву. Ведь эти два швейцарских города, согласно международному рейтингу Worldwide Cost of Living Survey 2019, являются самыми дорогими в мире именно по этим двум категориям.

Как рассказала порталу swissinfo.ch автор рейтинга Роксана Славчева (Roxana Slavcheva), к расходам в категории «Отдых и развлечения» относятся «расходы на приобретение телевизора, компьютера, подписка на газеты или журналы, цена билетов в кино или в театр, а также средняя стоимость похода в ресторан».



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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