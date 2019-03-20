Билеты в оперу или театр в Швейцарии, как правило, стоят очень дорого. В то же время существуют и бесплатные развлечения: например прямая трансляция под названием «Опера для всех», которую театр Цюриха организует каждое лето. Фотография была сделана в июне 2018 г. (Keystone)

Если вам нужен дешевый отдых и развлечения, то непременно избегайте Цюриха или Женевы — по данным категориям эти два швейцарских города стали самими дорогими в мире, о чем проинформировал глобальный рейтинг стоимости жизни Worldwide Cost of Living Survey 2019.

Согласно опубликованному рейтингу, составленному на основе данных Economist Intelligence Unit (EIU), расследовательской редакции британского журнала «Экономист», Цюрих является четвертым по дороговизне городом в мире. Первое место заняли одновременно Сингапур, Париж и Гонконг. За Цюрихом, на пятом месте, находятся Женева в компании с японской Осакой.

«В целом в последние несколько лет именно в европейских городах мы наблюдаем самый высокий уровень расходов сразу в нескольких жизненно важных категориях, таких, например, как „Уход за домом“ и „Предметы личной гигиены“, а также „Отдых и развлечения“. Цюрих и Женева фактически всегда возглавляли список из 133-ти городов, в которых мы проводили опросы по этим категориям», — рассказала порталу swissinfo.ch автор рейтинга Worldwide Cost of Living Survey 2019 Роксана Славчева (Roxana Slavcheva).

«Цюрих и Женева — это, и в самом деле, единственные два города, которые попали в наше исследование в Швейцарии, но это просто потому, что мы традиционно берем именно их для расчета стоимости жизни в стране в целом в качестве репрезентативных локаций». По словам Роксаны Славчевой к расходам в категории «Отдых и развлечения» относятся «расходы на приобретение телевизора, компьютера, подписка на газету или журнал, а также цена билетов в кино или в театр, а также и стоимость похода в ресторан».

Что касается Швейцарии, то здесь очень часто многие исследования стоимости жизни концентрируются на стандартных расходах и на стоимости, например, чашки кофе или же бутерброда типа «биг-мак». А между тем стоимость некоторых отдельных видов товаров и услуг, редко попадающих в такого рода исследования, может быть даже еще выше, чем это утверждается в рейтинге EIU:

(swissinfo.ch)

Роксана Славчева отметила, что в традиционно дорогих городах, таких как Париж, Сингапур, Цюрих, Женева, Копенгаген и Гонконг, структура расходов на жизнь становится всё более схожей.

«Это свидетельствует о том, что глобализация действительно не является пустым словом и что вызванное ею сходство вкусов и потребительских предпочтений также становится объективным фактом. Причем общая стоимость жизни неуклонно повышается даже там, где все еще сохраняется относительно дешевизна продуктов питания — из-за роста расходов на ЖКХ и повышения транспортных расходов», — пояснила она.

«Более примечательным является резкое падение рейтинга городов с развивающейся экономикой — таких, как Стамбул, Ташкент, Москва и Санкт-Петербург — прежде всего, из-за устойчиво высокой инфляции». Самыми дешевыми для жизни городами в рейтинге были названы Каракас в Венесуэле и Дамаск в Сирии, которые оказались, соответственно, на 85% и 75% дешевле, чем Нью-Йорк.

Стоимость жизни в мире В основе рейтинга Worldwide Cost of Living лежит опрос, проводимый расследовательской редакцией британского журнала «Экономист» (EIU) раз в два года и представляющий собой рейтинговый анализ данных о стоимости 160-ти основных товаров и услуг (к ним относятся продукты питания, напитки, одежда, предметы домашнего обихода и предметы личной гигиены, аренда, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, помощь по дому и расходы на отдых) в 133-ти городах в 93 странах мира. Используемые тарифы и цены не являются рекомендованными розничными ценами или затратами производителей, они представляют собой суммы, которые в реальности платит покупатель. Рейтинг позволяет проводить сравнения стоимости жизни в различных городах. Все города сравниваются с базовым городом Нью-Йорк, индекс которого определен как 100. Опрос проводится уже более 30 лет. (Источник: EIU)

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Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот, swissinfo.ch

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