Фонд солидарности Glückskette не выплачивает деньги пострадавшим напрямую, а передает их своим партнерским организациям: католической благотворительной организации Caritas и светскому «Швейцарскому Обществу Красного Креста».

(Keystone)

Четверг 16 апреля 2020 года в Швейцарии объявлен общенациональным днём пожертвований в пользу жертв коронавирусной пандемии. Швейцарский фонд социальной взаимопомощи Glückskette — «Швейцарская солидарность» — сбор средств на эти цели ведет уже с конца марта, но финальный аккорд в данном процессе предстоит сделать именно сегодня. Все деньги пойдут на помощь реальным людям, ни один франк не будет использован «нецелевым образом», в этом можно быть уверенным.

В прошедшие пасхальные выходные Швейцария доказала, что она вполне способна проявлять солидарность и ответственность. Призыв «Оставайтесь дома, спасите чью-то жизнь» стал для швейцарцев не догмой, но руководством к действию. Кроме того, с начала марта граждане уже пожертвовали по призыву фонда социальной солидарности GlücksketteВнешняя ссылка более 17 млн франков.

Neuer Inhalt newsletter subscription Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

При поддержке национальной общественной телерадиокомпании SRG SSR, в состав которой также входит сайт швейцарского иновещания на 10 языках SWI swissinfo.ch, она ведет сбор денежных средств в пользу пострадавших от пандемии коронавируса в Швейцарии. Чем отличается этот сбор от множества предыдущих? На этот раз особенно отличились многие юридические лица, компании и фирмы, выплатившие буквально миллионы в качестве пожертвований.

Об этом рассказывает Приска Шпёрри (Priska Spörri), пресс-секретарь организации Glückskette — «Швейцарская солидарность». «Я работаю на нынешней должности здесь уже десять лет, но никогда еще прежде кампания по сбору пожертвований не давала таких щедрых результатов».

Акции по сбору денежных средств по всей стране

«Немалые суммы уже поступили благодаря многочисленным кампаниям по сбору денег, организованным как крупным бизнесом, так и просто частными лицами», — говорит П. Шпёрри. Среди них отдельного внимания и благодарности заслуживает акция «Пасхальная корзинка» («Osterkorb»), организованная «Швейцарской ассоциацией флористов» («Schweizer FloristenverbandВнешняя ссылка»). Жертвуя 10% от своей совокупной выручки, «Ассоциация» помогает особо уязвимым гражданам страны.

А ведь именно на цветочные магазины сейчас обрушились все самые неприятные последствия карантина. Вспомним, сколько в последние недели появилось в СМИ фото и видеоматериалов, запечатлевших, как производители этой нежной продукции своими руками уничтожают целые грузовики с цветами и рассадой. Ярмарки, выставки, свадьбы — все пышные массовые мероприятия этой весной пришлось отменить. И судьба всех этих цветов была предрешена.

По словам Урса Майера (Urs Meier), исполнительного директора «Ассоциации флористов», многие ее участники откликнулись на призыв помочь людям, предлагая потенциальным клиентам возможность самовывоза цветочного товара или же доставку цветов на дом. «Для нас важно найти в этой сложной ситуации для всех наилучшее из возможных решений», — говорит он.

Именно из этих же соображений и была спонтанно запущена акция «Пасхальная корзинка». «Жертвуя такую большую сумму, целых 10% от общей выручки, полученной за счет продаж пасхальных цветочных украшений, принявшие в ней участие флористы проявили настоящую солидарность с жертвами коронавируса», — говорит У. Майер.

«Челлендж» в соцсетях

Одним из составных элементов акции по сбору пожертвований является так называемая «Chaine de SolidaritéВнешняя ссылка», или «Цепочка солидарности», которая подразумевает возможность рассказать в социальных сетях о своем личном вкладе в борьбу с вирусом в уже знакомом формате «челленджа» («вызова»). В рамках этой акции пользователи делают небольшие видеоролики и размещают его затем в соцсетях под хэштегом #SwissSolidarityChallengeВнешняя ссылка. «Челендж» проходит с 14 апреля и завершится сегодня 16 апреля 2020 года в 23.00 по швейцарскому времени.

Сценарий ролика прост: участник получает «из-за кадра» смятый лист бумаги, разворачивает ее и рассказывает о своем личном солидарном вкладе в борьбу с пандемией. Затем герой ролика опять комкает лист и виртуально передает его дальше по эстафете. Каждая публикация такого видео эквивалентна пожертвованию в размере 5-ти франков. Реальные же деньги выплатят из своих бюджетов фонду Glückskette компании, выразившие готовность участвовать в данном проекте.

Glückskette: Beispielvideo #SwissSolidarityChallenge Пример видео для Glückskette в соцсетях с хештегом #SwissSolidarityChallenge Glückskette: Beispielvideo #SwissSolidarityChallenge

Финальную точку в процессе сбора средств поставят в четверг 16-го апреля в День национальной солидарности с жертвами коронавируса. По традиции в такие дни в Швейцарии известные и знаменитые люди принимают участие в специальной телефонной кампании, принимая звонки от тех, кто не может сделать пожертвование онлайн. На этот раз одна из фирм предоставила для акции услуги своего колл-центра.

«В этот день мы хотели бы снова символически продемонстрировать нашу солидарность и показать, что все мы швейцарцы держимся вместе даже в такие трудные времена», — говорится на сайте фонда Glückskette.

Куда идут пожертвования?

Фонд солидарности Glückskette не выплачивает деньги пострадавшим напрямую, а передает их своим партнерским организациям: католической благотворительной организации CaritasВнешняя ссылка и светскому «Швейцарскому Обществу Красного КрестаВнешняя ссылка», а также региональным представительствам таких структур, как Организация помощи нуждающимся «ArbeiterhilfswerkВнешняя ссылка» и Организация защиты интересов пожилых людей «Pro SenectuteВнешняя ссылка».

«Мы также изучаем возможность поддержки организаций в сфере продовольственной помощи. На втором этапе мы планируем работать и с другими благотворительными организациями в Швейцарии», — указывает фонд Glückskette на своем сайте. Эти организации помогают семьям, оказавшимся в действительно сложной финансовой ситуации.

Как говорится, например, в одном из репортажей на сайте SRF NewsВнешняя ссылка, организация Caritas поддерживает людей не только ваучерами на еду, но и — в экстренных случаях — живыми деньгами в размере до 1 000 франков. А организация Pro Senectute уже смогла, благодаря пожертвованиям «на коронавирус», наладить в кантоне Цуг скоординированную помощь для пожилых людей прямо по месту их жительства.



Как и где осуществить пожертвование? Деньги можно перевести непосредственно через сайт фонда GlücksketteВнешняя ссылка или почтовым переводом на счет Postkonto CP 10-15000-6. Тот, кто не может воспользоваться ни тем, ни этим способом, может позвонить по телефону 0800 87 07 07 и так заявить о своем пожелании пожертвовать ту или иную сумму.

Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!