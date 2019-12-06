Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 13:28

Компания Swissmint заявила, что она в целом ожидала, что спрос на монету будет высоким, но то, что произошло в реальности, носило совершенно беспрецедентный характер. (Swissmint)

Предварительная запись на право приобрести памятную монету, выпушенную швейцарским монетным двором Swissmint в честь швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершена по причине чрезвычайно высокого мирового спроса на этот нумизматический раритет. Всего на данный момент своих покупателей очень быстро нашли 33 тыс. экземпляров серебряной монеты «Роджер Федерер».

«Эти моменты больше не доступны в нашем интернет-магазине», — заявил вчера в четверг 5 декабря SwissmintВнешняя ссылка. Однако отчаиваться не следует. «В день выпуска 23 января 2020 года в продажу поступит оставшееся количество в размере 22 тыс. экземпляров. Еще 40 000 серебряных монет серии Roger Federer будут выпущены в мае 2020 года», — добавил Монетный двор Швейцарии.

Всего за три дня онлайн-магазин Монетного двора Швейцарии посетили 12,9 миллиона человек, что временами приводило к обвалу сайта. Компания Swissmint заявила, что она в целом ожидала, что спрос на монету будет высоким, но то, что произошло в реальности, носило совершенно беспрецедентный характер. Напомним, что Swissmint выпустит две монеты в честь Роджера Федерера.

монеты монеты

Первой станет серебряная монета, которая будет выпущена в оборот 23 января 2020 года. Второй будет золотая монета достоинством в 50 швейцарских франков «Roger Federer» уже другого дизайна, которая поступит в оборот в мае 2020 года. Исходя из повышенной степени популярности монеты Swissmint впервые в истории устроил предварительную запись на право покупки серебряной монеты достоинством в 20 швейцарских франков (1 франк — 64 рубля или 27 гривен).

Посол Швейцарии

Идея была в том, чтобы устроить такую распродажу со 2 по 19 декабря. Однако в связи с зашкаливающим спросом все завершилось гораздо раньше. Анонсируя монеты в прошлое воскресенье, Swissmint заявил, что обоснованием выбора Роджера Федерера в качестве «лица проекта» стали как его спортивные заслуги, так и деятельность в сфере благотворительности.

Теннисист руководит, в частности, Фондом помощи детям Южной Африки, кроме того, он был первым швейцарским послом доброй воли ЮНИСЕФ. Как заявляет Swissmint, Роджер Федерер является «идеальным послом Швейцарии», уникальным образом воплощая в себе одновременно деловую, внешнюю и спортивную привлекательность, но при этом еще и типично швейцарскую скромность.

Swissmint периодически выпускает памятные монеты в честь важных исторических событий, важных персонажей и общественно значимых структур и организаций. В 2019 году, например, памятные монеты были посвящены высадке на Луну в рамках миссии «Аполлон-11» и столетию национального швейцарского цирка «Кни».

Звёзды спорта Народ против Роджера Федерера, или Кто владеет берегом озера? Роджер Федерер возможно построит на берегу Цюрихского озера виллу с выходом к воде. Народ требует, чтобы берег оставался в общественном пользовании. Этот контент был опубликован 15 августа 2019 г. 9:44



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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