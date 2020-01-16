Швейцарцы, опрошенные для «Барометра прогресса», в основном удовлетворены своей жизнью (64%), но тем не менее больше половины (56%) с беспокойством смотрят в будущее.

(Keystone)

Сравнение разных стран в «Барометре прогресса» банка Credit Suisse (CS-FortschrittsbarometerВнешняя ссылка) показывает, что швейцарцы хотели бы, чтобы в их жизни прогресса стало меньше или, по крайней мере, чтобы он замедлился. В этом исследовании, опубликованном в начале этой недели, сравниваются 16 стран мира по различным категориям с точки зрения их отношения к прогрессу.

В опросе в каждой стране принимало участие по 1 000 респондентов, которые указали, в частности, каким бы они хотели видеть дальнейший прогресс в своей стране. По шкале от минус 100 (прогресс должен быть замедлен) до плюс 100 (прогресс должен быть ускорен), Швейцария набрала минус четыре балла.

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Это означает, что швейцарцы в целом не особо прогрессивны и уступают по этому показателю американцам (+1) и австралийцам (+2). Исследование было опубликовано совместно с Научно-исследовательским институтом изучения общественного мнения GFS Берн.

Высокий уровень жизни в качестве причины

По словам руководительницы исследования Хлое Янс (Cloé Jans), тот факт, что швейцарцы хотели бы видеть замедление прогресса, можно объяснить высоким уровнем жизни в стране. «Чем выше уровень благосостояния, который измеряется показателем ВВП на человека в стране, тем меньше желание ее граждан к прогрессу», — уверена она.

Эта мысль подтверждается тем, что респонденты из пороговых стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Бразилия (+33), Китай (+31), Индия и Южная Африка (обе +19), хотели бы прогресса больше всех в мире. Многие страны Азии также, как правило, также открыты для решительного ускорения темпов прогресса.

Устойчивое развитие и страх перед будущим

Швейцарцы хотели бы замедлить экономический рост, выступая за скорейший переход экономики к принципам устойчивого развития (91%). Потребность в нем является глобальным приоритетом: более чем в трех четвертях стран мира, где был проведен опрос, граждане высказались за устойчивое развитие.

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В то же время 84% опрошенных в Швейцарии оценивают состояние экономики своей страны как очень прогрессивное. В сфере политики и общества чуть более половины опрошенных воспринимают Швейцарию как прогрессивную страну.

Согласно исследованию, идея, доминировавшая в западных странах в послевоенное время, а именно, мысль о том, что следующее поколение будет жить лучше, чем предыдущее, сегодня уже не актуальна. Теперь для стран Запада характерен страх перед будущим и в Швейцарии распространен особенно: здесь подобные опасения разделяют 77% респондентов. Эта цифра означает, что только люди в ЮАР чаще боятся будущего (80%).

Интересный факт: швейцарцы, опрошенные для «Барометра прогресса», в основном удовлетворены своей жизнью (64%), но тем не менее с беспокойством смотрят в будущее больше половины (56%). Еще 37% испытывают смешанные чувства по поводу собственного будущего. Что касается будущего страны, то и здесь у швейцарцев самые негативные представления: 38% опрошенных мрачно смотрят на будущее швейцарского общества.

Электронная мобильность, СМИ, технологии

В исследовании также было уделено внимание тому, в каких вопросах стремление граждан к прогрессу наиболее заметно. Важнейшими темами в этом смысле для Швейцарии являются опережающее развитие подземного транспорта и связанная с этим охрана существующих ландшафтов. Кроме того, респонденты хотели бы видеть больше гендерного равенства и содействовать инновациям и исследованиям даже за счет уплаты дополнительных налоговых средств.

Дальнейшее развитие электромобильности также рассматривается как важная задача в Швейцарии и по сути является важнейшей темой прогресса в глобальном масштабе во всех странах. По данным «Барометра», большинство респондентов в Азии, в частности, считают, что ключом к решению проблем современности является именно технологический прогресс. Швейцарцы особенно критично относятся к исчезновению независимых средств массовой информации. Респонденты также хотят затормозить прогрессирующую урбанизацию ландшафта и усиливающуюся политическую поляризацию.





Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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