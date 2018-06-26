Долгие годы Албания была жестко отгорожена от окружающего мира. Спустя два десятилетия после падения коммунистического режима она хочет стать страной, привлекательной с туристической точки зрения. Число туристов в Албании и в самом деле в последние годы выросло, но пока эта маленькое балканское государство остается в прямом смысле «терра инкогнита».
«Албания пока мало кем воспринимается в качестве привлекательной туристической достопримечательности. Однако она обладает замечательным побережьем, тысячелетней историей, романтичными руинами старых замков, горами и практически нетронутой природой. В этом смысле туристический потенциал Албании практически неисчерпаем», - утверждает Александр Виттвер (Alexander Wittwer), новый посол Швейцарии в Албании.
Потенциал у Албании в самом деле есть, однако все упирается в ее весьма невысокую репутацию. Эту страну в первую очередь связывают в общественном сознании не с природными красотами, а с коррупцией, криминалом или обычаем кровной мести.
Ничего удивительного в том, что оба крупнейших швейцарских туристических бюро, «Kuoni» и «Hotelplan», не предлагают своим клиентам Албанию в качестве места, где можно хорошо отдохнуть и с пользой провести время.
«Спрос невелик, а интерес к Албании в настоящее время незначителен», - заявили эти туристические концерны в ответ на запрос нашего портала. Они уточняют, что определенное количество туристов, отправляющихся в Албанию, чтобы познакомиться со страной и ее культурой есть, но о массовом туризме в этот балканский регион говорить не приходится.
С 2005 года количество швейцарских туристов, посетивших Албанию, в общей сложности выросло на 6 тыс. человек и достигло 40 тыс. человек в год. Причиной такого развития стало, во многом, развитие туризма в соседних с Албанией странах, Косово, Македонии и Черногории: люди еду туда и «веером» решают охватить еще и Албанию.
В основном это туристические группы из Греции, Италии, Германии и Польши. Иногда, очень редко, у албанского побережья бросает якорь какой-нибудь круизных лайнер. Индивидуальные же поездки в Албанию еще очень редки, пусть даже в 2011 году путеводитель «Lonely Planet» возвел эту страну в разряд «супер-целей» для туристических путешествий.
Визиты в Албанию
2005 г./ 2012 г.
Швейцария: 6150 / 42'546 чел.
Косово: 336'322 / 1'708'743
Македония: 141'160 / 399'281
Греция: 47'776 / 225'175
Черногория: 105'636 / 186'536
Италия: 62'520 / 147'018
Англия: 33'163 / 78'593
Германия: 23'391 / 70'060
США: 30'108 / 58'621
Франция: 9984 / 30'128
Австрия: 6230 / 22'562Конец инфобокса
Коварные дыры и милые люди
Тот, кто рискнет открыть для себя Албанию при помощи общественного транспорта, должен запастись терпением. Однако именно так можно по-настоящему соприкоснуться с живущими здесь людьми и с особенностями повседневной культуры. Про железные дороги можно забыть сразу – железнодорожных веток тут мало и поезда ходят медленно.
Сеть автобусов и «маршруток» развита куда лучше, но расписание их движение порой - тайна за семью печатями. Выбрав автомобиль, нужно приготовится к кривым дорогам с дырявым покрытием. Тротуары в городах тоже не без проблем – в любой момент можно провалиться в какую-нибудь колдобину или прореху.
Все эти сложности моментально забываются, когда вы начинаете общаться с людьми, которые оказываются гостеприимными, готовыми поддержать и помочь и всегда очень интересующимися всем тем, что происходит за рубежом. В Албании можно легко встретиться с пастухом, который гонит своих овец или коров на выпас, или с рыбаками, предлагающими свой улов прямо на обочине.
Нередки индивидуальные приусадебные участки, на них обязательно кто-то вскапывает землю или пропалывает рассаду. Небольшие, но крепкие ослики перевозят на себе хворост или солому. Еда тут дешева и отменна, отели, как правило, чисти и приглядны, а речные и горные и горные ландшафты в любой другой стране стали бы замечательным туристическим аттракционом.
Мерседес и бетон
Новичку в Албании прежде всего бросается в глаза масса автомобилей марки «Мерседес». Ими практически забиты все улицы в городах и крупных селах.
Разумеется, возникает вопрос, а кто владельц всех этих дорогих лимузинов в этой, в общем-то, чрезвычайно бедной стране, и не украдено ли большинство этих автомобилей? Впечатление, что люди пытаются нагнать то, что они недобрали за годы диктатуры Энвера Ходжи, при котором, как известно, владеть автомобилем в частном порядке было запрещено.
Невозможно не заметить и бесчисленные бетонные бункеры и ДОТы, построенные режимом в 1970-80-х гг. прошлого века с целью укрепить оборону страны перед лицом вооруженного вторжения классового врага. Вторжения так и не случилось, зато сегодня эти следы холодной войны заметны буквально везде – в горах, между домов, на пляжах. По некоторым данным число их переваливает за несколько сотен тысяч.
Бетон не потерял в Албании своей популярности и сегодня. Даже наоборот – страна сегодня представляет собой одну сплошную строительную площадку. Повсеместно возводятся новые дома, прокладываются автобаны, строятся мосты. В городах как грибы после дождя тянутся к небу многоэтажные жилые корпуса.
Многие из этих строительных проектов, правда, останавливаются на полдороги, иногда из-за нехватки средств, иногда потому, что строительство это оказывается нелегальным самостроем, и правительство запрещает вести дальше строительные работы. И так ландшафт постепенно покрывается бетонными скелетами недостроенных зданий, как-то странно перекликающихся с остатками военных бункеров.
Страдает природа и от повсеместно разбросанных мусорных полигонов, которые давно уже достигли своих пределов. А потому мусор уродует пейзажи, попадаясь на глаза буквально везде – на берегах рек, на полях. позади домов. Часто мусорные полигоны загораются, и тогда атмосфера начинает отравляться ядовитыми испарениями, спасением от которых бывают только плотно закрытые окна.
Швейцария-Албания
Дипломатические отношения установлены в 1921 г.
С 1991 года Швейцария представлена в стране на уровне посольства в Тиране.
Программы технической и гуманитарной помощи, оказываемой Албании Швейцарией по линии Государственного секретариата по делам экономики (Seco) и Дирекции по сотрудничеству и развитию (DEZA), достигают суммарно 13-ти миллионов франков в год.
Экономические связи двух стран развиты слабо: Швейцария экспортировала в Албанию в 2011 году товаров и услуг на 36 миллионов франков, импорт из Албании в Швейцарию не превышал в 2011 году трёх миллионов франков.
В настоящее время в Албании проживают 69 граждан Швейцарии.
В Швейцарии проживает примерно 200 тыс. косовских албанцев, а из собственно Албании – около одной тысячи.Конец инфобокса
Туризм почти не виден
С учетом всего вышесказанного несложно предположить, что мало найдется людей, готовых за свои деньги ехать в такую страну с такими условиями. Туризм в Албании еще только предстоит развивать. В этом убежден и Энтон Деррай (Enton Derraj), официальный представитель правительства Сали Р. Бериши (Ali Berisha), вот уже два года занимающий должность консультанта национального министерства по делам туризма.
«Наша самая большая головная боль – утилизация отходов. Многие иностранцы, приезжая к нам, указывают именно на это. Мы активно работаем над усовершенствованием нашей системы утилизации мусора и проводим каждый год информационные кампании против замусоривания окружающей среды. Однако в конечном итоге проблема мусора – это не структурная проблема, а вопрос национальной ментальности. Но для того, чтобы изменить менталитет, требуется время».
В последние годы Албания инвестировала значительные средства в улучшение и развитие инфраструктуры в регионах, потенциально привлекательных с туристической точки зрения, а именно, в развитие дорожной сети, в совершенствование систем водоснабжения и здравоохранения. Серьезную роль играет и помощь из-за рубежа.
Два года назад в стране, с целью предотвратить в будущем массовую нелегальную застройку, имевшую место, например, в прибрежных курортных городах Саранда, Дуррес или Влёра, был принят новый Закон о государственном кадастре недвижимости. Теперь реализация крупных девелоперских проектов возможна только с согласия национальной Плановой комиссии. «Мы не хотим, чтобы у нас было как в Черногории, где застроено уже практически все побережье», - подчеркивает Энтон Деррай.
Албания
Государственная форма: парламентская республика.
Столица: Тирана
Население: 3 миллиона
Средний возраст жителей: 30 лет
Конфессии: 70% мусульмане, 20% православные, 10% католики.
45% албанцев живут за рубежом.
В 2011 году среднедушевой доход в стране составил 4 560 долларов в год.
Албания планирует стать членом ЕС, но пока даже не получила и статуса кандидата.
23 июня 2013 г. в стране пройдут очередные парламентские выборы.Конец инфобокса
Мечта о массовом туризме?
По его словам, Албания вовсе не стремится развивать у себя массовый туризм. «Мы хотим, с одной стороны, развивать у нас водный туризм, однако не так, как это происходит в Греции или Испании, но с оглядкой на необходимость защиты окружающей среды».
Новая стратегия развития туризма, которая будет принята в Албании уже в этом году, делает акцент на развитии пешего, горного, культурного и агро-туризма, с учетом того, что на территории страны расположены сразу три памятника из списка культурного наследия ЮНЕСКО: археологический музей-заповедник на юге Албании Бутринти, а также старинные города Гирокастра и Берат, включенные в список ЮНЕСКО в качестве хорошо сохранившихся образцов городской застройки времён Османской империи.
Свобода въезда и выезда в Албании была введена только 20 лет назад. Туризм и отельная индустрия, поэтому, развиты в стране еще в недостаточной степени. «Опыта у нас пока в этой области немного», - говорит Энтон Деррай. Например, в стране регистрируются только въезды и выезды, без различения категорий лиц, въезжающих или покидающих Албанию. «Поэтому мы не знаем, сколько их них приходится на туристов, а сколько на бизнесменов и так далее».
Нет и статистики, которая показывала бы количество ночевок иностранцев в отелях. «Отели не очень охотно сотрудничают с министерством туризма в этой области, прежде всего, по налоговым соображениям», - считает Энтон Деррай. «Но мы понимаем, что отрасль должна еще расти и развиваться, потому мы пока не давим на нее и закрываем глаза на ситуацию».
Перевод с немецкого и адаптация: Игорь Петров, swissinfo.ch