Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 12:05 18.05.2018 - 12:05

Специальная особо прочная бумага, на которой напечатаны карты, обладает ещё и водооталкивающими свойствами. (swisstopo)

Новое поколение карт регионов Швейцарии, ориентированных на нужды туристов и путешественников, выглядят современно и их удобнее читать.

Новое поколение топографических карт регионов Швейцарии опирается на современный векторный картографический формат масштаба 1:50 000. Уточним, что векторная карта качественно отличается от привычной растровой.

Последняя представляет собой результат цифрового сканирования обычной бумажной карты, будучи точной копией оригинала. Векторная же карта является, по сути базой данных, в которой хранится вся информация об объектах карты, включая в себя такие, например, данные, как высота дерева, ширина дороги, скорость течения реки, название населённого пункта и т.д.

Тем самым новые туристические карты для любителей пеших прогулок по Швейцарии являются органичным сплавом всех преимуществ векторных и растровых карт, они выглядят современно и их удобнее читать, причём, как всегда в Швейцарии, перед выпуском нового поколения карт швейцарское федеральное Ведомство геодезии и картографии swisstopoВнешняя ссылка провело онлайн-опрос пользователей, которые и высказались в пользу нынешнего дизайна.

+ О том, какое это удовольствие, путешествовать пешком по Швейцарии, читайте здесь.

Для удобства путешественников разные категории маршрутов отмечены разными цветами: например, просто маршрут, горный маршрут и альпийский маршрут маркированы, соответственно, жёлтым, красным и голубым цветами. Дополнительно и очень удобно отмечены остановки общественного транспорта, площадки панорамного обозрения, замки, гостиницы и постоялые дворы, парковки, горные турбазы.

Новые карты практично сложены, их удобно разворачивать и использовать в походных условиях, специальная особо прочная бумага, на которой напечатаны карты, обладает ещё и водооталкивающими свойствами. Проект новых карт был реализован swisstopo совместно со швейцарской Организацией пеших туристических маршрутов «Schweizer WanderwegeВнешняя ссылка». Карты охватывают все регионы Швейцарии и должны состоять из 59 выпусков. Все они должны оказаться на рынке уже до 2020 года.



Подготовил: Игорь Петров, swissinfo.ch

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