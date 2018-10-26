Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 7:00 26.10.2018 - 07:00

На границе между Республикой Македонией и Грецией. Балканские страны закрыли свои границы. (EPA)

Число ходатайств о предоставлении убежища в Швейцарии постоянно сокращается. Закрытие границ Европейского союза толкает людей, покинувших свою родину, искать обходные пути, нередко — очень опасные. Наши ответы на основные вопросы в этой связи.

Почему возрастало количество ходатайств о получении убежища в Швейцарии в период между 2015 и 2016 годами?

Это связано с эскалацией вооружённых конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане. В 2015 году в целом ряде регионов мира гуманитарная ситуация стала просто невыносимой, в частности — на Ближнем Востоке. Значительная часть населения из той же Сирии сначала двинулась в Турцию, затем оттуда — на греческие острова с тем, чтобы затем по так называемому балканскому маршруту добраться до Европы.

(swissinfo.ch)

Часть соискателей убежища именно так попала в Швейцарию, другие — оказались в Конфедерации, преодолев Средиземноморье. В 2015-2016 годах количество беженцев, добравшихся до Швейцарии, почти в два раза превысило показатели прошлых лет, не достигнув, впрочем, уровня периода конца 1990-х гг., для которого была характерна действительно массовая иммиграция лиц, бежавших от войны в Косово.

Почему в настоящий момент число соискателей убежища снижается?

Начиная с 2016 года количество соискателей убежища в Швейцарии неуклонно снижается. В марте 2016 года многие страны Балканского региона приняли решение полностью закрыть свои границы, тем самым ужесточив гуманитарный кризис в Греции, где оказались «заперты» десятки тысяч человек. Затем ЕС договорился с правительством Турции о возвращении в эту страну нелегальных мигрантов, прибывающих в Грецию.

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Гуманитарные организации осуждают такой подход, считая, что Турция не является для беженцев безопасным государством. По мнению международных правозащитных и гуманитарных НКО с момента заключения данного соглашения тысячи мигрантов уже находятся в ужасных условиях во временных лагерях на греческих островах, при этом турецкое правительство часто высылает людей обратно в зоны военных действий, часто даже не рассматривая их ходатайства о предоставлении убежища.

Сокращению числа ходатайств о предоставлении убежища в Европе вообще и в Швейцарии в частности способствует и жёсткая по отношению к мигрантам политика нового правительства Италии. Оно закрывает свои порты для судов с беженцами, в результате чего те пытаются попасть в Европу иными маршрутами, например, через Испанию.

Будет ли это снижение продолжаться и дальше?

Конфликты и насилие не ослабевают, а возможности для беженцев вернуться домой или наладить новую жизнь в иной стране, постоянно уменьшаются. Таким образом, люди, находящееся под угрозой гибели, будут и дальше подпитывать собой глобальные миграционные потоки. Швейцарские власти не могут сейчас делать каких-либо долгосрочных прогнозов на предмет развития ситуации в области миграции, поскольку невозможно предсказать, куда и как будет развиваться ситуация в зонах конфликтов и на маршрутах миграции.

Кто ищет убежища в Швейцарии?

Из каких стран прибывали соискатели убежища таблица

Кто получает статус беженца?

Эритрейцы и сирийцы, как правило, получают статус беженца или временное разрешение на пребывание. Афганцев, как правило, принимают на условиях временного пребывания.

Каковы последствия снижения числа ходатайств о предоставлении убежища?

Во многих кантонах вновь закрыты опустевшие бункеры системы гражданской обороны, переоборудованные под временный прием беженцев в 2015 году. Некоторые субъекты федерации резко сократили также и число регулярных центров для приёма и размещения беженцев.

Такие меры частично представляют собой результаты ведущейся сейчас в стране реформы всей сферы приёма беженцев, которая полностью будет реализована уже весной следующего 2018 года в формате запуска, в частности, ускоренных процедур рассмотрения ходатайств соискателей убежища.

Чтобы более эффективно реагировать на миграционные потоки, федеральный центр, кантоны и общины / муниципальные единицы намерены действовать в будущем более гибко, наилучшим образом адаптируя существующую инфраструктуру к быстро меняющейся ситуации.

Сколько стоит предоставить убежище в Швейцарии?

Бюджет, выделяемый на беженцев, может значительно варьироваться в зависимости от количества новых заявлений о предоставлении убежища, от продолжительности пребывания заявителей в федеральных центрах приёма и размещения беженцев, от продолжительности и от типа процедуры рассмотрения их дел, а также от необходимости в обеспечении безопасности лиц, принятых в качестве беженцев.

Исходя из этого швейцарский Госсекретариат по делам миграции (Staatssekretariat für Migration — SEM) указывает, что среднюю годовую «стоимость» пребывания в стране одного просителя убежища рассчитать невозможно. В целом же по линии бюджета SEM в 2017 году в общей сложности на цели миграции было по трачено 1,6 млрд. франков, что составило 2,3% от общих расходов федерального бюджета.

Источники информации: Государственный секретариат по миграции Швейцарии (SEM), Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), Швейцарская организация помощи беженцам (Schweizerische Flüchtlingshilfe).

Рост смертности в Средиземном море Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (Schweizerische Flüchtlingshilfe) отмечаетВнешняя ссылка, что такое сокращение числа ходатайств о предоставлении убежища с 2016 года не означает, что сокращается число людей, нуждающихся в защите. «Это явление стало главным образом результатом политики закрытых границ в Европе, чему частично способствует и Швейцария». В результате потоки мигрантов концентрируются в местах, которые многими неправительственными организациями оцениваются в качестве весьма опасных (особенно это касается Ливии), в попытках проложить себе другие маршруты в Европу, часто — еще более опасные. Существует и другое мнение, которое исходит из того, что основной причиной миграционного кризиса 2015 года стало вмешательство России и других стран в войну в Сирии. Кроме того, корневой причиной миграции из стран Африки являются царящие там нищета как следствие диктаторских режимов. В докладе УВКБ ООН говорится, что квота смертности при пересечении Средиземного моря между Ливией и Италией возросла с 1 одного погибшего из каждых 29 человек в первом квартале 2017 года до 1-го из каждых 14-ти в первом квартале 2018 года и даже до 1 из каждых 8 в одном только сентябре 2018 года. УВКБ призывает Европу в срочном порядке обеспечить беженцам доступ к безопасным и легальным путям миграции. Конец инфобокса



Перевод с французского языка и адаптация: Людмила Клот.

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