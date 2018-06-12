Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 6:00 12.06.2018 - 06:00

Владимир Петкович на итоговой пресс-конференции 4 июня 2018 года: «Возможно, по отдельности они не лучшие игроки, но все вместе эти парни представляют собой оптимальный командный состав». (Keystone)

У тренера швейцарской футбольной сборной Владимира Петковича (Vladimir Petkovic) задача была не из простых: сформировать дееспособную команду из 23 игроков для выступления на Чемпионате мира в Россию.

«Это была трудная задача», — заявил накануне отлёта в Россию В. Петкович. «Но я убеждён, что сделал правильный выбор. Возможно, по отдельности все они не лучшие игроки, но вместе эти парни представляют собой оптимальный командный состав».

Отметим, что десять членов швейцарской сборной постоянно играют в немецкой бундеслиге, еще пятеро выступают в итальянской «Серии А» (высший дивизион итальянской футбольной лиги, является одним из самых сильных футбольных дивизионов в мире). В Швейцарии, точнее в ФК «Базель», играет только один защитник Михаэль Ланг.

Самым молодым из швейцарцев является 21-летний Бреель Эмболо, старше всех — 34-летний Штефан Лихтштайнер, уже сыгравший за свою страну 99 раз. Валон Бехрами станет первым игроком, представляющим Швейцарию на четырёх чемпионатах мира и на двух Чемпионатах Европы. А еще на его счету антирекорд: в 2010 году он стал первым швейцарцем, которого удалили с поля на игре ЧМ.

Традиционно Швейцарию представляет немало игроков с «мигрантской историей». Наглядно это продемонстрировано на нашей инфографике ниже.

(swissinfo.ch)

Группа экспертов «Аналитического футбольного центра» при «Международном институте спортивных наук» в Невшателе, специализирующаяся на статистическом анализе в сфере футбола, опубликовала данные обо всех командах, претендующих победу в России. Они проанализировали такие факторы, как возраст, рост игроков, миграционный статус, то есть сколько игроков родились за границей и сколько играет за рубежом. Уточним, что исследовании участвовали предварительные составы сборных для поездки в Россию, а не окончательно утверждённые.

Средний возраст игроков швейцарской сборной составляет 26,6 года. Самая «старая» команда у Панамы (29,4 года), самая молодая — у Нигерии (24,9 года). Средний возраст участников — 27,4 года. Швейцарцы также оказались относительно высокими, в среднем 183,5 см. Самые высокие футболисты — из Сербии (185,6 см), самые маленькие — из Саудовской Аравии (176,2 см), а в среднем рост игроков достигает 181,7 см.

В швейцарской команде одно из самых высоких соотношений игроков, родившихся за рубежом (31%) к тем, кто принадлежит к «исконным швейцарцам». А как обстоят дела в сборных других странах? В нескольких командах-участницах ЧМ иностранных игроков вообще нет, зато среди игроков марокканской сборной доля рождённых за границей достигает 61,5%. В среднем по всем командам на долю «мигрантов» приходятся 9,1% игроков.

Кроме того, большинство игроков, отобранных в швейцарскую сборную (89,7%) играют сейчас в зарубежных клубах. В сборных Хорватии, Швеции и Исландии играют за рубежом только по одному из игроков, а в английской и саудовской сборной таких нет вообще. Средний показатель в этой категории составил 64,6%. Как повлияют относительная молодость, высокий рост и пёстрое этническое происхождение на игру швейцарцев? Об этом мы уже очень скоро узнаем. Швейцария играет с Бразилией 17 июня, а Сербией — 22 июня и с Коста-Рикой — 27 июня.

Состав сборной Швейцарии Вратари: Янн Зоммер (Yann Sommer, Borussia Mönchengladbach), Роман Бюрки (Roman Bürki, Borussia Dortmund), Ивон Мвонго (Yvon Mvogo, RB Leipzig). Защитники: Штефан Лихтштайнер (Stephan Lichtsteiner, Arsenal), Михаэль Ланг (Michael Lang, FC Basel), Рикардо Родригес (Ricardo Rodriguez, AC Milan), Жак-Франсуа Мубандже (Jacques-François Moubandje, Toulouse), Мануэль Аканджи (Manuel Akanji, Borussia Dortmund), Йоан Джуру (Johan Djourou, Antalyaspor), Фабиан Шер (Fabian Schär, Deportivo La Coruña), Нико Эльведи (Nico Elvedi, Borussia Mönchengladbach). Полузащитники: Гранит Джака (Granit Xhaka, Arsenal), Валон Бехрами (Valon Behrami, Udinese), Блерим Джемайли (Blerim Dzemaili, Bologna), Ремо Фройлер (Remo Freuler, Atalanta), Денис Закариа (Denis Zakaria, Borussia Mönchengladbach), Желсон Фернандеш (Gelson Fernandes, Eintracht Frankfurt), Джердан Шакири (Xherdan Shaqiri, Stoke City), Стивен Цубер (Steven Zuber, Hoffenheim). Нападающие: Бреель Эмболо (Breel Embolo, Schalke 04); Харис Сеферович (Haris Seferovic, Benfica), Марио Гавранович (Mario Gavranovic, Dinamo Zagreb), Йосип Дрмич (Josip Drmic, Borussia Mönchengladbach). Конец инфобокса



Перевод с английского языка: Людмила Клот, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line