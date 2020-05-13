Всего в Конфедерации в местах лишения свободы на данный момент находятся 6 906 заключенных на 8,5 млн общего населения. На фото: тюрьма Bässlergut II в кантоне Базель-городской.

(Keystone / Georgios Kefalas)

По последним данным статистики в Швейцарии, количество заключенных-иностранцев, содержащихся в швейцарских тюрьмах, хотя все еще и составляет почти 70%, но находится на самом низком уровне за последние 15 лет.

Всего в Конфедерации в местах лишения свободы на данный момент находятся 6 906 заключенных на 8,5 млн общего населения. Если верить статистике, то в 2019 году в тюрьмах Швейцарии находилась 401 женщина — а это 5,8% от общего числа заключенных. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство (BfS) в понедельник, 11 мая.

По состоянию на январь 2020 г. в Швейцарии в общей сложности под стражей находились 4 807 иностранных граждан. Из них 267 содержались под замком с целью их последующей депортации на родину после отрицательного заключения по ходатайствам о предоставлении убежища. Кстати, как в Швейцарии происходит процедура получения убежища? Об этом ниже в нашем новом видеоролике из серии «Объясняя Швейцарию».

video video

Как отмечает в разговоре с информационным агентством Keystone-SDA лозаннский эксперт-криминолог Марсело Аэби (Marcelo Aebi), за отчетный период число заключенных-иностранцев в швейцарских тюрьмах сократилось на 4%, а в целом с января 2019 года по январь 2020 года в Швейцарии было зафиксировано общее снижение численности заключенных на 1%. По словам М. Аэби колебания «в диапазоне плюс-минус 5% являются показателем стабильности».

Gefängnisinsassen in der Schweiz Grafik: Gefängnisinsassen in der Schweiz

По его прогнозам тенденция незначительного, но постоянного снижения числа лиц, отбывающих в Швейцарии наказание в виде лишения свободы, будет отмечаться и дальше, не в последнюю очередь вследствие закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Усиление пограничного режима, кроме того, препятствует деятельности трансграничных организованных преступных группировок.

Почему в Швейцарии так легко ограбить инкассаторскую машину? Читайте в материале по этой ссылке. Внешняя ссылка

Общая вместимость швейцарских тюрем составляет 7 390 мест, это означает, что сейчас места не столь отдаленные в Швейцарии заполнены на 93,5%. Тем не менее, как напоминает криминолог Андре Кун (André Kuhn) из Университета кантона Невшатель, ситуация, как это часто бывает в Швейцарии, заметно порой отличается в зависимости от региона: во франкоязычной части страны тюрьмы сейчас переполнены и поэтому власти там менее склонны помещать кого-либо под стражу, чем, скажем, в кантоне Базель-городской.

А вы знаете, что электронные ножные браслеты – это один их видов инновационной продукции в Швейцарии? Внешняя ссылка

Что касается последствий пандемии коронавируса, то, несмотря на сокращение числа заключенных, уменьшилось и количество условно-досрочных освобождений. По словам А. Куна на работу пенитенциарной системы Швейцарии повлияли принятые правительством карантинные меры, именно поэтому число заключенных, освобождающихся в Швейцарии по УДО сейчас даже сократилось.





Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!