Три сгоревших автомобиля: результат нападения на инкассаторский фургон 2-го декабря 2019 года в муниципалитете Дайлленс (Daillen), кантон Во, Швейцария.

(Keystone / Laurent Gillieron)

Серийные ограбления инкассаторских машин в кантоне Во, неоднократные взломы банкоматов в кантоне Тичино — пограничные районы Швейцарии стали в последнее время любимой мишенью преступных банд из соседних с ней стран! И службы инкассации, и политики указывают на серьезные недостатки в обеспечении безопасности и требуют от правительства начать действовать.

Швейцария любит наличные деньги. Парадокс, но факт: в краю надёжных банков 70% всех сделок по-прежнему совершаются при помощи наличных денег. А для того, чтобы каждое утро швейцарцы имели возможность снимать свежие франки в ближайшем банкомате, требуются курьеры-инкассаторы. И тут мы сталкиваемся с еще одной швейцарской особенностью: в ночное время, то есть с 22 часов до 5 часов утра, проезд транспортных средств весом более 3,5 тонн в городах страны запрещен.

Финансы и безопасность Швейцарское средство от злого умысла В Швейцарии все чаще нападают на инкассаторские машины. Как защитить деньги от злого умысла во время перевозки? У нас - подробности! Автор: Регина Молчанова, специально для swissinfo.ch

Законодательство предусматривает исключение только для многотонных грузовиков, перевозящих продукты питания или... срезанные цветы. Перевозка ценных грузов законом не учитывается. Поэтому сейчас мы откроем вам секрет, увы, хорошо известный организованной преступности: ночью наличные деньги в Швейцарии перевозятся не в обычных тяжелых бронированных фургонах весом от 14 до 16 тонн, а в небольших минивэнах.

Количество ограблений увеличивается

Поскольку это слабое место закона хорошо известно грабителям, то число нападений на курьеров-инкассаторов постоянно в последнее время растет. Так, 2 декабря 2019 года возле местечка Делен (Daillens) в кантоне Во был ограблен небольшой фургон с наличными. Нападавшие скрылись со всеми своими деньгами и до сих пор все еще находятся на свободе.

Кантон Во вообще стал каким-то уж очень опасным для инкассаторских машин регионом. За последние два года тут произошло шесть таких разбойных нападений. Полиция исходит из того, что эти грабители — представители организованных преступных группировок из Франции, и что скорее всего постоянно они орудуют в пригородах Лиона, а в Швейцарию приезжают на «гастроли» за «лёгкими деньгами».

Рост интенсивности трансграничной преступности наблюдается и в кантоне Тичино, граница которого с Италией в разы протяжённей границы кантона с остальной Швейцарией. Так, в общине Комано (Comano) 22 октября 2019 года дерзко ограбили банкомат — и это уже седьмое по счету нападение такого рода начиная с 2017 года.

В дополнительных мера безопасности нужды нет?

Власти кантона Во решили что с них довольно и постановили принять ряд дополнительных мер по обеспечению безопасности работников инкассаторских служб. Однако на федеральном уровне ничего подобного не происходит, кабинет отказывается принимать какие-либо дополнительные законодательные меры в области совершенствования методов и инструментов противодействия трансграничной организованной преступности.

На этой неделе Федеральный совет снова подтвердил неизменность своей позиции в ответе на «срочный парламентский запрос» (dringliche Interpellation) со стороны фракции Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei), отметив, в частности, что дополнительны мер не нужно принимать уже потому, что сотрудничество правоохранительных органов Швейцарии с их коллегами из соседних стран носит «достаточно эффективный» характер.

«Если бы такие инциденты многократно повторялись в Цюрихе, правительство давно бы уже перешло к решительным действиям». Оливье Феллер (Olivier Feller), депутат Либеральной партии (FDP) Конец цитаты

Тем не менее, вопрос трансграничной преступности стал на днях темой внеочередных чрезвычайных дебатов в Национальном совете, большой палате федерального парламента. Министр финансов Швейцарии Ули Маурер напомнил, в частности, что за последние годы в стране уровень преступности резко снизился. Вместе с тем он признал, что с недавних пор разбойные нападения на «большой дороге» стали новой «печальной модой», причем преступники действуют всегда в составе хорошо организованных и оснащенных банд и, если надо, не колеблясь прибегают к насилию.

По словам Ули Маурера, федеральное правительство уже разрабатывает пакет мер по укреплению пограничного режима в условиях прозрачных шенгенских границ, включая соответствующую переподготовку сотрудников Федерального таможенного комитета Швейцарии (EZV) с целью качественного повышения их навыков в рамках быстрого реагирования на такого рода казусы. Министр так же уточнил, что и сами пограничные КПП будут в ближайшем будущем оснащены новым поколением технических средств, включая видеокамеры и системы сигнализации.

Отпугивающее воздействие

Оливье Феллер (Olivier FellerВнешняя ссылка), депутат федерального парламента от кантона Во (Либеральная партия / FDP.Die Liberalen), в ответ на обращение портала swissinfo.ch подверг бездействие правительства резкой критике. «Если бы такие инциденты многократно повторялись в Цюрихе, правительство давно бы уже перешло к решительным действиям», — сказал он. По его мнению, решить проблему можно было бы очень просто: Федеральный совет элементарно должен разрешить тяжелым бронированным инкассаторским фургонам передвигаться ночью наряду с грузовиками, перевозящими булочки и тюльпаны.

Он считает, что такое решение «вряд ли причинит дополнительные неудобства гражданам» и добавляет, что «аргументы правительства о том, что, мол, в городах нужно соблюдать режим ночной тишины, выглядят совершенно неубедительно». В ходе упомянутых дебатов «зеленый» женевский депутат парламента Николя Вальдер (Nicolas WalderВнешняя ссылка) призвал федеральный центр углублённо изучить причины, по которым преступники из соседних стран так «полюбили» Швейцарию. По его словам, это явление во многом можно объяснить состоянием законодательной базы, ведь во Франции, в отличие от Швейцарии, законы «особенно жестко карают грабежи, что оказывает на тамошний преступный мир отпугивающее воздействие».

«Вопрос жизни и смерти»

Что до самих перевозчиков денежных средств, то они говорят, что Швейцария действительно могла бы взять себе за основу меры, принимаемые Францией в области борьбы с организованной преступностью. «Можно было бы установить предельные ограничения по суммам перевозимых денег, или же сделать так, чтобы в случае грабежа наличные банкноты совершали бы самоуничтожение, ну а для перевозки наличных следует использовать особенно надежные бронированные транспортные средства», — говорит Люк Серджи (Luc Sergy).

Он является директором «Швейцарской Ассоциации ЧОПов» (Verband Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen — AESSВнешняя ссылка), структуры, которая давно уже требует принятия эффективных «мер не столько даже для защиты самих денег, сколько для обеспечения безопасности работников инкассаторской отрасли, а также населения». Ассоциация предлагает «либо разрешить ездить ночью на подходящей бронетехнике, либо же полностью запретить ночные перевозки наличных денежных средств».

Второе предложение, однако, почти наверняка не имеет шансов на реализацию, ведь если такие перевозки не смогут больше осуществляться в ночное время, то экономика страны пострадает весьма заметно. «Утром швейцарцы могут обнаружить, что банкоматы пусты, а магазины не принимают наличные деньги в утренние часы после открытия, потому что кассы еще не собрали себе достаточно сдачи», — говоритВнешняя ссылка Люк Сержи.

Однако ничего не предпринимать, по мнению директора AESS, это тоже не вариант: «Речь идет о жизни и смерти инкассаторов!» Но готовы ли швейцарцы во имя безопасности отказаться от наличных денег или же получить больше безопасности, но одновременно менее гибкую работу сферы банковских услуг? «Возможно, что такой размен в ближайшем будущем будет просто неизбежен», — резюмирует Люк Серджи.

Грабители знают, что в Швейцарии все настолько «расслабились», что тамошние инкассаторские машины «вскрыть» почти ничего не стоит. Они в европейском зачете охраняются хуже всего. Это подтверждает и 47-летний француз Мохамед Джа Дауаджи (Mohamed Dja Daouadji), который отбыл 10 лет тюремного заключения за ограбление и, раскаявшись, написал откровенную книгу под названием «Я был грабителем банков». Недавно он дал интервью программе Mise au pointВнешняя ссылка швейцарской общественной (негосударственной) телерадиокомпании RTS, где сказал, в частности: «Швейцария — страна, где так и тянет ограбить инкассаторскую машину. Во Франции делать это стало практически невозможно. Перевозка наличных денег ночью там больше не производится. А ведь ночь — это идеальное время для грабителей. Ни свидетелей, ни препятствий. Проще провернуть дельце. Поэтому-то команды грабителей и переключились на Швейцарию». Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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