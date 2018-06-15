Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 19:39 15.06.2018 - 19:39

Мусоросжигательный завод «Energiezentrale Forsthaus Bern» не останется без работы в условиях расточительности, с которой современное общество обращается с ресурсами. (swissinfo.ch)

Во всех мировых рейтингах благосостояния, уровня и качества жизни Швейцария традиционно находится на одном из первых мест. Однако мало кто знает, что эта страна является еще и лидером по объему производимых твердых бытовых отходов. Система утилизации мусора и производства на его основе дополнительной энергии является в какой-то степени фактором, компенсирующим это обстоятельство. Однако проблема мусора все равно пока до конца еще не решена.

Каждый год среднестатистический швейцарец производит примерно 700 кг твердых бытовых отходов, что представляет собой, если верить данным Европейского агентства по окружающей среде (European Environment Agency — EEA) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), едва ли не мировой рекорд. Рекордными являются и темпы, с каким в Швейцарии растут горы мусора: на последние четверть века объем отходов, производимых швейцарскими домохозяйствами, вырос в три раза, а за последние 50 лет рост составил невероятные 350%.

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«Мусор и технологии его утилизации, становящиеся все более сложными и изощренными, являются едва ли не самым ярким доказательством того, насколько эгоистично наше общество, превратившееся, по сути, в систему, в рамках которой все используется только один раз, а потом сразу идет в помойку», — говорит Энди Веррен (Andy Werren), глава экскурсионного отдела теплоэлектроцентрали «Forsthaus», расположенной недалеко от Берна. В Швейцарии, на данный момент, это единственное место, где электричество производится за счет сжигания дерева, газа и... домашнего мусора.

Раньше Энди Веррен работал в отделе маркетинга бернского Управления городского хозяйства и инженерных коммуникаций «Energie Wasser Bern» («ewb»). Сегодня же он водит экскурсантов по электростанции «Forsthaus» и разъясняет особенности ее функционирования. Мусор поступает сюда либо спецмашинами компании «ewb», либо его привозят и приносят сами горожане — в том числе в специальных пластиковых мешках, одновременно являющихся уведомлением об уплате городской пошлины на сбор и утилизацию мусора в размере 1,7 франка (примерно 110 рублей) за мешок в 35 литров.

Электростанция «Forsthaus» Дочернее предприятие бернского Управления городского хозяйства и инженерных коммуникаций «Energie Wasser BernВнешняя ссылка» («ewb»). Введено в эксплуатацию в 2013 году. В среднем в день на электростанции «Forsthaus» сжигается 400 тон мусора, в год примерно 120 тыс. тонн, что эквивалентно 64 ГВт электроэнергии и 144 ГВт⋅ч тепловой энергии. Такого количества энергии хватает для того чтобы обеспечить теплом 3% бернских домохозяйств, общее число которых на конец 2015 года составляет 448 500. На долю атомной энергии, а также энергии, вырабатываемой на ГЭС, приходится примерно 90% от общего объема энергии, потребляемой в Швейцарии. Конец инфобокса

Кстати, никаких привычных помоек, уродующих внешний вид города и отравляющих землю и воздух, в Швейцарии нет. В Берне, например, городские власти каждый год выпускают довольно сложно устроенный календарьВнешняя ссылка, где по дням расписан порядок утилизации разных видов бытовых отходов в зависимости от района города. Мелкий мусор в мешках по 35 или 110 литров тут два раза в неделю, в понедельник и четверг, просто выставляют у подъездов или складывают в специальный закрытый контейнер.

Затем, около 13-14 часов дня, приезжает спецмашина и забирает мешки, многие из которых попадают потом на электростанцию «Forsthaus». Здесь огромное устройство, напоминающее экскаватор, загружает мусор на конвейер, ведущий в камеру сгорания, температура в которой может достигать 1000 градусов по Цельсию. Кстати, вопреки расхожим представлениям, сжигание мусора с целью утилизации и получения дополнительной энергии является вполне экологически чистым делом — при условии, конечно, скрупулезного соблюдения всех инженерных и технологических параметров и требований.

Труп в ковре и другие сюрпризы

Чего только не находят сотрудники электростанции в залежах мусора. «Пару лет назад нам привезли свернутый ковер, из которого выпал... труп. Если бы мы его сожгли, этого человека так никто бы никогда и не нашел, и полиция не начала бы следствие. В итоге, правда, выяснилось, что человек этот умер своей смертью, но все равно... Жутковато», — рассказывает Энди Веррен слегка ошеломленной группе экскурсантов. Менее жутким, но куда более досадным является тот факт, что люди часто не выполняют элементарных правил и выбрасывают вместе с домашним мусором старые электрические батарейки.

«По телевизору даже крутят специальную рекламу, призывающую утилизировать батареи в специальных местахВнешняя ссылка, да и делать это не так уж и сложно, в любом супермаркете есть специальные контейнеры для их сбора, кроме того, продавцы в каждом хозяйственном или строительном магазине всегда берут у людей батареи, а также старые люминесцентные лампы и прочий технологический «неформат», — говорит Энди Веррен. После сжигания пепел исследуется при помощи магнита — чтобы выудить из него остатки металлов, также являющихся ценным вторичным сырьем. Отдельно утилизируется токсичный мусор.

Нехорошие привычки потребительского общества?

«Объемы твердых непроизводственных бытовых отходов с 2000 года выросли в весьма значительной степени. Это очень неблагоприятная новость для окружающей среды», - указывается в вышедшем недавно аналитическом отчете «Umwelt Schweiz 2015Внешняя ссылка» («Экология и окружающая среда Швейцарии за 2015 год»). Согласно приводимым в этом документе данным, половина этого мусора (5,71 млн тонн за 2013 год) в Швейцарии сжигается, а другая половина подвергается утилизации.



«Система утилизации и рекультивации непроизводственных твердых бытовых отходов работает в Швейцарии почти идеально, но, к сожалению, в мусоре у нас оказывается еще слишком большой объем ценных материалов. Этот факт необходимо будет учесть на перспективу при разработке инновационной стратегии переработки сырья и бытовых отходов в рамках концепции перехода к «зелёной экономике», — указывается дальше в этом документе.

Внешний контент график

Как говорит Патрик Гайссельхардт (Patrik Geisselhardt), исполнительный директор и главный экономист общественно-политического и научно-аналитического объединения «Swiss RecyclingВнешняя ссылка», Швейцария находится сейчас впереди планеты всей в плане развития технологий утилизации мусора и переработки вторичного сырья, однако проблему укрепления не всегда хороших привычек, характерных для современного «одноразового» общества потребления они до конца решить не могут.

«Нельзя забывать, что тратим мы ресурсов больше, чем Земля в состоянии дать нам без ущерба для себя самой. Для того, чтобы обеспечить нашим внукам и правнукам достигнутый уровень благосостояния, мы обязаны качественно изменить наше отношение к тому, что мы так легкомысленно называем «отбросами». А сейчас, даже несмотря на все фильтры, слишком много еще материалов, вполне пригодных для рекультивации, попадает в мусор и уничтожается», — указывает П. Гайссельхардт.

«К нам, например, поступает мусор, собранный на улицах Берна командами уборщиков, и в нем мы, как правило, находим огромное количество пластиковых бутылок. Они очень хорошо горят, но по совести их нужно было бы не уничтожать, а перерабатывать», — согласен Энди Веррен. Кое-что в Берне уже в этом направлении делается. Например, на главном железнодорожном вокзале начиная с 2012 года обычные урны постепенно заменяются на специальные довольно элегантные на вид контейнеры, дающие возможность сразу же выбрасывать мусор и отходы на основе принципа раздельной утилизации пластика, алюминия, бумаги и картона.

Парламент города недавно принял решение распространить этот опыт на всю уличную сеть Берна и установить такие контейнеры на всех важных объектах городской инфраструктуры, включая общественные парки, присутственные места, школьные дворы и остановки общественного транспорта. Опыт бернского вокзала оказался настолько удачен, что с ноября 2014 года подобные системы раздельного выбрасывания мусора начали внедряться в Цюрихе, Базеле, Люцерне и Женеве.

«Результаты проекта поражают — клиенты швейцарского национального железнодорожного концерна «SBB» утилизируют мусор на 95% корректно. В год мы отдаем в переработку до 500 тонн газетной бумаги, пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а ведь это всё ценнейшие ресурсы, которые в другой ситуации были бы просто уничтожены», — говорит официальный представитель «SBB»Внешняя ссылка Даниэле Палекки (Daniele Pallecchi).

Одноразовое общество?

Но что происходит с предметами, которые не помещаются в эти новомодные контейнеры? Все они попадают в распоряжение бернской компании «RESAG-RecyclingВнешняя ссылка». То, что для других – мусор, для этой компании ценнейшее сырье.



Сюда на переработку, по цене 200 франков (примерно 13 тыс. рублей) за тонну граждане могут сдать любой вид отходов, включая строительный мусор, старую электротехнику и даже содержание целого гаража или подвала, некстати доставшееся, например, в наследство. В год компания перерабатывает около 50 тыс. тонн мусора. Для того, чтобы понять, как это происходит на практике, посмотрите это видео.

В итоге примерно 85% переработанного и рассортированного здесь мусора идет на переработку и рекультивацию, остатки сжигаются на электростанции «Forsthaus». Ведущий менеджер компании «RESAG» Рене Шнайдер (René Schneider) также резко критикует расточительность, характерную, по его мнению, для современного общества потребления.

«Шопинг для нас стал слишком важным. Длительность пользования мобильными телефонами или предметами обстановки постоянно укорачивается, что ведет к лавинообразному нарастанию объемов бытовых отходов. Например, 80% попадающих к нам телевизионных приемников вполне работоспособны, но люди избавляются от них, потому что им хочется чего-то большего и современного: более широких экранов, большего числа технических «наворотов» и так далее».



Видео Сокровища из мусорного ведра Автор: Надежда Капоне, Игорь Петров Сырье становится все более дорогим и все менее доступным. Швейцария относится к странам, практически не имеющим никаких собственных полезных ...

Кристиан Фихтер (Christian FichterВнешняя ссылка), эксперт в области экономической психологии, усматривает прямую связь между ростом покупательной способности граждан и их склонностью к расточительному поведению в сфере потребления.



«Люди, не имеющие материальных ограничений и не знакомые с тем, что такое дефицит, чаще готовы покупать товары и услуги «просто так», исходя из принципа «а почему бы и нет», но потом очень быстро эти вещи оказываются в мусорном мешке. Нам часто говорят, что состоятельные потребители ведут себя, как правило, расчетливо и сознательно, однако, по моему мнению, такие потребители скорее живут в нашем воображении, представляя собой некое идеальное желаемое будущее. К реальности все это не имеет никакого отношения».

Впрочем, убежден Кристиан Фихтер, «виноваты тут не только одни покупатели, свою долю вины несут и производители, сознательно предлагающие на рынке товары, отличающиеся довольно непродолжительным сроком жизни, или же упакованные с совершенно ненужной роскошью. Они уверены, что так им удастся дополнительно раскрутить потребительскую конъюнктуру. И в такой ситуации, я считаю, должно вмешиваться государство в лице специального надзорного ведомства».

В самом ли деле государство способно исправить ситуацию или это тоже своего рода «идеальное желаемое будущее»? В любом случае очень часто у домов и подъездов в Берне можно увидеть вполне приличные предметы обихода и даже качественную электротехнику с наклеенным на них объявлением: «Gratis, zum Mitnehmen» («Это бесплатно! Можно взять себе»). И это тоже одно из проявлений «одноразового» общества потребления, причем, согласитесь, не самое худшее!



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров, swissinfo.ch

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