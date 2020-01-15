В Швейцарии все еще слишком распространено отопление соляркой или мазутом. (Keystone / Alessandro Della Bella)

Более четверти всех выбросов СО2 в Швейцарии приходится на жилые и офисные здания. Несмотря на финансовые стимулы со стороны государства и осознанную в обществе необходимость снижать степень воздействия парниковых газов на окружающую среду, реконструкция жилого фонда с целью повышения его энергоэффективности в стране продвигается медленно. Почему так происходит?

«Сначала я планировал заменить только двери и окна. Но когда я услышал о возможности финансовой поддержки, я решил сделать капитальный ремонт», — говорит Лука Берини (Luca Berini). Ему принадлежит построенный в 1964 году дом в в городе Инcоне (Insone), что рядом с Лугано в италоязычном кантоне Тичино. «Я думаю, что это очень важно сейчас, заботиться об окружающей среде», — говорит Лука Берини.

Изоляционное покрытие из каменной ваты толщиной в 24 см, тройное остекление, автоматическая система вентиляции и замена масляного котла на тепловой насос превратили старый односемейный дом в современное здание. 80-летняя мама Луки Берини говорит, что дому теперь нужно меньше энергии, и в нем стало жить гораздо лучше: «Температура в каждой комнате одна и та же, и сквозняков больше нет».

По оценкам Л. Берини благодаря ремонту стоимость данного объекта недвижимости возросла на 30-40%. При этом он удивляется, когда журналист swissinfo отмечает, что в Швейцарии такой подход и такие хозяева являются скорее исключением из правил.

Миллион домов не утеплены или утеплены слабо

В Швейцарии на здания приходится около 40% общего энергопотребления и более четверти всех выбросов парниковых газов. Как показано на нижеследующем графике, жилые здания производят больше парниковых газов, чем вся экономика страны.



Gebäude sind für über einen Viertel der Emissionen verantwortlich Grafik: Gebäude sind für über einen Viertel der Emissionen verantwortlich

Впрочем, это неудивительно. Примерно два из каждых трёх зданий были построены в Швейцарии до 1980 года, тем самым Конфедерация является одной из тех европейских стран, в которых чаще всего отопление осуществляется с помощью мазутаВнешняя ссылка. К этому следует добавить и тот факт, что более миллиона домохозяйств — всего в стране насчитывается около 1,7 миллиона домохозяйств — имеют плохую теплоизоляцию или вообще не утеплены, что приводит к значительным потерям тепловой энергии.

Несмотря на резкое сокращениеВнешняя ссылка начиная с 1990 года выбросов СО2, по сравнению с остальной Европой уровень парниковых выбросов конкретно от жилых зданий в Швейцарии остается выше среднего. По данным Европейской ассоциации производителей изоляционных материалов (Eurima) в 2014 году выбросы CO2 в строительном секторе Швейцарии составили около 1,2 тонн на душу населения.

Для сравнения в Германии этот показатель находится на уровне в 0,6 тонны, в Великобритании и Португалии — 0,8 тонны, во Франции — 1,1. Только Испания (1,8), Финляндия (1,6), Италия (1,5), Бельгия и Австрия (1,4) имеют более высокие значения этого показателя, чем Швейцария.

Отремонтировано одно из ста зданий

С 2010 года в рамках специальной федеральной ПрограммыВнешняя ссылка в Швейцарии оказывается финансовая поддержка владельцам недвижимости, намеренным отремонтировать свою жилую собственность с целью повышения степени ее энергоэффективности. На реализацию этой программы, финансируемой кантонами, а также федеральным бюджетом за счет сбора на выбросы CO2Внешняя ссылка, в 2018 г. было выделено 211 млн швейцарских франков.

«Мы замечаем растущий интерес к этой программе. Если четыре или пять лет назад мы в год консультировали от 200 до 300 домохозяйств, то сейчас их число достигло уже тысячи», — говорит Лука Пампури (Luca Pampuri) из компании Ticino Energia. Это объединение также является в италоязычной Швейцарии главным представительством межкантонального Ведомства по энергетической сертификации жилого фонда кантонов (Operative Zentrale des Gebäudeenergie-Ausweises der KantoneВнешняя ссылка).

Отремонтированный дом Луки Берини. (Aldo Coldesina)

Тем не менее, даже несмотря на все благие намерения и стимулы со стороны государства, которое из своего бюджета готово покрывать в каждом конкретном случае от 10 до 30% всех необходимых инвестиций, энергетическая модернизация зданий жилого фонда в Швейцарии продвигается довольно-таки медленно. По данным Швейцарского национального научного фонда (SNF, финансирует инновацииВнешняя ссылка), темпы энергоэффективной реконструкции существующих зданий составляют всего около 1% в год. Другими словами, это означает, что такими темпами цели Энергетической стратегии-2050 года в срок достигнуты быть не могут.

Темпы должны быть как минимум удвоеныВнешняя ссылка, в противном случае потребуется целое столетие для того, чтобы буквально все жилые в Швейцарии здания достигли стандарта, отвечающего требованиям устойчивого развития. Иная ситуация складывается в сегменте новостроек (в 2017 году в Швейцарии в строй было введено 12 315 таких зданий). Даже несмотря на то, что в Швейцарии общего запрета на установку систем масляного отопления нет, в этом сегменте примерно с начала с 2000-х годов наблюдается резкое увеличение количества установленных тепловых насосов.

Все больше владельцев новых домов выбирают себе жильё, построенное по сертифицированным стандартам Minergie — самым на данным момент продвинутым стандартом эффективности использования энергии и качества жилых зданий. «В зависимости от региона этим доля такого жилья среди новостроек достигает 10 – 25%», — говорит Андреас Майер Примавези (Andreas Meyer Primavesi), директор компании Minergie SchweizВнешняя ссылка.

Недостаток информации и пробелы в законодательстве

«Причины низких темпов капремонта зданий могут быть самыми разными», — говорит Лука Пампури из Ticino Energia. «В основном собственники жилья сейчас — это люди в возрасте от 50 до 60 лет. Возможно, они не слишком заинтересованы в крупных инвестициях, которые окупятся только примерно через тридцать лет. Надо также отметить, что домовладельцы часто заменяют старую масляную отопительную систему на более энергоэффективную, но такого же типа».

(swissinfo.ch)

Массимо Филиппини (Massimo FilippiniВнешняя ссылка) — профессор экономики Высшей технической школы в Цюрихе () и одновременно Университета италоязычной Швейцарии (Università della Svizzera italiana). Он видит тут и другие факторы. «Недавние исследования на швейцарском и европейском уровне показывают, что многие потребители попросту не информированы о возможных технологических решениях и финансовых средствах, которые выделяет государство из своего бюджета с целью стимулировать граждан инвестировать в энергоэффективность своего жилья».

Исследования также показали, что многие граждане просто не обладает достаточными финансовыми знаниями для оценки степени выгодности инвестиций в энергоэффективность. «Наконец, часто забывают о том, что энергоэффективный ремонт обеспечивает больший комфорт и лучшее качество воздуха. А это выгоды, которые также имеют и свою финансовую составляющую».

Ханс Рудольф Шальхер (Hans Rudolf Schalcher), руководитель Национальной исследовательской программы «Энергетический поворот» (Nationales Forschungsprogramm EnergiewendeВнешняя ссылка), говорит, что свою роль играют и пробелы в законодательстве. «Тепловые насосы, сжигание древесины, промышленное теплоотводы и солнечные коллекторы могли бы обеспечивать людям энергию с нулевым углеродным следом или же за счет возобновляемых источников», — указывает он.

Однако «действующие сейчас нормы и законы не соответствуют современным требованиям и возможностям», — уверен Х. Р. Шальхер. «Кантоны реформировать своё законодательство с прицелом на оперативную и экономически рентабельную реализацию положений „Энергетической стратегии-2050“. Кроме того, все процедуры лицензирования и порядок согласования проектов должны быть упрощены и ускорены».

Как обеспечить «энергетический поворот»?

По словам Кристиана Цайера (Christian Zeyer), директора межотраслевого специализированного объединения Swisscleantech, недостаточно просто повысить налог на выбросы CO2 или заменить масляный обогреватель тепловым насосом без оптимизации параметров внешней облицовки здания. В газете Neue Zürcher ZeitungВнешняя ссылка он предлагает идею создания Фонда финансовой поддержки проектов по модернизации зданий, который мог бы финансироваться страховыми компаниями, пенсионными фондами и банками.

«В отличие от существующей правительственной программы, которая покрывает лишь небольшую часть затрат на энергоэффективный капитальный ремонт, новый фонд мог бы покрывать до 100% затрат», — пишет К. Цайер. Возвращение этой суммы происходило бы постепенно в течение всей жизни данного объекта. По словам К. Цайера выигрыш получили бы все. «Чтобы минимизировать риски для кредиторов, государство могло бы взять на себя страхование дефолта по данному кредиту. Взамен оно тоже получило бы выгоду, потому что такая программа стала бы его вкладом в выполнение обязательств в соответствии с Парижским климатическим соглашением», — пишет он.

Правительство Швейцарии признает, что уже предпринятые до сих пор усилия недостаточны для достижения целей национальной «Энергетической стратегии» и Парижского соглашения. В конце ноября 2019 года Федеральный совет (правительство Швейцарии) одобрил, поэтому, парламентскую инициативуВнешняя ссылка, требующую кардинально сократить энергетические потери в строительной отрасли. В документе указано, что «помимо транспорта именно здания и строительная отрасль будут находиться в центре будущих общественных дебатов по вопросам климата как в в Швейцарии, где ограничения выбросов парниковых газов будут обсуждаться в рамках новой редакции «Закона о СО2», так и в Европе, где тема реконструкции жилых зданий будет одной из приоритетных тем нового «Зелёного курсаВнешняя ссылка».

Швейцарская недвижимость в цифрах — В Швейцарии насчитывается около 1,7 миллиона жилых зданий — почти 4 из каждых 5 зданий были построены до 1990 года (в среднем по Европе); — более 1 миллиона домов плохо или не полностью теплоизолированы; — почти 2 из каждых 3-х зданий отапливаются с помощью мазута или природного газа (метана); — в 2018 году было утеплено 7 500 зданий и заменено 3 000 систем отопления; — коэффициент обновления зданий составляет около 1% в год. (Источники: Федеральная Программа реконструкции и строительства, банк Credit Suisse) Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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