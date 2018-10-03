Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 7:00 03.10.2018 - 07:00

Пенсионеры в Швейцарии люди, как правило, обеспеченные, поэтому велико и желание «нагреть руки» на их ресурсах, пользуясь старческими слабостями. (Keystone)

Пенсионеры в Швейцарии принадлежат к обеспеченным слоям населения, поэтому не удивительно, что велико стремление преступных элементов «попользоваться насчет» их финансовых ресурсов. Фонд Pro SenectuteВнешняя ссылка бьёт тревогу: по данным проведённого по его заказу исследования Внешняя ссылкакаждый четвёртый пенсионер в Швейцарии (лица от 55 лет и старше) стал за последние 5 лет жертвой мошенничества или грабежа.

Размеры материального ущерба каждый раз могут быть разными, но колеблясь в среднем от 300 до 400 франков. Самая большая сумма ущерба, выявленная исследованием, составляла рекордные 500 тыс. франков. В общем и целом, если экстраполировать результаты исследования на всех живущих в Швейцарии людей, то получится, что ежегодно пенсионеры и люди пенсионного возраста в Швейцарии несут материального и финансового ущерба на сумму в 400 млн франков.

Среди самых часто встречающихся видов злоупотребления доверием престарелых швейцарцев и швейцарок на первом месте находятся нечестные и сомнительные сделки и прочие коммерческие практики (59%). В этой категории находятся, прежде всего, навязанные услуги или товары, приобретение которых было также навязано против воли пострадавших лиц. Соответствующие договоры купли-продажи обычно заключаются по телефону, что позволяет ушлым «коммивояжерам», пользуясь старческими недугами, принуждать пенсионеров при помощи отработанных методов внушения и манипуляции к сделкам на заведомо невыгодных для них условиях.

Graphique abus financiers Grafik von verschiedenen Formen des Finanzmissbrauchs

В Швейцарии такое поведение считается правонарушением. Как правило, материальный ущерб для каждого отдельного пенсионера остается минимальным или же вообще нулевым. Хотя, как известно, с миру по нитке... Куда более весомыми преступлениями являются прямой грабёж или воровство. С ними столкнулись всего лишь 13% опрошенных, при этом в отношении 9% респондентов был зафиксирован и значительный материальный ущерб, не говоря уже о моральном ущербе.

Язык мой — враг мой?

Как показало исследование, мужчины (28%) в большей степени обеспокоены перспективами стать жертвами финансовых злоупотреблений, чем женщины (23%). С другой стороны, люди в возрасте от 55 и выше, до 64 лет, в большей степени склонны становиться жертвами злоупотреблений в области нечестных деловых практик, мошенничества и интернет- преступности. Люди в возрасте выше 88 лет чаще всего становятся жертвами злоупотреблений со стороны родных и близких.

Самые часто встречающиеся виды злоупотреблений Навязанные услуги (подписка на СМИ, уборка по дому, заключение договоров страхования, услуги в области безопасности), получение незаконного доступа к личным данным (Phishing), продажа потребительских товаров по заведомо завышенным ценам (слуховые аппараты, системы сигнализации), заведомо неисполнимые обещания получения материальной выгоды (наследство, лотерея). Финансовые потери: кража личных вещей при нахождении в общественных местах, разбойные нападения на пенсионеров в момент их нахождения у банкоматов, попытки «втереться в доверие» или «раскрутить» пенсионеров на деньги в стиле «скорее кинь денег вот на этот телефон, я потерял кошелёк, потом всё объясню», фиктивные обещания в интернете, посылка по почте незаказанных товаров. Конец инфобокса

Результаты исследования показали и различия, существующие в этой области между языковыми регионами. Во франкоязычной Швейцарии пенсионерам в плане обмана и мошенничества жить куда опаснее (36% опрошенных франкофонов были жертвами преступников), нежели в кантонах «немецкой» Швейцарии (23%) или в Тичино (12%). Одна из причин такого различия: язык.

На свете в целом больше людей говорит на французском, чем на немецком, таким образом франкоговорящие швейцарцы по статистике чаще могут стать жертвами разного рода «нигерийских адвокатов». Второй фактор — степень информированности. Немецкие швейцарцы обладают куда более глубокими знаниями на предмет имеющихся в мире преступных уловок и «сравнительно честных методов отъёма или увода денег», чем их франкоязычные соотечественники.

Гласность как мера профилактики

Цель данного исследования в целом состояла в том, чтобы более точно замерить масштабы распространения такого феномена в Швейцарии, как обман и мошенничество по отношению к пенсионерам, получив, тем самым, основание для разработки действенных и адекватных мер противодействия и профилактики. Итог исследования в целом может стать предметом определённого беспокойства.

Дело в том, что 61% опрошенных вообще ни разу не слыхал о том, что финансовые злоупотребления по отношению к пожилым людям являются не просто спорадическим явлением, но системной проблемой. Фонд Pro Senectute считает, что просвещение и кампании в СМИ уже могут стать действенным инструментом профилактики такого рода правонарушений по отношению к пусть и состоятельным, но при этом и самым уязвимым слоям общества, какими являются пенсионеры, пожилые и не совсем здоровые люди.

Исследование Проведено по заказу фонда Pro Senectute, самой большой в Швейцарии ассоциации, объединяющей союзы и организации пенсионеров и пожилых людей, включая их семьи, со всей страны. Техническую организацию исследования и аналитическую обработку полученных данных взял на себя Институт проблем противодействия экономической преступности при Haute école de gestion Arc в городе Невшатель. Исследование проводилось в период с февраля по март 2018 года, участие в нем приняли 1 257 человек в возрасте от 55 лет и выше из всех языковых регионов страны. Опрос проводился по телефону или по почте. Всего респондентам было предложено ответить на 50 вопросов. Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров

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