Автобус в швейцарском Керцерсе сгорел из-за самосожжения пассажира?

Участники пресс-конференции в Керцерсе в среду, 11 марта 2026 года. Keystone / Cyril Zingaro

Согласно предварительным выводам следствия, во вторник 10 марта 2026 года около 17:45 местного времени пассажир, гражданин Швейцарии, сел в автобус в Дюдингене (Düdingen), кантон Фрибур, а около 18:25 в Керцерсе (Kerzers) совершил самосожжение. После этого огонь очень быстро охватил весь автобус.

7 минут

Телеканалы SRF и RTS / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Six killed in Swiss bus fire after man reportedly set himself alight Оригинал Читать далее Six killed in Swiss bus fire after man reportedly set himself alight

日本語 ja スイスで6人死亡のバス火災、男が焼身自殺の可能性も Читать далее スイスで6人死亡のバス火災、男が焼身自殺の可能性も

Предполагаемым виновником считается гражданин Швейцарии, который, как заявили власти на пресс-конференции в Керцерсе в среду 11 марта днём, вёл замкнутый образ жизни и находился в нестабильном психологическом состоянии. По данным полиции кантона Фрибур, речь, предположительно, идёт о мужчине в возрасте около 60 лет, о пропаже которого ранее заявила его семья.

Показать больше

Показать больше Лучшее из контента SRG Пожар в автобусе в городе Керцерс: что известно на данный момент Этот контент был опубликован на Почтовый автобус сгорел в городе Керцерс (Kerzers), кантон Фрибур. По меньшей мере шесть человек погибли. Не исключено, что пожар был устроен умышленно. Читать далее Пожар в автобусе в городе Керцерс: что известно на данный момент

Считается, что он погиб в результате этого инцидента. Власти также сообщили, что он был им известен в связи с психологической нестабильностью и проживал в кантоне Берн. «Что касается мотива, то нет абсолютно никаких оснований считать это террористическим актом». Об этом заявил сегодня на пресс-конференции прокурор кантона Фрибур Рафаэль Буркен (Raphaël Bourquin). Власти также подтвердили, что число погибших составляет шесть человек.

Обгоревший остов почтового автобуса после пожара, произошедшего во вторник, 10 марта 2026 года, в Керцерсе. Keystone / Alessandro Della Valle

Никаких дополнительных сведений о жертвах не приводится, кроме того, что годы их рождения — от 1961 до 2009. Пострадали пять человек: четверо пассажиров и один сотрудник спасательной службы. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. По данным швейцарского радио SRF, один из пострадавших был доставлен в ожоговое реанимационное отделение Университетской Клиники Цюриха (Universitätsspital Zürich). Двум пострадавшим помощь оказали на месте, а ещё двоих с тяжёлыми травмами доставили в разные больницы региона.

Свидетельства очевидцев

Швейцарская общественная телерадиокомпания RTS в среду поговорила с очевидцем, который находился на месте в момент начала пожара. По его словам, он хотел помочь, но «сделать было уже ничего нельзя», потому что автобус вспыхнул «очень быстро, меньше чем за минуту». Отвечая в среду 11 марта на вопрос журналиста на пресс-конференции, представитель властей пояснил, что быстрое развитие пожара в автобусе объясняется сочетанием горючего вещества, которым облил себя пассажир, и интенсивного притока воздуха, поддерживавшего горение.

Прокурор кантона Фрибур Рафаэль Буркен (Raphaël Bourquin) выступает на пресс-конференции в Керцерсе в среду, 11 марта 2026 года. Keystone / Cyril Zingaro

Очевидец рассказал, что видел «огромные языки пламени» и «людей, горевших у автобуса». По его словам, у женщины, которая пыталась помочь пассажирам выбраться, тоже загорелась одежда. «Я пытался потушить пламя руками, потом побежал за огнетушителем в свой магазин. Потушить пожар было невозможно, огонь вырывался отовсюду», — добавил он, отметив, что и сам получил ожоги.

На другой стороне дороги в своём уличном киоске в тот момент находился Теке Зейнель (Teke Zeynel). Во вторник вечером, незадолго до 18:30, он видел всё своими глазами. «Автобус уже был полностью охвачен огнём. Он остановился прямо передо мной», — рассказал он телеканалу RTS. По его словам, «водитель сумел открыть двери. Я увидел трёх горящих людей. Одной женщине я смог потушить пламя руками. Кто-то другой сбивал огонь с ещё одного человека своей курткой. Потом я побежал за огнетушителем и одеялом, но было уже слишком поздно».

«Все пытались помочь»

Он также рассказал, что прохожие камнями разбивали окна автобуса. Всего в нескольких метрах от места трагедии Мина Жандр (Mina Gendre) наблюдала за происходящим из своей аптеки. «Я увидела, как человек вышел наружу, весь охваченный пламенем: это было страшное зрелище. Увидеть такое собственными глазами, прямо перед своим местом работы — это ужасно», — сказала она.

На месте трагедии люди могут оставлять цветы и другие символы солидарности и поддержки. Keystone / Cyril Zingaro

По ее словам, мы все переживали и хотели помочь, но в конце концов сделать можно было немногое. И всё же обнадёживает то, что каждый пытался помочь. В такие минуты вам всегда невероятно трудно, потому что ты не знаешь, что делать, но все были рядом и старались сделать всё, что могли. Расследование продолжается, пострадавшим оказывают психологическую помощь

По словам властей, психологическая помощь организована для пострадавших и их семей, а также для других людей, которых затронула трагедия, в том числе для очевидцев, добровольных спасателей и всех, кто находился на месте. Полиция Фрибура обратилась к свидетелям с призывом откликнуться и попросила всех, кто может помочь следствию информацией, звонить по номеру 026 347 01 17.

Председатель правительства кантона Фрибур Филипп Демьер (Philippe Demierre) сообщил, что власти сейчас изымают видеозаписи со всех камер, включая камеры наблюдения. Он добавил, что в обращении находится и множество других видео, которые ещё предстоит просмотреть. «В остатках автобуса будет проведена экспертиза, с тем чтобы исключить любую техническую причину произошедшего», — заявил Рафаэль Буркен. Проведение этой экспертизы поручено местной Высшей Школе криминалистики.

Представительство ЕС выразило Швейцарии свои соболезнования

Представительство Европейского союза в Швейцарии выразило свои «искренние соболезнования». «В это тяжёлое время наши мысли — с жертвами и их семьями», — говорится в его сообщении, опубликованном на платформе X. В своём обращении делегация ЕС также пожелала пострадавшим «скорейшего и полного выздоровления». Европейский союз имеет в Берне с 2007 года свою дипломатическую миссию, которая курирует отношения со Швейцарией и Лихтенштейном.

Экуменическое богослужение

Епархии Лозанны, Женевы и Фрибура, а также Евангелическо-реформатская церковь кантона Фрибур выразили «глубочайшую скорбь» и «глубокую солидарность» в связи с трагедией в Керцерсе. В среду 11 марта вечером в 19:00 в реформатской церкви Керцерса состоялось памятное богослужение.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое