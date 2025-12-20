В Боденском озере нашли капсулу с джином весом 800 кг

В Боденском озере у города Романсхорн на глубине 15 метров обнаружили стальную капсулу с джином, исчезнувшую в 2022 году.

В Боденском озере обнаружили пропавшую стальную капсулу с джином весом около 800 килограммов. Находку сделал дайвер, специализирующийся на поиске затонувших объектов. Производитель джина в 2022 году намеренно погрузил капсулу в озеро на 100 дней, рассчитываяВнешняя ссылка придать напитку особый аромат, однако позднее её найти не смог и подал заявление о краже.

И вот теперь капсулу обнаружили с помощью подводного робота у города Романсхорн на глубине около 15 метров. Об этом в пятницу 19 декабря 2025 года агентству Keystone-SDA сообщил президент Общества по подъёму затонувших судов города Романсхорн (Präsident des Schiffsbergevereins Romanshorn) Сильван Паганини. По его словам, объект остался неповреждённым. Эту информацию подтвердил и представитель полиции кантона Тургау.

По его словам, водная полиция в пятницу в полдень локализовала и извлекла из Боденского озера «джин-капсулу», заявленную в качестве похищенной ещё в 2022 году. Объём капсулы составляет 230 литров. Компания-производитель ранее сообщала, что бутылки из этой партии планировалось продавать по 99 швейцарских франков за штуку. Найденную капсулу передали владельцам. Получит ли он вознаграждение за находку, Сильван Паганини, по его словам, не знает. И сколько будет теперь стоить такой джин?

