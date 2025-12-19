Wracktaucher findet Edelstahlkugel mit Gin im Bodensee

Wracktaucher findet Edelstahlkugel mit Gin im Bodensee Keystone-SDA

Ein Wracktaucher hat im Bodensee eine rund 800 Kilogramm schwere Edelstahlkugel mit Gin gefunden. Für ein besonderes Aroma wollte die Herstellerfirma 2022 den Gin für 100 Tage im See lagern. Später fand sie die Kugel nicht mehr und erstattete Anzeige wegen Diebstahls.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kugel sei mit Hilfe eines Tauchroboters vor dem Ufer von Romanshorn in rund 15 Metern Tiefe gefunden worden. Das erklärte Silvan Paganini, Präsident des Schiffsbergevereins Romanshorn, am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie sei unversehrt geblieben.

«Die Seepolizei konnte die Gin-Kugel, die 2022 als gestohlen gemeldet wurde, am Freitagmittag orten und aus dem Bodensee bergen», bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage.

Die Kugel fasst 230 Liter. Die entsprechenden Flaschen sollten für 99 Franken das Stück verkauft werden, teilte das Unternehmen 2022 mit. Die gefundene Gin-Kugel sei an die Besitzer übergeben worden, erklärte Paganini weiter. Er wisse nicht, ob er einen Finderlohn erhalte.